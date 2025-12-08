Жилой комплекс EDEN RESIDENCES

Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао!

Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт.

Рассрочка!

В 50 метрах от пляжа!

Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная, парковка, ресторан, безопасность, магазин

Sky-гостиная, плавательный бассейн, зона для занятий йогой.

Расположение:

- аэропорт всего в 30 минутах езды на машине;

- Лагуна Пхукет, 5 мин. езды на машине;

- детский парк водных развлечений Blue Tree Kids, 15 мин. на машине;

- Британская Международная школа, 20 мин. на машине;

- Торговый Центр Флореста, 30 мин. на машине;

- Больница Бангкока, 30 мин. на машине.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса