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Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд

Карон, Таиланд
от
$296,197
08.05.2025
$296,197
07.05.2025
$295,767
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20
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ID: 25860
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In CRM: 2451182
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

О комплексе

Этот современный кондоминиум с неповторимым стилем пленяет с первой секунды свой уютной атмосферой и ощущением абсолютной безмятежности. Архитектурная концепция кондоминиума сочетает в себе стиль модерн, а также элементы тропического стиля, делая акцент на потрясающих видах, открывающихся из окна. Будоражащий чувства коктейль из светлых оттенков, на удивление простых форм и характерных интерьеров создает ощущение простора и прекрасно подчеркивает многообразие окружающей природы. Здесь вы найдете огромный спектр услуг для удовлетворения любых потребностей. Объекты общего пользования и тропические сады на крыше раскрывают роскошь жизни во всей ее красе, а территории, прилегающие к жилым зонам, таят в себе простоту и спокойствие в чистом виде. Для истинных ценителей всех прелестей современной жизни.

Использование высококачественных строительных материалов, специально разработанных для влажного тропического климата, с легкостью выдержат испытание временем и погодными условиями, а гранитная керамика и мозаичная плитка добавят изысканность и элегантность.

Преимущества

В пешей доступности от пляжа Карон.

Управляется Wyndham Hotels & Resorts, крупнейшим в мире франчайзером гостиничного бизнеса с более чем 9200 объектами недвижимости по всему миру.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в пешей доступности от пляжа Карон, с его белым песком и кристально чистым морем. Являясь колыбелью туризма и вторым по популярности пляжем на острове, Карон отличается своей колоритностью и экзотической атмосферой, а вид на бескрайний океан, придает ощущение абсолютного спокойствия и умиротворения.

Пляж Карон находится в западной части острова, окружен тропическими лесами и пышной зеленью прибрежных холмов, его протяженность составляет около трех километров.

Карон известен своим «поющим песком», который скрипит из-за большого содержания в своём составе кварца. На юге пляжа можно полюбоваться коралловыми рифами и видом величественного Большого Будды, а на севере насладиться деликатесами в многочисленных ресторанах интернациональной кухни.

Там же, на территории Буддийского храма Wat Suwan Khiikhet, располагается ночной рынок, где вы можно приобрести сувениры и свежие фрукты.

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

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Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс всего в нескольких шагах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$296,197
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