Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд

Этот современный жилой комплекс со всеми удобствами расположен в престижном районе Пхукета, рядом с Лагуной и в пешей доступности от пляжа Лаян.
Комплекс состоит из 8 многоквартирных зданий, вилл и коммерческих помещений и располагает бассейнами, тренажерным залом, библиотекой, зонами отдыха, садом, парковкой, рестораном.
Беспроцентная рассрочка по этапам строительства 35–20–20–15–10%.
Окончание строительства - 2026 год.Преимущества
Недвижимость находится в 1 км от пляжа Банг Тао. Пляжи Банг Тао и Лаян — одни из самых востребованных районов для отдыха на Пхукете, которые находятся на северо-западе Пхукета и застраиваются престижными резиденциями.