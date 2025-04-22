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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$505,191
18.05.2025
$505,191
17.05.2025
$503,327
16.05.2025
$503,663
14.05.2025
$507,718
13.05.2025
$502,304
11.05.2025
$501,220
10.05.2025
$502,894
09.05.2025
$498,810
08.05.2025
$496,995
07.05.2025
$498,713
14.04.2025
$496,476
13.04.2025
$496,768
12.04.2025
$498,618
11.04.2025
$509,888
10.04.2025
$511,966
09.04.2025
$514,535
08.04.2025
$514,216
06.04.2025
$514,520
05.04.2025
$509,833
04.04.2025
$516,643
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16029
ID новостройки на Realting
In CRM: 2354702
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Предлагаются элитные виллы, в которых современность соединяется с

тропической зеленью. Каждый бом располагает садом, бассейном 23 м2 и парковкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 30 минут
  • Пляж Банг Тао - 15 минут
  • Пляж Сурин - 20 минут
  • Национальный парк - 10 минут
  • Аквапарк - 8 минут
  • Поля для гольфа - 15 минут
  • Кафе, рестораны, магазины - 5 минут

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$505,191
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