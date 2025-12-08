Вилла MONO Champaca

Роскошные виллы с множеством удобств и развитой инфраструктурой!

Потенциальная доходность при аренде: ~ 6%!

Минималистичный премиум-дизайн в тропическом стиле!

Меблировка и отделка: полностью оборудованная кухня (духовка, холодильник, плита, вытяжка), встроенные шкафы, гостевой санузел, кладовая.

MONO Champaca - эксклюзивные одноэтажные виллы в японско-азиатском стиле с собственным соляным бассейном и системой Smart Home в 15 минутах от лучших пляжей Пхукета.

Удобства и инфраструктура: Gated community с охраной, видеонаблюдением, парковка на 2 автомобиля, фитнес, детская площадка, кафе, умная система Smart Home, соляной бассейн, терраса, лаунж-зона, ландшафтный сад.

Расположение:

- рядом: магазины, кафе, рестораны, зал для бокса;

- Nai Thon Beach – 13 мин;

- 11 км до аэропорта.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.