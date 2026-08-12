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Земля в Таиланде

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118 объектов найдено
Участок земли в Ban Sa Pam, Таиланд
Участок земли
Ban Sa Pam, Таиланд
KOH22092 Главная Земля для продажи в Koh KaeoОткройте для себя исключительную возможность в…
$1,96 млн
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Участок земли в Huai Yai, Таиланд
Участок земли
Huai Yai, Таиланд
Земельный участок для продажи Хуай Яй Восточная Паттайя Прайм место подходящее для развития …
$2,55 млн
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Участок земли в Pong, Таиланд
Участок земли
Pong, Таиланд
Земля для продажи в Mabprachan East PattayaЭтот земельный участок расположен в зоне Восточно…
$154,541
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Участок земли в Патонг, Таиланд
Участок земли
Патонг, Таиланд
PAT22420 Эта исключительная земля площадью 4 Рай + 4.125 кв.в. предлагает панорамный вид на…
$2,89 млн
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Участок земли в Pong, Таиланд
Участок земли
Pong, Таиланд
Земля для продажи - Mabprachan (Верхняя Зона), Восточная Паттайя Этот красивый участок земл…
$117,687
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Участок земли в Паттайя, Таиланд
Участок земли
Паттайя, Таиланд
Исключительная земля для продажи в Нонг Прю ПаттайяОткройте для себя редкую возможность полу…
$2,09 млн
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Участок земли в Choeng Thale, Таиланд
Участок земли
Choeng Thale, Таиланд
CHE22932 Этот участок является простым вариантом для тех, кто хочет построить в более тихой…
$482,946
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Участок земли в Choeng Thale, Таиланд
Участок земли
Choeng Thale, Таиланд
CHE22930 Это тот вид земли, который дает вам варианты. Сочетание плоской и мягко наклонной …
$905,524
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Участок земли в Равай, Таиланд
Участок земли
Равай, Таиланд
NAI22954 Это один из немногих оставшихся участков в Най Харн, который предлагает как конфид…
$430,695
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Участок земли в Паттайя, Таиланд
Участок земли
Паттайя, Таиланд
Главная Земля для продажи в Jomtien PattayaЭтот первоклассный земельный участок находится в …
$11,14 млн
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Участок земли в Ban Bang Thao, Таиланд
Участок земли
Ban Bang Thao, Таиланд
SUR22399 Этот первоклассный земельный участок в востребованном районе Сурина предлагает фан…
$1,19 млн
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Участок земли в Па Хлок, Таиланд
Участок земли
Па Хлок, Таиланд
EAS21792 Широкая прямоугольная форма 5,5 Рай (8 800 кв.м.)Вид на тропические горы и в преде…
$757,576
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Участок земли в Чонг Тале, Таиланд
Участок земли
Чонг Тале, Таиланд
SUR22539 Исключительная возможность приобрести кусочек рая всего в нескольких минутах ходьб…
$296,970
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Участок земли в Choeng Thale, Таиланд
Участок земли
Choeng Thale, Таиланд
BAN6982 Большой участок земли площадью 6 Рай (9,820 кв.м.) расположен на холме за пределами…
$484,848
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Участок земли в Ви Чит, Таиланд
Участок земли
Ви Чит, Таиланд
PAN5805 Земля площадью 12 000 кв. м расположена на холме. Из него открывается великолепный …
$4,09 млн
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Участок земли в Равай, Таиланд
Участок земли
Равай, Таиланд
RAW21711 Это довольно большой земельный участок, который необходимо очистить перед строител…
$1,01 млн
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Участок земли в mab fakthxng, Таиланд
Участок земли
mab fakthxng, Таиланд
Земля для продажи Huay Yai Pattaya Golf Course Frontage Investment Opportunity Эта первоклас…
$395,093
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Участок земли в Тхаланг, Таиланд
Участок земли
Тхаланг, Таиланд
MAI22872 Эта земля подходит покупателям, которые думают о долгосрочном и ценят местоположен…
$940,000
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Участок земли в Па Хлок, Таиланд
Участок земли
Па Хлок, Таиланд
AOP6449 Большой участок земли для продажи в районе Ао По. Плот земли частично расположен на…
$187,879
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Участок земли в Klet Kaeo, Таиланд
Участок земли
Klet Kaeo, Таиланд
Продажа земли в Bang Sare SattahipЭтот большой земельный участок расположен в тихом районе Б…
$3,70 млн
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Участок земли в Паттайя, Таиланд
Участок земли
Паттайя, Таиланд
Земля для продажи в Mabprachan Lake East PattayaЭтот земельный участок расположен недалеко о…
$80,522
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Участок земли в ban nein thray, Таиланд
Участок земли
ban nein thray, Таиланд
Земля для продажи Huay Yai Na Jomtien - идеально подходит для инвестиций в Pool Villa Эта зе…
$79,019
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Участок земли в Huai Yai, Таиланд
Участок земли
Huai Yai, Таиланд
Земля для продажи 5 Rai 2 Ngan 3 Square Wah в Huai Yai PattayaРасположенный в Huai Yai Patta…
$541,978
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Участок земли в Кхок Клой, Таиланд
Участок земли
Кхок Клой, Таиланд
PHA5252 Дробный или полный выкуп отличного посадочного участка для строительства рядом с ти…
$287,879
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Участок земли в Чонг Тале, Таиланд
Участок земли
Чонг Тале, Таиланд
LAY22618 Редкая инвестиционная возможность недалеко от пляжа Лаян - 6-райский (9600 кв.м) з…
$542,823
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Участок земли в Нонг-Пру, Таиланд
Участок земли
Нонг-Пру, Таиланд
Земля для продажи в PornprapanimitОтличная возможность приобрести хорошо расположенный земел…
$85,081
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Участок земли в Са Кху, Таиланд
Участок земли
Са Кху, Таиланд
NAT21901 Откройте для себя беспрецедентную возможность построить свою мечту в самом сердце …
$606,612
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Участок земли в Huai Yai, Таиланд
Участок земли
Huai Yai, Таиланд
Земля для продажи в Хуай ЯйЭто отличная возможность приобрести готовый к строительству земел…
$139,366
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Участок земли в Си Сунтон, Таиланд
Участок земли
Си Сунтон, Таиланд
CHE22873 Эта земля является надежным вариантом для покупателей, которые понимают, где наход…
$2,27 млн
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Участок земли в Нонг-Пру, Таиланд
Участок земли
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Земля с домом для продажи на 6.57 Рай в Восточной Паттайе - идеально подходит для инвесторов…
$2,14 млн
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