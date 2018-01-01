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Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€167,761
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7
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О комплексе

Крупный курортный комплекс в тихом месте рядом с национальным парком Сиринат и в 50 метрах от уютного пляжа. Концепция велнес-отеля с оздоровительными, косметологическими и медицинскими услугами. Часть комплекса займёт представительство международного госпиталя Бангкока.

Сдача: первая фаза в июне 2023, вторая фаза в апреле 2025. В продаже пока квартиры только в двух блоках комплекса. Но в нём также строятся виллы и несколько других резиденций.

Можно оформить как в лизхолд, так и во фрихолд с доплатой 10 тыс. батов (около 300 $) за каждый квадратный метр.

Программа доходности

5 лет после сдачи: гарантированная доходность 7% годовых.

Следующие 5 лет: rental pool - 60/40 (владелец/управляющая компания). При текущем тренде прогнозная доходность будет более 8% годовых.

Можно купить без арендного контракта — для себя.

Гибкие условия по рассрочке

30% первый взнос, остальная сумма платежами по договорённости. Финальные 30% можно внести в последний месяц перед сдачей объекта.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Найтон - 1 минута пешком
  • Пляж Банана - 5 минут
  • Пляж Найянг - 7 минут
  • Аэропорт - 13 минут
  • Загородный клуб Blue Canyon - 15 минут
  • Международная школа UWC - 17 минут
  • Boat Avenue - 17 минут
  • ТЦ Porto De Phuket- 17 минут
  • Пляж Майкхао - 20 минут
  • Пляж Сурин - 25 минут
  • ТЦ Robinson Lifestyle - 25 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€167,761
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