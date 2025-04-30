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Изумительные апартаменты в проекте City Phuket, расположенном в центральной части Пхукета!
Отличный вариант для инвестирования!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %!
Ипотека иностранцам! При внесении 50% от стоимости юнита, п…
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DDA Real Estate
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Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально подходит для взыскательных инвесторов и ценителей роскоши, стремящихся к эксклюзивности и высокому уровню комфорта. Этот проект создан для тех, кто ценит частную жизнь, элегантность и уникальный дизайн.
О локации:
Проект находи…
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Расположенный в центральном районе Вичит, новый жилой комплекс предлагает 1-3 спальные квартиры, полностью меблированные, с отделкой или в виде чистовой отделки. Уникальная инфраструктура включает бассейны, тренажерный зал, коворкинг, кино- и…
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Кому подходит:
Идеально подходит для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и уникальные природные виды. Эти виллы — прекрасный выбор как для постоянного проживания, так и для прибыльных инвестиций.
О локации:
Ao Yon Beach Villas расположен…
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Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия на одной из самых красивых береговых линий мира. Это жилье для взыскательных покупателей, ценящих высочайший уровень комфорта и приватности.
О локации:
Расположенный на…
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Кому подходит:
Veranda Villas and Suites Phuket идеален для тех, кто ищет эксклюзивное жилье в гармонии с природой и мечтает о роскошной жизни у моря. Подходит для семейного отдыха и инвестиций.
О локации:
Veranda Villas and Suites расположен в потряс…
Шикарные апартаменты в новом жилом комплексе THE BASE BUKIT, расположенном в самом центре города Пхукет!
Инвестиционно-привлекательный объект! Высокий потенциал арендного дохода!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Есть рассрочка!
Особенно…
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Агентство
DDA Real Estate
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Кому подходит:
Ценителям современного комфорта и спокойствия. Идеально для тех, кто ищет роскошное жилье или выгодное вложение в недвижимость на Пхукете.
О локации:
Расположен в центре Пхукет Тауна, всего в минуте от Central Phuket Floresta. Отлична…
Veranda Villas & Suites Phuket — это эксклюзивный частный жилой курорт, который переосмысливает прибрежное наслаждение своим гармоничным сочетанием современной элегантности и традиционной тайской эстетики. Расположенный среди пышных изумрудных холмов и лазурных вод живописного региона Панва …
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова
Новый кондоминиум строится в самой инфраструктурно-привлекательной локации острова, в пешеходной доступности от главного торгового центра, Central Festival Phuket. Основным плюсом локации также является уникальная для острова транс…
О пректе:
Расположение: Муанг Пхукет, Пхукет
Площадь земли Прибл. 4 рай
Тип проекта Малоэтажный кондоминиум 3 здания (8 эт.), 1 клабхуас
Общее количество юнитов 585 юнитов / 2 розничных магазина
Тип юнитов Smart Living 26.50 - 27.80 кв.м. (Смарт Ливинг)
Leisure Living 30.80 …
Особенности комплекса:
лобби
тренажерный зал
прачечная
бассейн
зона отдыха
сады (в том числе сад на крыше)
Преимущества
Мебель и кондиционер в подарок.
Расположение и объекты поблизости
Ближайшая школа - 300 метров
Британская международная школа - 6,1 км
Ближайший торговый центр - 1,2 к…
Base Rise – новый кондоминиум в стиле Mueang District, Пхукет.Base Rise – новый стиль кондоминиума от Sansiri. Это внушительный 8-этажный новый стиль кондоминиума, состоящий из 326 единиц, расположенный в самом сердце района Муанг, Пхукет, в 2 минутах от Центрального Пхукета. Доступные едини…
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*
Кому подходит:
Идеально для ценителей современной жизни в спокойной атмосфере. Проект подходит молодым парам, небольшим семьям и инвесторам, желающим вложиться в динамично развивающийся район.
О локации:
Расположен в центре района Муан Пхукета, The Ba…
Отличный вариант для сдачи в аренду и отдыха в собственной резиденции несколько недель в году.
Комплекс состоит из 2 восьмиэтажных зданий с коворкингом, прачечной, бассейном, паркингом, фитнес-зоной, садами с зонами отдыха.
Комплекс строит один из крупнейших застройщиков Таиланда. Всего на с…
Инвестиционно-привлекательный проект! Доходность от аренды по объекту составляет 7-12% годовых!Рассрочка!Апартаменты с мебелью!База Rise — курортный кондоминиум, расположенный в самом сердце Пхукета, в районе Вичит.Удобства: бассейн Sunrise с эксклюзивным дизайном в условиях тропического сад…
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Агентство
DDA Real Estate
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Полная меблировкаО комплексе:В сердце района Вичит в Пхукете предлагаются роскошные 1 и 2-комнатные кондоминиумы площадью от 26.65 до 50 кв.м., сочетая элегантность и функциональность. Проект включает современные пространства для жизни и работы, такие как коворкинг, фитнес-центр и бассейн. П…
Основа для любого вдохновения, предназначенного для интеграции культуры Перанакан с выдающимся и по-настоящему уникальным образом жизни нового поколения.База для каждого вида деятельности вращается вокруг многофункциональной коммунальной зоны.Основа для любого образа жизни, где функции и ком…
Предлагаются меблированные апартаменты.
Резиденция располагает коворкингом и игровой комнатой, 30-метровым бассейном и джакузи, детским бассейном, фитнес-центром и зоной для йоги, солнечной террасой, садами, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. С террасы на крыше открывается…
До моря: 50 м, Гарантия дохода: 3%, Надежный застройщикО комплексе:Шесть роскошных прибрежных резиденций с панорамными видами на море и просторными земельными участками. Каждая вилла дополнена изысканным бассейном и спроектирована в гармонии с природой. Все комнаты имеют вид на море, линии д…