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Кому подходит:
Mouana Residence Ko Kaeo – идеальный выбор для тех, кто ищет роскошное жилье в окружении природы для комфортной жизни или выгодного вложения средств. Прекрасно подходит для семей с детьми благодаря близости к международной школе и развит…
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Кому подходит:
Если вы мечтаете о роскошной жизни в тропическом раю, Botanica Majestia – ваш идеальный выбор. Этот проект отлично подходит для семей, ищущих комфорт, инвесторов и тех, кто ценит утонченность и спокойствие.
О локации:
Botanica Majestia …
Добро пожаловать в резиденцию Муаны Ко Кэо, великолепная смесь современной роскоши и природного безмятежности со стороны современного 79. С более чем 15 -летним созданием исключительных жилых помещений, резиденция Муаны Ко Кэо - ваше обещание исключительной жизни. Это больше, чем резиденция;…
A new concept of family life in Phuket
We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature
A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный вариант для семей, стремящихся к роскошной и комфортной жизни в Пхукете. Проект рассчитан на тех, кто ценит просторные помещения, современные удобства и выгодные инвестиции.
О локации:
Расположенные в живописном районе Кo Кaeo…
Уникальная вилла на холме Ко Кео!
Выгодные инвестиции в жилье с прекрасным видом на море и в окружении пышной зелени. Доход от 7%!
Дом сдан! Готов к заселению! Вилла меблирована!
ALISHA SEAVIEW, представляющая собой идеальное сочетание роскошного дизайна и живописного вида на море.
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Агентство
DDA Real Estate
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Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова.
Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м².…
Гарантия доходаО комплексе:Двухэтажные отдельно стоящие дома размером от 178 м² до 248 м² размещены среди тропической природы и отлично подходят как для маленьких, так и для больших семей. Каждый участок имеет возможность добавить частный бассейн. Комплекс включает клубный дом с общим бассей…
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и спокойствие на острове. Подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных инвестиций.
О локации:
Alisha Seaview находится в Ko Kaeo, Пхукет, Таиланд. Этот район на восточном побереж…
BB Horizon Resort - это роскошная недвижимость для комфортного проживания на Пхукете. На территории в 62 346.08 m2 расположены 13 малоэтажных зданий кондоминиума, пятизвездочный отель, виллы, клубный дом, марина для яхт, прогулочные зоны, бассейны и многое другое.
В минутной доступности е…
3 спальни, 3 ванные комнаты, только 7 единиц Цена начинается с 3,79 миллиона только бат Этот диапазон предварительной продажи на первом месте, выберите до 🏠 Основная область для жилья, дорога шириной 6 метров. Центральный phuket Outlet Mall Британская международная школа 🏠 Ра…