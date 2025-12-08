  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс EDEN RESIDENCES

Жилой комплекс EDEN RESIDENCES

Пхукет, Таиланд
от
$637,403
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33038
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао!
Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт.  
Рассрочка!
В 50 метрах от пляжа!
Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная, парковка, ресторан, безопасность, магазин
Sky-гостиная, плавательный бассейн, зона для занятий йогой. 
Расположение:
- аэропорт всего в 30 минутах езды на машине;
- Лагуна Пхукет, 5 мин. езды на машине;
- детский парк водных развлечений Blue Tree Kids, 15 мин. на машине;
- Британская Международная школа, 20 мин. на машине;
- Торговый Центр Флореста, 30 мин. на машине;
- Больница Бангкока, 30 мин. на машине.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше недалеко от международной школы и пляжей, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$485,554
Жилой комплекс Sunny Moon
Равай, Таиланд
Цена по запросу
Жилой комплекс Новые апартаменты в 10 минутах ходьбы от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$122,114
Жилой комплекс Комплекс из двух меблированных таунхаусов с бассейнами, Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$203,460
Жилой комплекс The Title Modeva
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$113,396
Вы просматриваете
Жилой комплекс EDEN RESIDENCES
Пхукет, Таиланд
от
$637,403
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Показать все Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Жилой комплекс Комплекс The One Nai Harn на пляже Най Харн.
Равай, Таиланд
от
$116,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Комплекс апартаментов из 218 апартаментов на пляже Най Харн под управлением отельного бренда, рядом с комплексом находится красивейшее озеро для прогулок и вечерних пробежек. В 3 минутах езды находится пляж Раваи, который знаменит многочисленными ресторанами, предлагающими необычные блюда…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Показать все Жилой комплекс Utopia Loft
Жилой комплекс Utopia Loft
Равай, Таиланд
от
$156,622
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 4
Площадь 37–59 м²
12 объектов недвижимости 12
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс роскошных апартаментов с семейной направленностью на Пхукете. Расположен между пляжами Най Харн и Раваи, вблизи озера Най Харн. Включает лофты с 1 и 2 спальнями площадью от 37 до 61 кв. м с видами на аквапарк, горы, сад и бассейн. Внутре…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 59.0
107,792 – 186,228
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Показать все Жилой комплекс Layan Green Park
Жилой комплекс Layan Green Park
Пхукет, Таиланд
от
$165,441
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Показать все публикации