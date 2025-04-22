Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и зонами отдыха на крыше в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Новый концепт экологически чистой жизни с минималистичным и стильным дизайном в роскошных садах, расположенный в лучшем интегрированном курорте Азии. Последнее поколение Lakeside Residences идеально расположено у входа в эксклюзивное сообщество Laguna Phuket, в окруженном деревьями уединенном месте, всего в нескольких шагах от популярных зон отдыха, ресторанов и торговых районов. Laguna Lakeside Residences — это освежающее дополнение к отмеченному наградами курортному комплексу и ваш ключ к идеальному устойчивому образу жизни, близкому к природе и лучшему пляжу Пхукета.

Рассрочка - 80/20.

Стенные шкафы

Кухонная мебель

Встроенная бытовая техника

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Идеально расположенные рядом с обновленным международным аэропортом Пхукета, с удобным сообщением со многими ключевыми городами мира, резиденции Laguna Lakeside находится в отличном месте внутри курорта Laguna Phuket, расположенном на трехкилометровом участке пляжа Банг Тао на захватывающем закатном береге острова. В дополнение к выбору роскошных спа, пятизвездочных резортов, 18 луночного профессионального гольф-поля Laguna Phuket, разнообразных водных видов спорта и досуговых мероприятий внутри курорта Laguna Phuket, владельцы также находятся в удобном месте для посещения близлежащих развлекательных мест, таких как Boat Avenue и Central Porto de Phuket.