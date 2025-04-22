Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд

Закрытый клубный комплекс вилл премиум-класса состоит из 37 вилл 4 типов от 3 до 5+ спален. Все виллы имеют бассейн с джакузи, частные тропические сады, террасы и крытую парковку на 2-3 машины. Концепция проекта – жилой поселок с 5-звездочным курортным сервисом. 40% территории занимает общественное пространство с разнообразной инфраструктурой, включая бассейны, фитнес, спа, мини-маркет, кафе, рестораны, детскую площадку, территорию для выгула собак и многое другое. Есть управляющая компания и услуги консьерж-сервиса.
4 типа вилл:
- Azure Вилла – трехэтажная вилла с 4+ спальнями, отдельным гостевым домиком. С верхних этажей открывается вид на море и горы.
- Breeze Вилла – двухэтажная вилла с 4 спальнями и террасой на крыше с видом на горы.
- Coral Вилла – двухэтажная вилла с 3 спальнями, кабинетом и террасой на крыше.
- Pearl Вилла – двухэтажная вилла с 2 спальнями и террасой на крыше. Есть возможность добавить еще одну спальню.
Дополнительные возможности
- Мини-маркет с продуктами и предметами первой необходимости
- Детская комната с няней
- Детская игровая комната
- Клуб: зал с бильярдом, настольным футболом, дартсом и библиотекой
- Кафе с вкусной едой и напитками с доставкой на дом
- Интерактивные батуты
- Горки и скалодромы с мягким полом
- Мульти спортивная площадка: Футбол, Стритбол
- Стенка для большого тенниса, Волейбольные и бадминтонные сетки
- Площадка для пинг-понга (под навесом)
- Тренировочная зона (под навесом): Йога, функциональный тренинг, фитнес, Боевая подготовка.
- Открытая палаточная зона: Фитнес, WorkOut
- Общий бассейн длиной 27 метров и переменной глубины
- Бунгало с шезлонгами
- Детский бассейн с фонтанами и аква-горкой
- Финская сауна и ледяная баня с температурой воды 6-70С
- Ферма с местными фруктами и овощами
- Сад с ручьем
- По периметру парковой зоны проложена дорожка со специальным покрытием для бега или езды на велосипеде
- Навесы и оборудование для дрессировки собак
Удобства и оснащение в доме
- двойное остекление
- две скважины глубиной 160 метров и городской водопровод
- солнечные панели
- система умный дом
- кондиционеры Daikin
- кухонная мебель на заказ
Преимущества
- Надежный застройщик – 15 лет опыта частных и коммерческих проектов в Тайланде.
- Комплекс клубного типа с большой общественной зоной и всей необходимой инфраструктурой как на 5-звездочном курорте.
- Pet-friendly.
- Есть управляющая компания, которая предоставляет широкий спектр услуг от уборки до консьерж-сервиса и программ аренды.
- Безопасность – частная территория с контрольно-пропускным пунктом, охрана и два вида видеонаблюдения.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен вдали от шумных дорог, на тупиковой улице и окружен с одной стороны пятизвездочным отелем, а с другой - роскошными виллами. Это престижный и комфортный район для жизни и отдыха на Пхукете. Стоимость недвижимости в этом районе неуклонно растет из года в год, поэтому покупка виллы здесь - выгодное вложение средств.
Рядом с комплексом расположено несколько международных школ, а также международные детские сады, что делает его идеальным местом для семейного проживания. Расстояние до пляжей 10-15 минут, а супермаркеты и рынки находятся в пешей доступности.
- BCIS Международная Школа - 2.6 км - 6 мин
- «Lighthouse» Международный Детский Сад - 3.1 км - 7 мин
- ТЦ «Robinson Chalong Lifestyle » - 3.5 км - 8 мин
- Dibuk Госпиталь - 4.7 км - 9 мин
- «Central Phuket» - 6.7 км - 12 мин
- Статуя Великого Будды - 8 км - 16 мин
- Пляж Ката - 10 км - 18 мин
- «Andamanda» Аква-парк 9.4 км 20 мин