Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг

Канопи Холмы

Приватный закрытый комплекс из 9 видовых, просторных и функциональных вилл, тщательно спроектированым для семей с детьми.

Виллы являются идеальным выбором и разумным решением для долгосрочного семейного проживания на Пхукете.

Это не очередная курортная недвижимость, а премиальный проект для инвестиций.



Строительство проекта началось в июле 2024 года и завершится в декабре 2026 года.

Локация:

в радиусе 3- 20 минут - 5 международных школ, высокий спрос на долгосрочную аренду,

великолепные виды на холмы, озера и Британскую международную школу.

Качество жизни:

высокий стандарт строительства, инженерии, бытовой техники и отделочных материалов,

использование передовых инженерных решений и зелёных технологий значительно снижает расходы на проживание и обслуживание виллы.

Ликвидность:

в районе строительства Канопи Хиллс нет конкурирующих премиальных проектов, при этом спрос на проживание вне туристических зон продолжает расти- открываются новые международные школы.

конкурентная цена на виллы с видом- 80 000 BTH (2300$/ м.кв)



2 типа вилл:

650 м2《4+1 спальня》

745 м2 《5+1 спальня》



Площади участков от 670 м2 до 1200 м2



Сегодня на продажу остались 6 вилл:

1) 754 м2 на земельном участке 1214 м2 с 5+1 спальнями, 7 с/у и бассейном 15×3,5 стоимостью 2 144 618 $ США



2) 742 м2 на земельном участке 804 м2 с 5+ 1 спальнями, 7 с/у и бассейном 15×3,5 стоимостью 1 761 324 $ США



3)742 м2 на земельном участке 816 м2 с 5+ 1 спальнями, 7 с/у и бассейном 15×3,5 стоимостью 1 767 265 $ США



4) 722 м2 на земельном участке 672 м2 с 4+ 1 спальнями, 7 с/у и бассейном 12×3,5 стоимостью 1 583 176 $ США



5) 650 м2 на земельном участке 745 м2 с 4 спальнями, 7 с/у и бассейном 12×3,5 стоимостью 1 568 412 $ США



6) 650 м2 на земельном участке 860 м2 с 4 спальнями, 7 с/у и бассейном 12×3,5 стоимостью 1 626 441 $ США.



Проект Канопи Хиллс удостоен награды престижной архитектурной премии Southeast Asia Property Awards в категории BEST LUXURY LIFESTYLE VILLAS в 2024 году.



Есть рассрочка по оплате.



