Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд

Предлагаются апартаменты с панорамными видами на море и горы.
Двухуровневые апартаменты на верхнем этаже имеют собственные террасы.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Резиденция премиум класса располагает инфинити-бассейном на крыше и террасой, двухуровневым панорамным рестораном, тренажерным залом с видом на горы, детской площадкой и бассейном, подземной парковкой.
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.Удобства и оснащение в доме
Ежегодный доход в размере 7% в течение 5 лет.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе рядом с набережной Раваи, пляжами на Най Харн и Януи, международными школами, супермаркетами, пирсом Чалонг.