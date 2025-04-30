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Продажа новостроек в Ви Чит

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Жилой комплекс THE CITY
Жилой комплекс THE CITY
Ви Чит, Таиланд
от
$130,900
Количество этажей 8
Изумительные апартаменты в проекте City Phuket, расположенном в центральной части Пхукета! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Ипотека иностранцам! При внесении 50% от стоимости юнита, п…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла The Sky Series
Вилла The Sky Series
Ви Чит, Таиланд
от
$5,45 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 1 225–1 401 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных инвесторов и ценителей роскоши, стремящихся к эксклюзивности и высокому уровню комфорта. Этот проект создан для тех, кто ценит частную жизнь, элегантность и уникальный дизайн. О локации: Проект находи…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс The City Phuket
Жилой комплекс The City Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$105,179
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 39–90 м²
20 объектов недвижимости 20
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Расположенный в центральном районе Вичит, новый жилой комплекс предлагает 1-3 спальные квартиры, полностью меблированные, с отделкой или в виде чистовой отделки. Уникальная инфраструктура включает бассейны, тренажерный зал, коворкинг, кино- и…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Wichit, Таиланд
от
$1,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 274–453 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и уникальные природные виды. Эти виллы — прекрасный выбор как для постоянного проживания, так и для прибыльных инвестиций. О локации: Ao Yon Beach Villas расположен…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$4,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 3
Площадь 1 275–1 600 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия на одной из самых красивых береговых линий мира. Это жилье для взыскательных покупателей, ценящих высочайший уровень комфорта и приватности. О локации: Расположенный на…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Таиланд
от
$643,674
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 142–1 550 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Veranda Villas and Suites Phuket идеален для тех, кто ищет эксклюзивное жилье в гармонии с природой и мечтает о роскошной жизни у моря. Подходит для семейного отдыха и инвестиций. О локации: Veranda Villas and Suites расположен в потряс…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс THE BASE BUKIT
Жилой комплекс THE BASE BUKIT
Ви Чит, Таиланд
от
$70,159
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Шикарные апартаменты в новом жилом комплексе THE BASE BUKIT, расположенном в самом центре города Пхукет! Инвестиционно-привлекательный объект! Высокий потенциал арендного дохода! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Есть рассрочка! Особенно…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket
Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket
Wichit, Таиланд
от
$81,075
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 27–49 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Ценителям современного комфорта и спокойствия. Идеально для тех, кто ищет роскошное жилье или выгодное вложение в недвижимость на Пхукете. О локации: Расположен в центре Пхукет Тауна, всего в минуте от Central Phuket Floresta. Отлична…
Агентство
Tumanov Group
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Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Wichit, Таиланд
от
$3,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Veranda Villas & Suites Phuket — это эксклюзивный частный жилой курорт, который переосмысливает прибрежное наслаждение своим гармоничным сочетанием современной элегантности и традиционной тайской эстетики. Расположенный среди пышных изумрудных холмов и лазурных вод живописного региона Панва …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс The City Phuket
Жилой комплекс The City Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$91,984
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 31–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в самой инфраструктурно-привлекательной локации острова, в пешеходной доступности от главного торгового центра, Central Festival Phuket. Основным плюсом локации также является уникальная для острова транс…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket
Жилой комплекс Origin Place Centre Phuket
Wichit, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
О пректе:  Расположение: Муанг Пхукет, Пхукет Площадь земли Прибл. 4 рай Тип проекта Малоэтажный кондоминиум 3 здания (8 эт.), 1 клабхуас Общее количество юнитов 585 юнитов / 2 розничных магазина Тип юнитов Smart Living 26.50 - 27.80 кв.м. (Смарт Ливинг) Leisure Living 30.80 …
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садами, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$88,983
Особенности комплекса: лобби тренажерный зал прачечная бассейн зона отдыха сады (в том числе сад на крыше) Преимущества Мебель и кондиционер в подарок. Расположение и объекты поблизости Ближайшая школа - 300 метров Британская международная школа - 6,1 км Ближайший торговый центр - 1,2 к…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс The Base Rise
Жилой комплекс The Base Rise
Wichit, Таиланд
от
$79,764
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Base Rise – новый кондоминиум в стиле Mueang District, Пхукет.Base Rise – новый стиль кондоминиума от Sansiri. Это внушительный 8-этажный новый стиль кондоминиума, состоящий из 326 единиц, расположенный в самом сердце района Муанг, Пхукет, в 2 минутах от Центрального Пхукета. Доступные едини…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс The Base Rise
Жилой комплекс The Base Rise
Wichit, Таиланд
от
$74,036
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 25–35 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей современной жизни в спокойной атмосфере. Проект подходит молодым парам, небольшим семьям и инвесторам, желающим вложиться в динамично развивающийся район. О локации: Расположен в центре района Муан Пхукета, The Ba…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир комфорт-класса в Вичите, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$81,488
Отличный вариант для сдачи в аренду и отдыха в собственной резиденции несколько недель в году. Комплекс состоит из 2 восьмиэтажных зданий с коворкингом, прачечной, бассейном, паркингом, фитнес-зоной, садами с зонами отдыха. Комплекс строит один из крупнейших застройщиков Таиланда. Всего на с…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом THE BASE RISE
Многоквартирный жилой дом THE BASE RISE
Ви Чит, Таиланд
от
$74,661
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Инвестиционно-привлекательный проект! Доходность от аренды по объекту составляет 7-12% годовых!Рассрочка!Апартаменты с мебелью!База Rise — курортный кондоминиум, расположенный в самом сердце Пхукета, в районе Вичит.Удобства: бассейн Sunrise с эксклюзивным дизайном в условиях тропического сад…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс The Base Bukit – Phuket
Жилой комплекс The Base Bukit – Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$71,379
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 26–50 м²
6 объектов недвижимости 6
Полная меблировкаО комплексе:В сердце района Вичит в Пхукете предлагаются роскошные 1 и 2-комнатные кондоминиумы площадью от 26.65 до 50 кв.м., сочетая элегантность и функциональность. Проект включает современные пространства для жизни и работы, такие как коворкинг, фитнес-центр и бассейн. П…
Агентство
Tumanov Group
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Жилой комплекс The Base Bukit
Жилой комплекс The Base Bukit
Ви Чит, Таиланд
от
$76,809
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Основа для любого вдохновения, предназначенного для интеграции культуры Перанакан с выдающимся и по-настоящему уникальным образом жизни нового поколения.База для каждого вида деятельности вращается вокруг многофункциональной коммунальной зоны.Основа для любого образа жизни, где функции и ком…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд
Ви Чит, Таиланд
от
$108,775
Предлагаются меблированные апартаменты. Резиденция располагает коворкингом и игровой комнатой, 30-метровым бассейном и джакузи, детским бассейном, фитнес-центром и зоной для йоги, солнечной террасой, садами, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. С террасы на крыше открывается…
Агентство
TRANIO
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Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Ви Чит, Таиланд
от
$3,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 908–1 743 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря: 50 м, Гарантия дохода: 3%, Надежный застройщикО комплексе:Шесть роскошных прибрежных резиденций с панорамными видами на море и просторными земельными участками. Каждая вилла дополнена изысканным бассейном и спроектирована в гармонии с природой. Все комнаты имеют вид на море, линии д…
Агентство
Tumanov Group
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