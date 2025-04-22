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  4. Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд

Thalang, Таиланд
от
$807,253
18.05.2025
$807,253
17.05.2025
$804,275
16.05.2025
$804,812
14.05.2025
$811,290
13.05.2025
$802,639
11.05.2025
$800,908
10.05.2025
$803,583
09.05.2025
$797,057
08.05.2025
$794,156
07.05.2025
$796,902
14.04.2025
$793,327
13.04.2025
$793,793
12.04.2025
$796,748
11.04.2025
$814,759
10.04.2025
$818,079
09.04.2025
$822,184
08.04.2025
$821,674
06.04.2025
$822,161
05.04.2025
$814,671
04.04.2025
$825,552
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14305
ID новостройки на Realting
In CRM: 2308932
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Теп Красатти
  • Город
    Thalang

О комплексе

Предлагаются современные виллы в тропическом стиле с бассейном 41 м2, террасой и гаражом.

Резиденция располагает круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Встроенная кухня
  • Бытовая техника Bosch
Расположение и объекты поблизости
  • Международная школа - 12 минут
  • Гольф-клуб - 15 минут
  • Пляж Лаян - 12 минут
  • Пляж Банг Тао - 15 минут
  • Пляж Най Янг - 12 минут
  • Пляж Май Као - 15 минут

Местонахождение на карте

Thalang, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс одноэтажных вилл с бассейнами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$807,253
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Агентство
DDA Real Estate
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