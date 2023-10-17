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Таиланд
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Квартиры в Таиланде
Провинция Пхукет
1760
Пхукет
1695
Чонбури
499
Паттайя
493
Бангкок
116
Khlong Toei Subdistrict
33
Патонг
26
Bang Na Nuea Subdistrict
9
Chatuchak Subdistrict
6
Na Chom Thian
6
Кату
6
Сураттани
6
Khlong Ton Sai Subdistrict
5
Ko Samui
5
Пхангнга
5
Ratchadaphisek Subdistrict
3
Банг Саре
3
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2 393 объекта найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
34 м²
3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€79,454
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
2
1
32 м²
5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€51,801
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€47,255
Рекомендовать
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
36 м²
3/8
Кондоминиум в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная квота. Нало…
€25,085
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
38 м²
6/8
Студия с видом на море, в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная…
€30,685
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
3
2
104 м²
16/27
Квартира с видом на море в районе Пратамнак Cliff Pattaya, высотный кондоминиум, отличает…
€219,000
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
-1
1
30 м²
2/8
€141,062
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Пхукет, Таиланд
2
35 м²
4
Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таи…
€95,745
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с Pool
Патонг, Таиланд
2
45 м²
3
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд Резиденция распол…
€116,061
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
2
60 м²
2
Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд Предлагаются мели…
€175,133
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
2
42 м²
8
Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд Современный кондоминиум включает …
€157,146
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
1
36 м²
7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, …
€162,456
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пхукет, Таиланд
3
55 м²
5
Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет…
€161,880
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
1
39 м²
4
Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, …
€190,374
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
5
451 м²
1
Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд Компле…
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
69 м²
7
Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таила…
€221,791
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
2
30 м²
5
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет…
€62,105
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
1
70 м²
2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
€194,079
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
2
26 м²
8
Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд Предлагаются меблирова…
€66,408
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
41 м²
4
Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао…
€230,939
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
5
349 м²
2
Новый комплекс вилл в престижном районе, Пхукет, Таиланд Предлагаются новые элитные тропиче…
€657,988
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
5
430 м²
1
Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд 51 вилла в у…
€1,38 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Бан Ката, Таиланд
3
74 м²
7
Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд Комп…
€250,774
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Ko Samui, Таиланд
1
29 м²
4
Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд Компле…
€74,389
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пхукет, Таиланд
6
415 м²
2
Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд Современный комплекс п…
€865,947
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
7
343 м²
2
Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд Современный компле…
€895,716
Рекомендовать
Квартира 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
6
417 м²
1
Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет Предлагаются эксклюзив…
€2,40 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Паттайя, Таиланд
2
25 м²
67
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд Совершенно новы…
€78,987
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Хуахин, Таиланд
2
25 м²
8
Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд Ок…
€38,536
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
3
87 м²
1
Комплекс таунхаусов рядом с пляжем и аэропортом, Пхукет, Таиланд Предлагаются таунхаусы с п…
€57,786
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