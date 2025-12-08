  1. Realting.com
  2. Таиланд
  Жилой комплекс PHUVISTA 3 NAIYANG

Жилой комплекс PHUVISTA 3 NAIYANG

Пхукет, Таиланд
от
$470,228
;
11
ID: 33050
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Инвестируйте в уникальную виллу с частным бассейном и потрясающим дизайном в одном из самых привлекательных районов Пхукета!
Доступна рассрочка!
Phuvista 3 NaiYang - жилой комплекс, расположенный в районе пляжа Най Янг на Пхукете. Этот проект объединяет удобное расположение, высокий уровень комфорта и стильный дизайн, делая его идеальным выбором для жизни и отдыха. Комплекс подойдёт тем, кто ищет жилье в уединении, в окружении природы и рядом с морем.
Удобства: частные бассейны, зеленые сады, круглосуточная охрана.
Расположение:
- 7 мин. на машине до пляжа;
- 2 мин. на машине до магазина;
- 3 мин. на машине до ресторана.
Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
