Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд

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До моря 800 м, Готов к заезду, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Конди по цене от 238 до 238 спален состоят из 238 апартаментов площадью от 33 до 68 кв.м. комплекса. Проект возведен на холме с видом на море и горы, всего в 800 м от пляжа Карон. Кожанные потол…
VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon - это премиальный кондоминиум, расположенный на курорте Карон на острове Пхукет, Таиланд. Этот комплекс сочетает в себе высокий уровень комфорта, стильный дизайн и удобства, которые делают его идеальным местом для проживания или инвестировани…
Предлагаются меблированные апартаменты с балконами.
Каждое здание в современном европейском стиле оборудовано лифтом.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Солнечные панели
Алюминиевые окна
Бронированная дверь
Встроенная кухня
Высота потолков - 2,7 - 2,8 м
Расположение и объекты побли…