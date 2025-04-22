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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$603,398
;
16
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Описание Описание
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ID: 20246
ID новостройки на Realting
In CRM: 2384629
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Предлагаются элитные современные виллы с балийском с бассейнами и видом на зеленые окрестности, просторными садами и комфортабельными зонами отдыха.

Резиденция располагает круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Най Янг - 2,2 км (6 минут езды)
  • Международный аэропорт Пхукета - 3,8 км (9 минут езды)
  • Национальный парк Сиринат - 6 минут
  • Пляж Банана - 12 минут
  • Пляж Май Као - 18 минут
  • Международная школа - 14 минут
  • Гольф-клуб Лагуна - 25 минут
  • Пляж Най Тон - 8 минут
  • Гавань для яхт - 19 минут
  • Аквапарк - 17 минут
  • Больница - 17 минут

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$603,398
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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