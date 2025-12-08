Жилой комплекс PHUVISTA 3 NAIYANG

Инвестируйте в уникальную виллу с частным бассейном и потрясающим дизайном в одном из самых привлекательных районов Пхукета!

Доступна рассрочка!

Phuvista 3 NaiYang - жилой комплекс, расположенный в районе пляжа Най Янг на Пхукете. Этот проект объединяет удобное расположение, высокий уровень комфорта и стильный дизайн, делая его идеальным выбором для жизни и отдыха. Комплекс подойдёт тем, кто ищет жилье в уединении, в окружении природы и рядом с морем.

Удобства: частные бассейны, зеленые сады, круглосуточная охрана.

Расположение:

- 7 мин. на машине до пляжа;

- 2 мин. на машине до магазина;

- 3 мин. на машине до ресторана.

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.