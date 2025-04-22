Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

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Кому подходит:
Идеальный выбор для взыскательных людей, ценящих комфорт, роскошь и инвестиционную выгоду. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных арендных вложений.
О локации:
Laguna Seaside Residences располагается в пре…
Виллы и таунхаусы с современными интерьерами, построенные с использованием экологичных технологий и качественных материалов. Эти виллы воплощают идеальный баланс между тропической тишиной и современной утонченностью.
Основные характеристики недвижимости:
11 дизайнерских вилл, обеспечивающих…
Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассейнами и видом на море.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Гавань - 5 минут
Поле для гольфа - 15 минут
Международный аэропорт Пхукета - 25 минут
Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и т…