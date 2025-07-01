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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом, Лаян, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$143,700
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18
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Описание Описание
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ID: 27059
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397324
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

  • Идеально для семей: Кондоминиум Sun Hills разработан с учетом потребностей семейных пар и их детей. Здесь созданы все условия для комфортного проживания, отдыха и развлечений для всех возрастов.
  • Экологическая осознанность: Sun Hills - это выбор тех, кто заботится о природе. Комплекс построен с использование современных экологических тенденций.
  • Инвестиционная привлекательность: Sun Hills — это не только уютный дом, но и выгодное вложение средств. Высокие спрос на аренду и постоянный рост цен на недвижимость делают комплекс отличным выбором для инвесторов.
  • Развитая инфраструктура: на территории комплекса есть все необходимой для комфортной жизни: магазины, рестораны, спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха и развлечений.
  • Панорамные виды и зелёная территория: Комплекс окружён пышной зеленью и предлагает своим жителям потрясающие панорамные виды на море и тропические ландшафты.

Инфраструктура

  • подземная парковка
  • большой бассейн 80х10 м с прогулочным мостом и баром
  • детский бассейн 12х5 м
  • аквапарк
  • лобби
  • рестораны
  • магазин и кафе
  • коворкинг
  • зоны для детей
  • фитнес-клуб
  • терраса на крыше с бассейнами, беседками, прогулочной зоной, кинотеатром под открытым небом, зоной для йоги

Окончание строительства - август 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от живописных пляжей.

  • Пляж Лаян - 1 км (10 минут ходьбы)
  • Пляж Банг Тао - 9 минут
  • Гольф-клуб Лагуна - 9 минут

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом, Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$143,700
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