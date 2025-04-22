Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Най Янг и аэропортом, Пхукет, Таиланд

Карон, Таиланд

До моря 800 м, Готов к заезду, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Конди по цене от 238 до 238 спален состоят из 238 апартаментов площадью от 33 до 68 кв.м. комплекса. Проект возведен на холме с видом на море и горы, всего в 800 м от пляжа Карон. Кожанные потол…