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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл с бассейном и панорамным видом на море.
Каждая из вилл оборудована встроенной мебелью, которая, обеспечивая максимальный функционал и комфорт, сохраняет при этом свободное пространство.
Комплекс ви…
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Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде.
Кроме того, в проекте предусмотрено 82 квартиры на 7 этажах с полезной площадью от 30 до 81 кв. метров.
Он полностью обставлен качественной импортной мебелью для вашей семьи!
Комплекс находит…
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Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.
4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ
Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школ…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни.
Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м.
Каждая вилла вкл…
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Isola Palms - это роскошный комплекс, состоящий из 8 частных резиденций с бассейном и панорамным видом на море!
Каждая вилла имеет 4 спальни и 5 ванных комнат.
Комплекс расположен на склоне холма с видом на пляж Лаян на северо-западном побережье Пхукета.
Пляж разделен на несколько часте…
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Utopia Dream – это проект топового австралийского застройщика Utopia Development на южном побережье Пхукета.
Это настоящая жемчужина, расположенная между двумя красивейшими пляжами Най Харн и Раваи и рядом с живописным озером Нонг Харн.
Новый проект включает 7-ми этажное здание, постро…
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Особенность объекта: Комплекс сдан в мае 2020. Известен своими двумя лучшими ресторанами на пляже Раваи. Застройщик предлагает арендную программу 70/30 %
В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие стандарты качества, архитектуры и интерьер-…
Fantasea Condo Kamala - потрясающий комплекс кондоминиумов, расположенный всего в 900 метрах от прекрасного пляжа Камала на западном побережье Пхукета. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 уютных и стильных квартир. Широкий выбор вариантов от современных и роскошных до миним…
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Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса.
Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд.
Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками …
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Laguna Lakeside - это премиальный комплекс на лучшем курорте Азии, расположенный в Чонгтале, Пхукет.
Комплекс состоит из 114 квартир на 7 этажах и был разработан Laguna Property.
Квартиры с одной и двумя спальнями в проекте представляют собой элегантные и стильные резиденции, созданные…
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Pandora Residences - это полностью обустроенные апартаменты класса Luxury, расположенные на юге Пхукета, в знаменитом районе Раваи.
Жилой комплекс включает в себя 14 двух - и трехэтажных квартир с элегантным интерьером и ухоженной общей территорией с бассейном и солнечной террасой.
Рас…
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
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Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном.
Виллы имеют уникальный фасад с округлой формой, создающий воздушную планировку вокруг продуманного ландшафтного дизайна.
Проект располагает 3 спальнями, телевизором с плоским экраном и спутниковы…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
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- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Sky Park Celeste - это новейший, современный жилой комплекс, состоящий из 7-этажных V-образные зданий, которые построены на гольф поле в самом сердце курорта Laguna Phuket.
Здания комплекса соединены между собой переходами, окруженными зеленью, видом на лагуну и частичными видами на океан.
…
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Laguna Beachside - это потрясающий проект кондоминиума, разработанный Laguna property.
Комплекс расположен по адресу: 394, ถนน ศรีสุนทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд
Проект состоит из 4 зданий по 5 этажей в каждом, и все они связаны друг с другом.
В каждом доме …
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ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 квартир на 4 этажах и разработанный New World ADM Platinum.
Комплекс полностью меблирован и располагает великолепным декором со всеми удобствами на месте.
Типы квартир варьируются от студий до квартир с…
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Cassia - это потрясающий кондоминиум, расположенный в 500 метрах от океана, в самом центре огромной закрытой территории комплекса Laguna Phuket.
Комплекс расположен по адресу: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Таиланд.
Проект окружен природой, …
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Местоположение: The Ozone Oasis расположен в районе Бангтао, Пхукет.
Расстояние до пляжа: 2,8 км
Окончание строительства: 2 квартал 2026 года
Этажность: 8 этажей
Количество квартир: 328
Описание:
Жилой комплекс "The Ozone Oasis" находится в престижном районе Лагуна, известном своим в…
Окунитесь в атмосферу КОНДОМИНИУМА OZONE SIGNATURE, где квинтэссенция современной роскоши и очарование современной элегантности органично сочетаются в оживленном сердце главного азиатского курорта Пхукет.
