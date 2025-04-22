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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$475,557
18.05.2025
$475,557
17.05.2025
$473,803
16.05.2025
$474,119
14.05.2025
$477,936
13.05.2025
$472,839
11.05.2025
$471,820
10.05.2025
$473,396
09.05.2025
$469,550
08.05.2025
$467,842
07.05.2025
$469,460
14.04.2025
$467,353
13.04.2025
$467,628
12.04.2025
$469,369
11.04.2025
$479,980
10.04.2025
$481,936
09.04.2025
$484,353
08.04.2025
$484,053
06.04.2025
$484,340
05.04.2025
$479,927
04.04.2025
$486,338
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ID: 14732
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In CRM: 2337260
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Этот современный жилой комплекс со всеми удобствами расположен в престижном районе Пхукета, рядом с Лагуной и в пешей доступности от пляжа Лаян.

Комплекс состоит из 8 многоквартирных зданий, вилл и коммерческих помещений и располагает бассейнами, тренажерным залом, библиотекой, зонами отдыха, садом, парковкой, рестораном.

Беспроцентная рассрочка по этапам строительства 35–20–20–15–10%.

Окончание строительства - 2026 год.

Преимущества
  • Пляж в пешей доступности и вид на море
  • Просторные квартиры с панорамными окнами и продуманными планировками
  • Развитая инфраструктура: спортивные и детские площадки, магазины и кафе
  • Беспроцентная рассрочка по этапам строительства
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 1 км от пляжа Банг Тао. Пляжи Банг Тао и Лаян — одни из самых востребованных районов для отдыха на Пхукете, которые находятся на северо-западе Пхукета и застраиваются престижными резиденциями.

  • Клуб верховой езды - 1 минута
  • Крытый теннисный корт - 1 минута
  • Amla Massage & SPA - 3 минуты
  • Laguna Phuket - 5 минут
  • Laguna Golf Club - 5 минут
  • Boat Avenue - 10 минут
  • Porto De Phuket - 10 минут
  • Пляж Найтон - 15 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$475,557
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