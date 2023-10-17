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Квартиры в Таиланде

Провинция Пхукет
1760
Пхукет
1695
Чонбури
499
Паттайя
493
Бангкок
116
Khlong Toei Subdistrict
33
Патонг
26
Bang Na Nuea Subdistrict
9
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2 393 объекта найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
VIP
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€79,454
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
VIP
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€51,801
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
VIP
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/8
Alza Real Estate & Development - первое инвестиционное агентство недвижимости в Таиланде, ко…
€47,255
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Кондоминиум в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная квота. Нало…
€25,085
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/8
Студия с видом на море, в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная…
€30,685
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 16/27
Квартира с видом на море в районе Пратамнак Cliff Pattaya, высотный кондоминиум, отличает…
€219,000
Кондо с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
€141,062
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таи…
€95,745
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с Pool в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с Pool
Патонг, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд Резиденция распол…
€116,061
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд Предлагаются мели…
€175,133
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд Современный кондоминиум включает …
€157,146
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, …
€162,456
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет…
€161,880
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 4
Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, …
€190,374
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Пхукет, Таиланд
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 451 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд Компле…
€1,06 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таила…
€221,791
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет…
€62,105
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
€194,079
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд Предлагаются меблирова…
€66,408
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао…
€230,939
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пхукет, Таиланд
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в престижном районе, Пхукет, Таиланд Предлагаются новые элитные тропиче…
€657,988
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пхукет, Таиланд
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд 51 вилла в у…
€1,38 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Бан Ката, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Бан Ката, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд Комп…
€250,774
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Ko Samui, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд Компле…
€74,389
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Пхукет, Таиланд
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 6
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд Современный комплекс п…
€865,947
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 7
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд Современный компле…
€895,716
Квартира 5 спален с видом на море, с террасой, с садом в Пхукет, Таиланд
Квартира 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 6
Площадь 417 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет Предлагаются эксклюзив…
€2,40 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 25 м²
Количество этажей 67
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд Совершенно новы…
€78,987
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Хуахин, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Хуахин, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд Ок…
€38,536
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Комплекс таунхаусов рядом с пляжем и аэропортом, Пхукет, Таиланд Предлагаются таунхаусы с п…
€57,786

Типы недвижимости в Таиланде

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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