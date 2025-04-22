Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд

Комплекс предлагает современные роскошные виллы, окруженные залитыми солнцем пейзажами пленительного острова Пхукет. Окруженная пышной листвой, коллекция из 31 эксклюзивной виллы с частными бассейнами, в которых от 2 до 3 спален.

Лобби и ресепшн — гостеприимное пространство с гостиничным сервисом. Услуги Back-of-House — выделенные помещения для уборки, садоводства и технического обслуживания, обеспечивающие непринужденную жизнь. Тренажерный зал — оставайтесь активными с помощью современного фитнес-оборудования. Сауна — расслабьтесь и восстановите силы в спокойной обстановке.

Право собственности - фрихолд и лизхолд.

Удобства и оснащение в доме

Виллы сдаются c полностью оборудованными ванными комнатами, кухней, раздвижными окнами, дверями, полами и оштукатуренным белым потолком, освещением, электричеством, системой водоснабжения; кондиционером и вентилятором в каждой спальне, а также вентилятором в каждой общей комнате. Доступная полная меблировка.

Преимущества

Завершение гарантировано в течение 12–14 месяцев с начала строительства. При соблюдении особых условий, таких как включение мебели или кастомизации, например, добавление салы, что может увеличить сроки.

Когда вы будете готовы продать свою виллу, вам будет предложено очень выгодное решение по легкой продаже. Взимаемая комиссия составляет всего половину средней комиссии местных агентств, что позволяет вам извлечь выгоду из более высокой прибыли, поскольку вы можете сохранить большую часть своей заработанной прибыли.

Обладая выгодным местоположением, виллы обладают потенциалом для получения высокого прироста капитала и привлекательного дохода от аренды.

Воспользуйтесь преимуществами управления арендой через Staylar, предлагающий полный комплекс услуг, направленных на то, чтобы максимально увеличить стоимость вашей виллы и обеспечить исключительные впечатления для каждого гостя:

Управление недвижимостью

Уборка

Маркетинг и бронирование

Финансовый менеджмент

Юридические услуги

Связь с владельцами и поддержка

Консьерж и экстренное реагирование

160 м - Продуктовый магазин

350 м - Озеро Бан Банг Нью

450 м - Кафе и бистро

950 м - Аптека

3 км - Blue Tree (проспект Lifestyle, аквапарк)

4,3 км - Торговый центр Robinson Lifestyle

4,8 км - Свежий рынок Чернг Талай

4,9 км - Порто-де-Пхукет и Боут-авеню

5,2 км - Теско Лотус

5,7 км - Ночной рынок Бангтао

6,9 км - Пляж Бангтао

7,9 км - Лагуна Гольф Пхукет

Расположение и объекты поблизости