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Продажа новостроек в Ко Кео

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Жилой комплекс Mouana Residence Ko Kaeo
Жилой комплекс Mouana Residence Ko Kaeo
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$462,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 261–360 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Mouana Residence Ko Kaeo – идеальный выбор для тех, кто ищет роскошное жилье в окружении природы для комфортной жизни или выгодного вложения средств. Прекрасно подходит для семей с детьми благодаря близости к международной школе и развит…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$1,35 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 565–572 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Если вы мечтаете о роскошной жизни в тропическом раю, Botanica Majestia – ваш идеальный выбор. Этот проект отлично подходит для семей, ищущих комфорт, инвесторов и тех, кто ценит утонченность и спокойствие. О локации: Botanica Majestia …
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Добро пожаловать в резиденцию Муаны Ко Кэо, великолепная смесь современной роскоши и природного безмятежности со стороны современного 79. С более чем 15 -летним созданием исключительных жилых помещений, резиденция Муаны Ко Кэо - ваше обещание исключительной жизни. Это больше, чем резиденция;…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$1,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$3,01 млн
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Агентство
TRANIO
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Вилла Canopy Hills Villas
Вилла Canopy Hills Villas
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$1,28 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 650–742 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный вариант для семей, стремящихся к роскошной и комфортной жизни в Пхукете. Проект рассчитан на тех, кто ценит просторные помещения, современные удобства и выгодные инвестиции. О локации: Расположенные в живописном районе Кo Кaeo…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$514,702
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Уникальная вилла на холме Ко Кео! Выгодные инвестиции в жилье с прекрасным видом на море и в окружении пышной зелени. Доход от 7%! Дом сдан! Готов к заселению! Вилла меблирована! ALISHA SEAVIEW, представляющая собой идеальное сочетание роскошного дизайна и живописного вида на море. …
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$152,204
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Ко Кео, Таиланд
от
$1,56 млн
Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова. Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м².…
Агентство
TRANIO
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Вилла Crown Estate
Вилла Crown Estate
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$293,668
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 180–345 м²
4 объекта недвижимости 4
Гарантия доходаО комплексе:Двухэтажные отдельно стоящие дома размером от 178 м² до 248 м² размещены среди тропической природы и отлично подходят как для маленьких, так и для больших семей. Каждый участок имеет возможность добавить частный бассейн. Комплекс включает клубный дом с общим бассей…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$230,608
Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильц…
Агентство
TRANIO
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Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$520,417
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 400–616 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и спокойствие на острове. Подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных инвестиций. О локации: Alisha Seaview находится в Ko Kaeo, Пхукет, Таиланд. Этот район на восточном побереж…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$2,55 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
BB Horizon Resort - это роскошная недвижимость для комфортного проживания на Пхукете. На территории в 62 346.08 m2 расположены 13 малоэтажных зданий кондоминиума, пятизвездочный отель, виллы, клубный дом, марина для яхт, прогулочные зоны, бассейны и многое другое. В минутной доступности е…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Таиланд
от
$112,831
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
3 спальни, 3 ванные комнаты, только 7 единиц Цена начинается с 3,79 миллиона только бат Этот диапазон предварительной продажи на первом месте, выберите до 🏠 Основная область для жилья, дорога шириной 6 метров. Центральный phuket Outlet Mall Британская международная школа 🏠 Ра…
Ассоциация
Phuket Property Association
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