ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Таунхаусы
Таунхаусы в Таиланде
Провинция Пхукет
16
Пхукет
12
Таунхаус
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 2 спальни с террасой
Провинция Пхукет, Таиланд
3
211 м²
Владелец таунхауса становится резидентом элитного клуба, тем самым получая скидки до 50% на …
€353,209
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе П…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Первоклассный таунхаус жилом комплексе Kata Top View, расположенный в районе Карон. В апарта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Пхукет, Таиланд
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых един…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Провинция Пхукет, Таиланд
4
354 м²
Комплекс резиденций - это идеальное место для тех, кто мечтает жить на побережье. Неподалеку…
€2,12 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Провинция Пхукет, Таиланд
4
225 м²
Таунхаусы и дуплексы в престижном районе Лагуна. Детали объекта Сдача: 2021 г. До моря: 3 к…
€402,200
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Провинция Пхукет, Таиланд
3
211 м²
Таунхаусы в престижном районе Лагуна. Детали объекта Сдача: 2021 г. До моря: 3 км Спальни: …
€445,400
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
2
2
170 м²
2
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с видеонаблюдением
Пхукет, Таиланд
5
2
281 м²
3
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€301,370
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Паттайя, Таиланд
4
2
280 м²
3
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€264,588
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
3
220 м²
3
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых един…
€510,205
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
2
2
170 м²
2
€404,899
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с бассейном
Бан Ката, Таиланд
3
4
300 м²
3
Это уникальное свойство недалеко от моря и в то же время хорошего качества. Яркая, современн…
€1,37 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
2
3
232 м²
2
На первом этаже таункхауса расположена просторная гостина, общеобостью обоудованя. На вторм …
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
3
4
170 м²
3
Таунхаус в парке Лагуна является идеальным домом для небольшой семьи со спальнями и ванными …
€234,911
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
3
173 м²
3
Таунхаус на Пхукете • Сдача: 2015 г. • До моря: 800 м • Спальни: 2-3 • Ванные: 3 • Жил…
€338,492
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
3
173 м²
3
Таунхаус на Пхукете • Сдача: 2015 г. • До моря: 800 м • Спальни: 2-3 • Ванные: 3 • Ж…
€338,492
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Таиланде
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL