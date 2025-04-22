Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд

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Элитный высотный кондоминиум является воплощением современного стиля и роскоши в престижном районе Пратамнак, всего в 250 метрах от живописного пляжа. Здание состоит из 38 этажей с 342 апартаментами, большинство из которых имеет панорамный вид на море. На выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спаль…