Жилой комплекс EDEN RESIDENCES

Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао!
Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт.
Рассрочка!
В 50 метрах от пляжа!
Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная, парковка, ресторан, безопасность, магазин
Sky-гостиная, плавательный бассейн, зона для занятий йогой.
Расположение:
- аэропорт всего в 30 минутах езды на машине;
- Лагуна Пхукет, 5 мин. езды на машине;
- детский парк водных развлечений Blue Tree Kids, 15 мин. на машине;
- Британская Международная школа, 20 мин. на машине;
- Торговый Центр Флореста, 30 мин. на машине;
- Больница Бангкока, 30 мин. на машине.
* Стоимость может меняться в зависимости от курса