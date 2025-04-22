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  4. Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд

Чалонг, Таиланд
от
$1,22 млн
19.05.2025
$1,22 млн
18.05.2025
$1,22 млн
17.05.2025
$1,22 млн
16.05.2025
$1,21 млн
14.05.2025
$1,22 млн
13.05.2025
$1,22 млн
11.05.2025
$1,22 млн
10.05.2025
$1,22 млн
09.05.2025
$1,22 млн
08.05.2025
$1,22 млн
07.05.2025
$1,22 млн
14.04.2025
$1,19 млн
13.04.2025
$1,19 млн
12.04.2025
$1,19 млн
11.04.2025
$1,20 млн
10.04.2025
$1,18 млн
09.04.2025
$1,20 млн
08.04.2025
$1,19 млн
07.04.2025
$1,20 млн
06.04.2025
$1,20 млн
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20
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Описание Описание
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ID: 22504
ID новостройки на Realting
In CRM: 2409633
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Чалонг

О комплексе

Закрытый клубный комплекс вилл премиум-класса состоит из 37 вилл 4 типов от 3 до 5+ спален. Все виллы имеют бассейн с джакузи, частные тропические сады, террасы и крытую парковку на 2-3 машины. Концепция проекта – жилой поселок с 5-звездочным курортным сервисом. 40% территории занимает общественное пространство с разнообразной инфраструктурой, включая бассейны, фитнес, спа, мини-маркет, кафе, рестораны, детскую площадку, территорию для выгула собак и многое другое. Есть управляющая компания и услуги консьерж-сервиса.

4 типа вилл:

  1. Azure Вилла – трехэтажная вилла с 4+ спальнями, отдельным гостевым домиком. С верхних этажей открывается вид на море и горы.
  2. Breeze Вилла – двухэтажная вилла с 4 спальнями и террасой на крыше с видом на горы.
  3. Coral Вилла – двухэтажная вилла с 3 спальнями, кабинетом и террасой на крыше.
  4. Pearl Вилла – двухэтажная вилла с 2 спальнями и террасой на крыше. Есть возможность добавить еще одну спальню.
Дополнительные возможности
  • Мини-маркет с продуктами и предметами первой необходимости
  • Детская комната с няней
  • Детская игровая комната
  • Клуб: зал с бильярдом, настольным футболом, дартсом и библиотекой
  • Кафе с вкусной едой и напитками с доставкой на дом
  • Интерактивные батуты
  • Горки и скалодромы с мягким полом
  • Мульти спортивная площадка: Футбол, Стритбол
  • Стенка для большого тенниса, Волейбольные и бадминтонные сетки
  • Площадка для пинг-понга (под навесом)
  • Тренировочная зона (под навесом): Йога, функциональный тренинг, фитнес, Боевая подготовка.
  • Открытая палаточная зона: Фитнес, WorkOut
  • Общий бассейн длиной 27 метров и переменной глубины
  • Бунгало с шезлонгами
  • Детский бассейн с фонтанами и аква-горкой
  • Финская сауна и ледяная баня с температурой воды 6-70С
  • Ферма с местными фруктами и овощами
  • Сад с ручьем
  • По периметру парковой зоны проложена дорожка со специальным покрытием для бега или езды на велосипеде
  • Навесы и оборудование для дрессировки собак
Удобства и оснащение в доме
  • двойное остекление
  • две скважины глубиной 160 метров и городской водопровод
  • солнечные панели
  • система умный дом
  • кондиционеры Daikin
  • кухонная мебель на заказ
Преимущества
  • Надежный застройщик – 15 лет опыта частных и коммерческих проектов в Тайланде.
  • Комплекс клубного типа с большой общественной зоной и всей необходимой инфраструктурой как на 5-звездочном курорте.
  • Pet-friendly.
  • Есть управляющая компания, которая предоставляет широкий спектр услуг от уборки до консьерж-сервиса и программ аренды.
  • Безопасность – частная территория с контрольно-пропускным пунктом, охрана и два вида видеонаблюдения.
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен вдали от шумных дорог, на тупиковой улице и окружен с одной стороны пятизвездочным отелем, а с другой - роскошными виллами. Это престижный и комфортный район для жизни и отдыха на Пхукете. Стоимость недвижимости в этом районе неуклонно растет из года в год, поэтому покупка виллы здесь - выгодное вложение средств.

Рядом с комплексом расположено несколько международных школ, а также международные детские сады, что делает его идеальным местом для семейного проживания. Расстояние до пляжей 10-15 минут, а супермаркеты и рынки находятся в пешей доступности.

  • BCIS Международная Школа - 2.6 км - 6 мин
  • «Lighthouse» Международный Детский Сад - 3.1 км - 7 мин
  • ТЦ «Robinson Chalong Lifestyle » - 3.5 км - 8 мин
  • Dibuk Госпиталь - 4.7 км - 9 мин
  • «Central Phuket» - 6.7 км - 12 мин
  • Статуя Великого Будды - 8 км - 16 мин
  • Пляж Ката - 10 км - 18 мин
  • «Andamanda» Аква-парк 9.4 км 20 мин

Местонахождение на карте

Чалонг, Таиланд

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Чалонг, Таиланд
от
$1,22 млн
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