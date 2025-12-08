Вилла MONO Champaca

  1. Realting.com
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
6
ID: 33048
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

  Количество этажей
    Количество этажей
    1

  Охрана

  Бассейн

Роскошные виллы с множеством удобств и развитой инфраструктурой!
Потенциальная доходность при аренде: ~ 6%! 
Минималистичный премиум-дизайн в тропическом стиле!

Меблировка и отделка: полностью оборудованная кухня (духовка, холодильник, плита, вытяжка), встроенные шкафы, гостевой санузел, кладовая.

MONO Champaca - эксклюзивные одноэтажные виллы в японско-азиатском стиле с собственным соляным бассейном и системой Smart Home в 15 минутах от лучших пляжей Пхукета.

Удобства и инфраструктура: Gated community с охраной, видеонаблюдением, парковка на 2 автомобиля, фитнес, детская площадка, кафе, умная система Smart Home, соляной бассейн, терраса, лаунж-зона, ландшафтный сад.

Расположение:
- рядом: магазины, кафе, рестораны, зал для бокса;
- Nai Thon Beach – 13 мин;
- 11 км до аэропорта.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Пхукет, Таиланд