Жилой комплекс "Ozone Signature" представляет собой элегантное и современное жилье в р…
Предлагаются двухкомнатные апартаменты.
Резиденция располагает двумя бассейнами, тренажерным залом, рестораном и баром, парковкой, конференц-залом.
Преимущества
Ежегодный доход 8% в течение 3 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Пхукета, рядом с престижным…
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия, с уникальными элементами дизайна и привлекательными материалами, отличающими их от других роскошных домов на острове.
Комплекс состоит из трёх эксклюзивных вилл с бассейном, двух вилл с 4 спальням…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
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- эксклюзивная недвижимость;
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- ежегодный доход …
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В комплексе: Проект занимает земельный участок площадью 7 629 кв.м (4,8 раи). На этой территории располагаются 11 роскошных вилл. Также в комплексе 7 коммерческий шопхаусов в торговом центре Fifth Element Plaza, круглосуточная охрана, частные внутренние дороги, широкий выбор зеленых зон обще…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
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- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зарекомендовал себя как один из лучших застройщиков премиум недвижимости на острове Пхукет.
Отличные современные виллы с бассейном сочетают в себе современную минималистскую архитектуру с изящными кедровы…
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The Petit Tycoon: роскошное сочетание элегантности, удобства и инвестиционной возможности на Пхукете The Petit Tycoon расположен в одном из самых востребованных мест на Пхукете, предлагая исключительное сочетание изысканности и комфорта. Этот эксклюзивный жилой комплекс создан для тех, кто …
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный на пляже Банг Тао в западной части Пхукета.
Посёлок расположен в тихом районе, недалеко от развитой инфраструктуры пляжа Банг Тао.
Комплекс состоит из 52 квартир и был разработан Botanica Luxur…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стиле.
Комплекс расположен на пологом и тихом склоне холма в районе Чернг Талай, рядом с большинством основных местных удобств и достопримечательностей.
Проект предлагает виллы с 3 и 4 спальнями в с…
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utopia central Городской ретрит в шумном городе запланирован и предназначен для экономической, но роскошной жизни, Utopia Central концептуализируется для современной жизни в самом сердце города, окруженной природой. Комплекс 405 комнат составляет 15 минут; Поездка от Патонг -Бич, рядом с…
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл.
Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени.
Проект находится рядом с кур…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для инвесторов, ищущих выгодные возможности в туристическом секторе Пхукета, а также для тех, кто хочет наслаждаться роскошной жизнью рядом с белоснежными пляжами Лаян и Бангтао.
О локации:
Расположенный на западном по…
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, выполненный в современном дизайне и различными планировками, площадью от 29 до 77 кв.м.
Комплекс состоит из 5 жилых 8 этажных зданий и вмещает в себя 476 квартир.
Апартаменты следующих типов: студ…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
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Представляем уникальный жилой комплекс Laya Resort на одном из самых красивых островов Таиланда - Пхукете. Здесь, среди изумрудных вод и живописных гор, воплощается мечта о роскошной жизни, где природа и современный комфорт сливаются в гармонии.
Laya Resort включает в себя три элегантных …
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
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Serene Condominium расположен между двумя самыми популярными пляжами Пхукета - Сурин и Банг Тао. Это одно из самых привлекательных мест на Пхукете. Эту локацию можно назвать самой удачной на острове.
Из квартир будет открываться потрясающие виды на море или горы. Главная концепция этого у…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
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- эксклюзивная недвижимость;
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До моря 400 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 7 малоэтажных зданий с кондоминиумами. Предлагаются 1, 2 и 3-комнатные апартаменты. Архитектура современная и элегантная, с использованием премиальных материалов. Высокие оконные проемы обеспечивают светлые …
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл.
Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе!
Проект расположен в…
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Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застройщиков Пхукета и Railand Property Grou.
Проект состоит из 124 квартир, выполненных в двух видах планировки: студии 36 кв.м и односпальные апартаменты 57 кв.м.
