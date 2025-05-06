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До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в общей сложности 246 юнитов. Доступны различные типы юнитов с площадями от 37.3 до 106 кв.м. Уникальные архитектурные решения позволяют интегрировать современный стиль с комфортом тропического климата. …
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах и разработанный компанией Phuket Holiday Services International (PHSI) Property.
Кондоминиум предлагает величественный панорамный вид на город и Андаманское море!
Апартаменты полностью оснащены…
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Резиденции Garrya Пхукет: пляжная недвижимость на ПхукетеРезиденции Garrya Пхукет гордо стоит как первая и единственная резиденция отеля на центральном западном побережье Пхукета, чтобы предложить широкий спектр оздоровительных услуг, обеспечивая убежище для тела и души. Побалуйте себя тропи…
Коттеджи Patong Bay Seaview
Коттеджи Patong Bay Sea View уже вызывают много шума вокруг острова Пхукет. С стратегическим, безмятежным местоположением в частной долине, спрятанной в Хилл Нанай, коттеджи Патонг -Бэй -Вид доступны по цене, но роскошны.
Коттеджи установили эталон для владени…
Уникальная программа инвестиционного займа до 40% от стоимости жилья.
Это проект, который ставит во главу угла окружающую среду и высокое качество жизни. В рамках современной концепции дизайна, роскошного ритма жизни с природой через дизайн с концепцией устойчивости, которая поощряет использ…
Резиденция лесного патонг: откройте для себя идеальную смесь роскошной жизни и прибыльных вложений в Phuket Ищете роскошную квартиру в Пхукете, которая плавно сочетает в себе современные комфорты с естественным спокойствием? Смотрите не дальше, чем резиденция Forest Patong, ведущий проект …
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Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто желает наслаждаться роскошной жизнью с видом на море, ценит комфорт и экологический подход. Отлично подходит для семей, пар и инвесторов.
О локации:
Расположенный в живописном районе Кату, непосредственно …
До моря 1700 м, Готов к заездуО комплексе:Роскошные апартаменты на южном склоне Патонга с захватывающим видом на залив и Андаманское море. Комплекс включает 20 юнитов с панорамными окнами, распределенных по 3 зданиям, каждая с 3 этажами и террасой на крыше. Доступны 2BR и 3BR апартаменты пло…
Роскошные кондоминиумы с видом на море на Патонге
Добро пожаловать в Баан Суан Камнан, престижный район класса люкс, расположенный на склонах холмов пляжа Патонг на Пхукете. Коралловый пляж с видом на океан предлагает изысканную обзорную площадку для потрясающих закатов и видов на залив П…
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3
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Агентство
DDA Real Estate
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Patong Bay Sea View Residence идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и инвестиционной выгоды в оживленном Патонге. Этот проект создан для взыскательных покупателей и инвесторов, желающих наслаждаться первоклассным комфорто…
Старт продаж роскошного проекта на Банг Тао по уникальной цене
Кондоминиум расположен на западном побережье Пхукета, среди холмов залива Патонг, в уединенном и экзотическом месте. Независимо от того, хотите ли вы приятно прогуляться по пляжу, посетить красивые местные рестораны или отправ…
Современный жилой комплекс предлагает на выбор удобные типы планировок от студий до квартир с 3 спальнями, а также хорошую инфраструктуру - бассейн, спортзал и т.д.
Удобства и оснащение в доме
CCTV (видеонаблюдение)
Круглосуточная охрана
Ресепшн/холл
Кооперативное рабочее пространство/комн…
Комплекс включает 19 эксклюзивных апартаментов с видом на море.
бассейн
сад
круглосуточная охрана
консьерж-сервис
вид на море
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Кухонная мебель и бытовая техника
Водонагреватель
Преимущества
Высокий спрос на аренду (стоимость составляет от 100 000…
До моря 500 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс предлагает 1- и 2-спальные апартаменты от 44.77 м² до 109.11 м². Разработанный WCCL, он сочетает современные удобства с природным оазисом рядом с пляжем. Здания малоэтажные, с использованием альтернативной энергетики. Комфорт и роскошь д…
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартирами площадью 45,5 квадратных метров.
Квартиры с просторным дизайном и современным интерьером полностью меблированы, из них открывается великолепный вид на залив Патонг!
В каждой квартире с одной…
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DDA Real Estate
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Инвестиция в апартаменты Oceana Resort Kamala Phuket - это уникальная возможность получить доход от аренды и рост цены в год. Доходность от 7 %!
Есть рассрочка! Апартаменты меблированы!
Oceana Resort Kamala Phuket — это апартаменты, расположенные примерно в 700 м от такой достопримечат…
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DDA Real Estate
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Современный жилой комплекс состоит из 3 блоков посреди которых находится бассейн и зелёная зона. Кроме того в комплексе есть фитнес зал, зона для ко-воркинга, лобби, прачечная, сад на крыше, парковка. Все квартиры имеют балконы и полностью меблированы. Тип собственности - freehold.
Удобства…