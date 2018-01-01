Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет, Таиланд

Крупный курортный комплекс в тихом месте рядом с национальным парком Сиринат и в 50 метрах от уютного пляжа. Концепция велнес-отеля с оздоровительными, косметологическими и медицинскими услугами. Часть комплекса займёт представительство международного госпиталя Бангкока.
Сдача: первая фаза в июне 2023, вторая фаза в апреле 2025. В продаже пока квартиры только в двух блоках комплекса. Но в нём также строятся виллы и несколько других резиденций.
Можно оформить как в лизхолд, так и во фрихолд с доплатой 10 тыс. батов (около 300 $) за каждый квадратный метр.
Программа доходности
5 лет после сдачи: гарантированная доходность 7% годовых.
Следующие 5 лет: rental pool - 60/40 (владелец/управляющая компания). При текущем тренде прогнозная доходность будет более 8% годовых.
Можно купить без арендного контракта — для себя.
Гибкие условия по рассрочке
30% первый взнос, остальная сумма платежами по договорённости. Финальные 30% можно внести в последний месяц перед сдачей объекта.Расположение и объекты поблизости