Все апартаменты с собственным балконом…
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Vip Galaxy - большой комплекс роскошных вилл на юге Пхукета, предлагает на продажу три различных типа вилл, площадь которых составляет около 206-272 квадратных метров. В каждой вилле есть свой частный бассейн и частный сад. Vip Galaxy имеет пятизвездочный вестибюль отеля площадью 5 000 квадр…
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Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц.
Роскошная резиденция расположена среди леса, всего в нескольких минутах езды от прекрасного пляжа Лаян и знаменитой лагуны Пхукета!
Каждая вилла имеет шикарный интерьер с высокими потолками, гостиной…
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Diamond Condominium - это эксклюзивный комплекс кондоминиумов, расположенный рядом с известным пляжем западного побережья Пхукета Банг Тао.
Комплекс включает в себя 295 инновационно спроектированных кондоминиумов с 1-2 спальнями и пентхаусами с 2-4 спальнями с полностью оборудованными жил…
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
-…
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Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом и потрясающим видом на Андаманское море.
Комплекс расположен в самом сердце Раваи, в 15 минутах от пляжей Ката и Карон и в пешей доступности до всей туристической инфраструктуры!
Кондоминиум со…
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Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл.
Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени.
Проект находится рядом с кур…
2
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
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- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
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- юридическая защита сделки;
…
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- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
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- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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До моря 700 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:
Современные эко-кондоминиумы, расположенные в 700 метрах от пляжа. Комплекс состоит из разнообразных юнитов: от уютных студий 30 м² до просторных квартир 130 м². Высокие потолки, панорамные окна, мебель от эли…
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тонах, расположенный в Лагуне, Пхукет, недалеко от пляжа Бангтао.
Ocean Sands Laguna располагает всеми стандартными удобствами пятизвездочного отеля, поэтому обеспечит проживание полным комфортом.
6-э…
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Utopia Naiharn - это проект состоящий из кондоминиума и вилл в современном роскошном стиле. Он расположен среди красивых горных пейзажей и пышной зелени рядом с пляжем. В проекте представлены 1-но спальные апартаменты трех типов от 43 до 53 м2, а также виллы с бассейном и двумя спальнями 177…
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Aqua Villas Rawai - это новый проект с потрясающим видом на море, расположенный всего в 150 метрах от пляжа Раваи.
Обладая ультра современным дизайном, каждая резиденция может похвастаться частной террасой на крыше с уникальным 12-метровым пейзажным бассейном с прозрачным дном.
Проект пр…
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
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Villa Qabalah - это роскошный комплекс вилл, расположенный по адресу: 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket.
Объект включает 31 квартиру на 2 этажах, в дизайнерском стиле.
Кроме того, каждая вилла имеет 2-4 спальни с частным бассейном и пышным садом на крыше, которы…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40%
В комплексе: Новый и абсолютно уникальный…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Above Element - это современный жилой комплекс, расположенный в одном из наиболее престижных районов Пхукета.
Курортный кондоминиум имеет современный дизайн в средиземноморском стиле.
В двух 7-этажных зданиях расположены 263 квартиры площадью от 38 кв.м. до 138 кв.м. с потрясающим видом на…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Kokomo Beach House - это комплекс новых супер-роскошных вилл с бассейном на Пхукете, расположенные на первой береговой линии пляжей Банг Тао и Лаян.
Проект предлагает впечатляющие виллы площадью 1022 кв.м, построенные на 2 этажах.
Вилла имеет огромное пространство, где каждая комната соз…
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
…
3
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Отель Utopia Central расположен всего в 3 км от Central Festival, одного из крупнейших торговых центров Пхукета. Он также находится в непосредственной близости от других крупных магазинов и магазинов, таких как Tesco Lotus, Big C Supercenter и Siam Makro. Международная больница Сириродж нахо…
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете.
Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина.
На территории комплекса расположен…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площадью земли от 674 до 1168 м², а застроенная площадь начинается от 424 - 567 м².
С 3 и 4 спальнями и 5-6 ванными комнатами.
Комплекс расположен в Теп Красаттри, Пхукет.
Неподалёку имеется множеств…
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Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл.
Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе!
Проект расположен в…
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