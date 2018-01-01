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Аренда жилой недвижимости на сутки в Таиланде

9 объектов найдено
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Min Buri Subdistrict, Таиланд
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Min Buri Subdistrict, Таиланд
Площадь 25 181 м²
Количество этажей 27
€17
за сутки
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Офис с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Офис с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Площадь 49 130 м²
Количество этажей 34
€32
за сутки
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Офис с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Бангкок, Таиланд
Офис с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Бангкок, Таиланд
Площадь 158 021 м²
Количество этажей 58
€28
за сутки
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Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Pathum Wan District, Таиланд
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Pathum Wan District, Таиланд
Площадь 46 360 м²
Количество этажей 34
€36
за сутки
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Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Pathum Wan District, Таиланд
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Pathum Wan District, Таиланд
Площадь 10 900 м²
Количество этажей 18
€31
за сутки
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Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Площадь 53 237 м²
Количество этажей 40
€18
за сутки
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Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Площадь 68 678 м²
Количество этажей 33
€18
за сутки
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Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Yan Nawa Subdistrict, Таиланд
Офис с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Yan Nawa Subdistrict, Таиланд
Площадь 38 500 м²
Количество этажей 29
€26
за сутки
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Офис с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Офис с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
Площадь 32 276 м²
Количество этажей 32
€15
за сутки
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