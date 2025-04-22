Жилой комплекс Новый комплекс семейных вилл с великолепной инфраструктурой в Чалонге, Пхукет, Таиланд

Закрытый клубный комплекс вилл премиум-класса состоит из 37 вилл 4 типов от 3 до 5+ спален. Все виллы имеют бассейн с джакузи, частные тропические сады, террасы и крытую парковку на 2-3 машины. Концепция проекта – жилой поселок с 5-звездочным курортным сервисом. 40% территории занимает общественное пространство с разнообразной инфраструктурой, включая бассейны, фитнес, спа, мини-маркет, кафе, рестораны, детскую площадку, территорию для выгула собак и многое другое. Есть управляющая компания и услуги консьерж-сервиса.

4 типа вилл:

Azure Вилла – трехэтажная вилла с 4+ спальнями, отдельным гостевым домиком. С верхних этажей открывается вид на море и горы. Breeze Вилла – двухэтажная вилла с 4 спальнями и террасой на крыше с видом на горы. Coral Вилла – двухэтажная вилла с 3 спальнями, кабинетом и террасой на крыше. Pearl Вилла – двухэтажная вилла с 2 спальнями и террасой на крыше. Есть возможность добавить еще одну спальню.

Мини-маркет с продуктами и предметами первой необходимости

Детская комната с няней

Детская игровая комната

Клуб: зал с бильярдом, настольным футболом, дартсом и библиотекой

Кафе с вкусной едой и напитками с доставкой на дом

Интерактивные батуты

Горки и скалодромы с мягким полом

Мульти спортивная площадка: Футбол, Стритбол

Стенка для большого тенниса, Волейбольные и бадминтонные сетки

Площадка для пинг-понга (под навесом)

Тренировочная зона (под навесом): Йога, функциональный тренинг, фитнес, Боевая подготовка.

Открытая палаточная зона: Фитнес, WorkOut

Общий бассейн длиной 27 метров и переменной глубины

Бунгало с шезлонгами

Детский бассейн с фонтанами и аква-горкой

Финская сауна и ледяная баня с температурой воды 6-70С

Ферма с местными фруктами и овощами

Сад с ручьем

По периметру парковой зоны проложена дорожка со специальным покрытием для бега или езды на велосипеде

Навесы и оборудование для дрессировки собак

двойное остекление

две скважины глубиной 160 метров и городской водопровод

солнечные панели

система умный дом

кондиционеры Daikin

кухонная мебель на заказ

Надежный застройщик – 15 лет опыта частных и коммерческих проектов в Тайланде.

Комплекс клубного типа с большой общественной зоной и всей необходимой инфраструктурой как на 5-звездочном курорте.

Pet-friendly.

Есть управляющая компания, которая предоставляет широкий спектр услуг от уборки до консьерж-сервиса и программ аренды.

Безопасность – частная территория с контрольно-пропускным пунктом, охрана и два вида видеонаблюдения.

Дополнительные возможностиУдобства и оснащение в домеПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен вдали от шумных дорог, на тупиковой улице и окружен с одной стороны пятизвездочным отелем, а с другой - роскошными виллами. Это престижный и комфортный район для жизни и отдыха на Пхукете. Стоимость недвижимости в этом районе неуклонно растет из года в год, поэтому покупка виллы здесь - выгодное вложение средств.

Рядом с комплексом расположено несколько международных школ, а также международные детские сады, что делает его идеальным местом для семейного проживания. Расстояние до пляжей 10-15 минут, а супермаркеты и рынки находятся в пешей доступности.