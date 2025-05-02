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Продажа новостроек в Ратсаде

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Жилой комплекс Oxy Siray Residence
Жилой комплекс Oxy Siray Residence
Ратсада, Таиланд
от
$1,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 1 013–1 373 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит для тех, кто ищет элитное жилье с современной архитектурой, великолепными морскими видами и высокой степенью приватности на живописном острове Пхукет. Этот проект создан для людей, ценящих комфорт, р…
Агентство
Tumanov Group
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