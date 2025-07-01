Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом, Лаян, Пхукет, Таиланд

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Идеально для семей: Кондоминиум Sun Hills разработан с учетом потребностей семейных пар и их детей. Здесь созданы все условия для комфортного проживания, отдыха и развлечений для всех возрастов.
Экологическая осознанность: Sun Hills - это выбор тех, кто заботится о природе. Комплекс построен с использование современных экологических тенденций.
Инвестиционная привлекательность: Sun Hills — это не только уютный дом, но и выгодное вложение средств. Высокие спрос на аренду и постоянный рост цен на недвижимость делают комплекс отличным выбором для инвесторов.
Развитая инфраструктура: на территории комплекса есть все необходимой для комфортной жизни: магазины, рестораны, спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха и развлечений.
Панорамные виды и зелёная территория: Комплекс окружён пышной зеленью и предлагает своим жителям потрясающие панорамные виды на море и тропические ландшафты.
Инфраструктура
подземная парковка
большой бассейн 80х10 м с прогулочным мостом и баром
детский бассейн 12х5 м
аквапарк
лобби
рестораны
магазин и кафе
коворкинг
зоны для детей
фитнес-клуб
терраса на крыше с бассейнами, беседками, прогулочной зоной, кинотеатром под открытым небом, зоной для йоги
Окончание строительства - август 2027 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от живописных пляжей.
Пляж Лаян - 1 км (10 минут ходьбы)
Пляж Банг Тао - 9 минут
Гольф-клуб Лагуна - 9 минут
Местонахождение на карте
Чонг Тале, Таиланд
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