Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд

Этот современный жилой комплекс со всеми удобствами расположен в престижном районе Пхукета, рядом с Лагуной и в пешей доступности от пляжа Лаян.

Комплекс состоит из 8 многоквартирных зданий, вилл и коммерческих помещений и располагает бассейнами, тренажерным залом, библиотекой, зонами отдыха, садом, парковкой, рестораном.

Беспроцентная рассрочка по этапам строительства 35–20–20–15–10%.

Окончание строительства - 2026 год.

Пляж в пешей доступности и вид на море

Просторные квартиры с панорамными окнами и продуманными планировками

Развитая инфраструктура: спортивные и детские площадки, магазины и кафе

Беспроцентная рассрочка по этапам строительства

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 1 км от пляжа Банг Тао. Пляжи Банг Тао и Лаян — одни из самых востребованных районов для отдыха на Пхукете, которые находятся на северо-западе Пхукета и застраиваются престижными резиденциями.