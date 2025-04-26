Tak Dad, Таиланд

Отель Utopia Central расположен всего в 3 км от Central Festival, одного из крупнейших торговых центров Пхукета. Он также находится в непосредственной близости от других крупных магазинов и магазинов, таких как Tesco Lotus, Big C Supercenter и Siam Makro. Международная больница Сириродж нахо…