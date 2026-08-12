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Квартиры с видом на море в Таиланде

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507 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
LAY23105 Эта квартира с видом на море является отличным вариантом для покупателей, которые …
$271,064
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Квартира 1 комната в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 комната
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/8
Меблированная квартира с видом на море в THE BREEZE BEACHSIDE!Переуступка от собственника!Го…
$73,204
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
PAT22672 Шаг в мир умного инвестирования в недвижимость с этой уникальной возможностью совл…
$106,157
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Квартира 2 спальни в Па Хлок, Таиланд
Квартира 2 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
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$244,230
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
PAT23074 Этот двухкомнатный дуплекс общей площадью 178,84 кв.м. обеспечивает значительно бо…
$725,455
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 294 м²
PAT6507 Роскошная вилла расположена в знаменитом районе острова - Патонг. Этот курорт окруж…
$990,909
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Квартира 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 85 м²
LAY6909 Только для инвестиций!Новый стильный проект бутик-вилл на Пхукете с гарантированной…
$392,039
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Квартира в Choeng Thale, Таиланд
Квартира
Choeng Thale, Таиланд
Площадь 33 м²
CHE5341 Окна этой однокомнатной квартиры выходят на красивые горы, и этот вид не позорит да…
$84,926
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Квартира 2 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 2 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 161 м²
КАМ5518 Четыре смежных блока на четвертом этаже были объединены в единую обширную планировк…
$656,843
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Квартира 4 спальни в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 4 спальни
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 500 м²
SUR7266 Это роскошная вилла в славном месте, всего в нескольких минутах от берега, с удивит…
$2,42 млн
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Квартира 4 спальни в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 4 спальни
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 450 м²
LAY6598 Роскошный комплекс частных вилл, расположенных в районе Лаян. Главным преимуществом…
$1,45 млн
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Квартира 5 спален в Камала, Таиланд
Квартира 5 спален
Камала, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 816 м²
КАМ6523 Роскошная вилла на продажу в охраняемом комплексе с панорамным видом на море.На дву…
$5,83 млн
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Квартира 3 спальни в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 3 спальни
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 325 м²
SUR22148 Расположенная в самом сердце Пхукета, эта исключительная вилла предлагает 325 квад…
$1,06 млн
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Квартира 4 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 4 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 721 м²
RAW22513 Эта исключительная вилла предлагает панорамный вид на море и безмятежное отступлен…
$6,06 млн
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Квартира 6 спален в Пхангнга, Таиланд
Квартира 6 спален
Пхангнга, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 500 м²
PHA22488 Эта замечательная 6-комнатная приморская вилла предлагает идеальный отдых для семе…
$7,42 млн
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Квартира 3 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
PAT22106 Откройте для себя современную изысканность в этой 3-х комнатной квартире в Патонг.…
$750,075
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Квартира 4 спальни в Ratsada, Таиланд
Квартира 4 спальни
Ratsada, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
PHU22652 Эта стильная вилла с 4 спальнями предлагает идеальное сочетание пространства, комф…
$455,566
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Квартира 2 спальни в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
BAN22715 Спецификации:Разработанный Gaona Phuket Co., Ltd, этот современный жилой проект не…
$471,760
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Квартира 4 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 4 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 700 м²
CHA6911 Владение собственным домом на острове — мечта, которая сбывается для многих, и вы м…
$1,82 млн
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Квартира 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 196 м²
КАМ5313 Всего 100 метров до пляжа!Эта эксклюзивная разработка предлагает уникальное сочетан…
$1,51 млн
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
$174,376
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Квартира 5 спален в Па Хлок, Таиланд
Квартира 5 спален
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 662 м²
AOP7097 Если вы мечтаете о роскоши и безмятежной жизни в потрясающем природном районе, не с…
$3,63 млн
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
PAT22104 Откройте для себя современную изысканность в этой 1-спальной квартире в Патонг. Тщ…
$233,373
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Квартира 3 спальни в Па Хлок, Таиланд
Квартира 3 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 350 м²
CAP5363 Эта уникальная 2-этажная вилла расположена на склоне холма с видом на красивый зали…
$1,12 млн
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Квартира 3 спальни в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 спальни
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
LAG22778 Эта трехкомнатная резиденция площадью 131 кв.м на 4-м этаже предлагает изысканное …
$738,842
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Квартира 4 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 4 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 398 м²
KAT4199 Удобно расположен на частном возвышенном положении с видом на космополитический пля…
$2,28 млн
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
KAT22411 Откройте для себя идеальное прибрежное убежище в этом элегантном кондоминиуме с дв…
$638,404
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Квартира 6 спален в Камала, Таиланд
Квартира 6 спален
Камала, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 907 м²
КАМ5544 6 спальни, 9 ванных комнатВид на море и джунгли750 кв.м. тропический сад54 кв.м. бе…
$2,41 млн
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Квартира 3 спальни в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 3 спальни
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
BAN22714 Спецификации:Разработанный Gaona Phuket Co., Ltd, этот современный жилой проект не…
$413,712
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Квартира 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
BAN21867 Откройте для себя непревзойденную роскошь проживания в этом кондоминиуме в Bang Ta…
$206,936
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