Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Таунхаус

Таунхаусы в Таиланде

;
Пхукет
58
Чонбури
48
Чонг Тале
42
Си Сунтон
3
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
106 объектов найдено
Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2 Storey Corner Townhome для продажи в Восточной ПаттайеРасположенный в Восточной Паттайе, э…
$86,407
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус на продажу в Восточной Паттайе полностью обустроен Таунхаус на продажу в Восточной …
$72,636
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус 4 спальня для продажи в Восточной ПаттайеЭтот просторный таунхаус в Восточной Патта…
$85,168
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Предлaгаем к покупке тaунхаус в прeстижнoй курopтнoй зонe Вang Тao / Laguna (Пxукет, Тайлaнд…
$513,809
Оставить заявку
Таунхаус в Khao Chi Chan, Таиланд
Таунхаус
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с бассейном в комплексе Palm Grove расположен в районе На-Джомтьен . Этот ро…
$399,826
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$316,555
Оставить заявку
Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус на продажу в Восточной Паттайе недавно отремонтирован Современный отремонтированный…
$71,421
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$341,077
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 5/5
Townhouse Pratumnak soi 5
$756,066
Оставить заявку
Таунхаус 2 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый проект вилл и таунхаусов в престижном районе Бангтао с инфраструктурой для жизни, стар…
$274,000
Оставить заявку
Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
The LAKE - это современный коттеджный поселок, который расположился на огромном по площади у…
$164,556
Оставить заявку
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-этажный таунхаус на продажу в загородном клубе СиамОткройте для себя очаровательный 2-этаж…
$89,504
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Современные многоуровневые виллы в Лаяне, ПхукетУникальная коллекция современных 4-этажных в…
$1,10 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус на продажу в Thung Klom Тан МанОткройте для себя комфорт и удобство с этим 2-этажны…
$77,116
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 541 м²
Количество этажей 5
Всего 8 брендированных резиденций от Banyan Tree, расположенных прямо на песчаном пляже Bang…
$3,97 млн
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус с бассейном на Банг Тао - 8.95 млн бат 🔥 Новый проект| Pre-sale! 🔥 …
$277,705
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 Спальня Таунхаус на продажу Восточная ПаттайяРасположенный в Восточной Паттайе, этот таунх…
$77,116
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус в Nong Pla Lai, Таиланд
Таунхаус
Nong Pla Lai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 Складской таунхаус 2 Спальня Восточная ПаттайяЭтот 2-этажный таунхаус расположен в Восточн…
$111,493
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Townhome для продажи East Pattaya полностью готов к переезду Townhome для продажи в Восточно…
$78,715
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус на продажу в Восточной Паттайе полностью обустроен Полностью отремонтированный таун…
$99,989
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
3 Storey Townhouse на продажу South Pattaya City Center Prime Расположение рядом с пляжем Па…
$127,342
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Новый двухэтажный дом с бассейном в современном стиле - тип С с удобной и эргономичной плани…
$253,505
Оставить заявку
Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Таунхаус на продажу Nong Prue East Pattaya | 2-комнатный полностью меблированный дом рядом с…
$63,519
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Проект расположен всего в нескольких минутах от пляжей Банг-Тао и Лаян, Boat Avenue, Porto d…
$363,000
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус на севере Пхукета, в тихом зелёном районе рядом с пляжем Най Янг и наци…
$190,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Таунхаус на продажу в Soi Nern Plub WanЭта удобная резиденция в Soi Nern Plub Wan предлагает…
$92,601
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Таунхаус 3 спальни для продажи в Хуай ЯйЭтот трехэтажный таунхаус обеспечивает практичную пл…
$232,276
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус 4 спальня для продажи в Восточной ПаттайеЭтот таунхаус с 4 спальнями и 2 ванными ко…
$108,086
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Таунхаус 3 комнаты в Равай, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Проект расположен на юге острова Пхукет, в тихом районе Раваи, в окружении живописных гор, в…
$274,000
Оставить заявку
Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус в стиле Single House в Восточной ПаттайеЭтот таунхаус спроектирован в едином стиле …
$111,183
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PLC Real Estate
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch

Параметры недвижимости в Таиланде

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти