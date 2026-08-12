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Квартиры в Таиланде

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9 940 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
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Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Силуэт - это продуманный жилой комплекс с низкой плотностью, расположенный всего в нескольки…
$283,975
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Квартира 1 спальня в Са Кху, Таиланд
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Квартира 1 спальня
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 8
🔻СТАРТ ПРОДАЖ! ПРЕСЕЙЛ🔻САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ВХОДЕ🔻 Меня зовут Леон, задайте мне свой воп…
$167,900
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Студия в Паттайя, Таиланд
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Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Резиденции рядом с пляжем Вонгамат — курортная жизнь в Северной Паттайе!Новый малоэтажный пр…
$70,120
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
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Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/8
Спокойная жизнь в Северной Паттайе!Новый малоэтажный проект в районе Вонгамат — вариант для …
$107,758
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
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Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/8
Жизнь у моря в Северной Паттайе — новый курортный проект в районе Вонгамат!Представьте утро,…
$111,111
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Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
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Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Готовый премиальный комплекс на первой береговой линии в Банг Ампхур!The Panora Estuaria — г…
$233,672
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Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
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Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Резиденции с заселением после 50% оплаты!Редкое предложение для тех, кто ищет недвижимость в…
$233,812
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Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
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Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Первая береговая линия Паттайи с возможностью заселиться уже сейчас!Готовая недвижимость у м…
$257,380
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
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Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 33
Роскошные апартаменты премиум-класса в самом сердце Паттайи! Отличный вариант для инвестиров…
$113,565
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Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
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Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Приватный курортный комплекс с видом на горы, гостиничным управлением и pet-friendly концепц…
$172,773
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 8
🔻СТАРТ ПРОДАЖ! ПРЕСЕЙЛ🔻САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ВХОДЕ🔻 Меня зовут Леон, задайте мне свой воп…
$213,805
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 8
🔻СТАРТ ПРОДАЖ! ПРЕСЕЙЛ🔻САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ВХОДЕ🔻 Меня зовут Леон, задайте мне свой воп…
$236,713
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Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$619,591
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Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$619,564
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Квартира 4 спальни в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 4 спальни
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 575 м²
Расположенный в уединенном фруктовом саду, окруженный скоплениями возвышающегося бамбука, Ви…
$1,06 млн
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Квартира 4 спальни в Thalang, Таиланд
Квартира 4 спальни
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 451 м²
Эта элегантная вилла с 4 спальнями в бассейне в застройке Anchan Flora предлагает идеальное …
$1,15 млн
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Квартира 5 спален в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 5 спален
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 828 м²
Эксклюзивные 5-комнатные частные виллы в Таланге, ПхукетОткройте для себя Мону Private Estat…
$2,71 млн
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Квартира 3 спальни в Ban Bang Ku, Таиланд
Квартира 3 спальни
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Откройте для себя комфорт и удобство в этой прекрасно модернизированной вилле с бассейном с …
$451,321
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Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Редкая абсолютная пляжная возможность на ПхукетеBeach House Kalim - это исключительная ультр…
$2,39 млн
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Квартира 2 спальни в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Расположенный в роскошном комплексе Baan Mai Khao, этот элегантный кондоминиум с 2 спальнями…
$324,103
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Квартира 3 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Расположенная на щедром земельном участке площадью 1187 кв.м. в тихом районе Чалонг, эта вил…
$599,742
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Квартира 4 спальни в Кату, Таиланд
Квартира 4 спальни
Кату, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Эта недавно построенная вилла в современном стиле в Катху предлагает редкое сочетание просто…
$1,02 млн
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Квартира 10 спален в Па Хлок, Таиланд
Квартира 10 спален
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 10
Площадь 4 000 м²
Добро пожаловать на виллу Саварин, архитектурную жемчужину, расположенную на эксклюзивном по…
$18,03 млн
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Квартира 4 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 4 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 583 м²
Эта полностью отремонтированная вилла Равай на продажу является редкой возможностью иметь пр…
$1,09 млн
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Квартира 4 спальни в Теп Красатти, Таиланд
Квартира 4 спальни
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Откройте для себя Punyisa Acacia, новаторская роскошная вилла в Пхукете, Таиланд, спроектиро…
$2,12 млн
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Квартира 4 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 4 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Project X Villa - это недавно завершенная роскошная вилла с частным бассейном в Равай, Пхуке…
$630,032
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Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Расположенная на холмах Камалы, эта вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами предлагает изы…
$754,221
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Квартира 2 спальни в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Испытайте вершину роскоши и спокойствия в Sunrise Lake, эксклюзивном жилом анклаве, предназн…
$423,757
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Испытайте освежающий новый образ жизни в SO Origin Kata Phuket, современном кондоминиуме в к…
$118,131
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Добро пожаловать в Солнечную Луну, продуманную кондоминиумную разработку Sunny Development G…
$147,069
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