  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд

Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€143,406
;
19
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамными видами на море и горы.

Двухуровневые апартаменты на верхнем этаже имеют собственные террасы.

Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Резиденция премиум класса располагает инфинити-бассейном на крыше и террасой, двухуровневым панорамным рестораном, тренажерным залом с видом на горы, детской площадкой и бассейном, подземной парковкой.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Кухонный остров и кухонная мебель
Преимущества

Ежегодный доход в размере 7% в течение 5 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе рядом с набережной Раваи, пляжами на Най Харн и Януи, международными школами, супермаркетами, пирсом Чалонг.

  • Пляж Ката - 8 км
  • Пляж Карон - 9 км
  • Пляж Най Харн - 5,4 км
  • Пляж Януи - 6,5 км
  • Пляж Раваи - 4 км
  • Международная школа - 2 км
  • Крупный торговый комплекс - 12 км
  • Супермаркет - 1,9 км
  • Пирс Чалонг - 3 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Cote d' Azur
Na Chom Thian, Таиланд
Цена по запросу
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, парком и рестораном в 900 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€154,148
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
€391,976
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Бан Ката, Таиланд
от
€92,642
Апарт - отель Paradise Beach Residence Phuket
Патонг, Таиланд
от
€116,543
Вы просматриваете
Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€143,406
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€97,785
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает системой безопасности и видеонаблюдением, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, бассейном 240 м2, садом, рестораном и кафе. Удобства и оснащение в доме Wi-Fi Встроенная мебель Кондиционеры Полностью оборудованные ванные комнаты и кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Паттайи, в пешей доступности от ресторанов, торговых центров, клубов, рынков, супермаркетов и достопримечательностями, в 5 минутах от пляжа и холма Пратамнак, улицы Сукхумвит.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд
Хуахин, Таиланд
от
€83,166
Агентство: TRANIO
Окунитесь в свежую и минималистскую атмосферу новейшего кондоминиума. Наслаждайтесь радостными эмоциями и душевным спокойствием в сердце Хуа Хина, рядом со всеми достопримечательностями по доступной цене. Небольшой и уютный кондоминимум включает квартиры с 1 спальней площадью 24,5-26 м² и 2 спальнями площадью 37,75 м². В комплексе есть паркинг на 38 мест, лобби и рабочая зона, фитнес-центр. Окруженный зеленью природы бассейн идеально подходит для тех, кто ищет максимальное уединение. Сады с тропическими растениями создают условия для отдыха в тени. Всего 900 метров до ближайшего пляжа. Расположение и объекты поблизости Блупорт Хуа Хин - 2,5 км Рыночная деревня Хуа Хин - 3 км Рынок Таммаринд - 2,5 км Рынок Цикада - 2,5 км Больница Сан-Паулу в Хуа Хине - 3,5 км Больница Бангкока в Хуа Хин - 2,5 км Больница Хуа Хина - 8,5 км Школа Хуа Хин Виттаялай - 3,5 км Технологический университет Раджамангала Раттанакосин - 10 км Кампус Стэмфордского университета в Хуа Хине - 14 км Железнодорожный вокзал - 4 км Аэропорт - 11 км
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Жилой комплекс Melia Phuket Karon Residences
Пхукет, Таиланд
от
€213,689
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Melia Phuket Karon Residences - это роскошный проект кондо и виллы с бассейном и видом на море, расположенный в живописном районе Карон. Всего в 1,5 км от пляжа Карон жители могут насладиться гармоничным сочетанием красивых пейзажей Андаманского моря и зелени леса! Проект находится по адресу: 404/9 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Таиланд. Всего в проекте 63 единицы: 49 квартир и 14 вилл. Тщательно продуманная планировка и архитектура резиденций создают ощущение спокойствия и безмятежности, что делает их идеальным убежищем от шума и суеты повседневной жизни. Одним из ключевых преимуществ проекта является управление отелем. Ваша недвижимость будет входить в престижную сеть отелей, что обеспечит вам множество преимуществ и удобств. Проект идеально подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания, предлагая баланс между спокойствием и возможностями для активного образа жизни. Вы сможете наслаждаться спокойной атмосферой и одновременно находиться в непосредственной близости развлечений и удобств, включая рестораны, магазины, спа-центры и многое другое. Типы комнат: - 1-спальная с видом на океан (56,40 кв.м) - 2-спальная с видом на океан (88,50 кв.м) - 3-спальная вилла с бассейном (200 кв.м) Инфраструктура резиденции включает в себя: - Клуб - Фитнес - Детский клуб - Холл - Рестораны и кафе - Интернет Wi-Fi - - Бассейн на крыше - Парковочное место - Сад - Круглосуточная охрана - Видеонаблюдение - Парковка Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Realting.com
Перейти