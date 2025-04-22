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  4. Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и зонами отдыха на крыше в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и зонами отдыха на крыше в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$340,509
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19
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 20859
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386104
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Новый концепт экологически чистой жизни с минималистичным и стильным дизайном в роскошных садах, расположенный в лучшем интегрированном курорте Азии. Последнее поколение Lakeside Residences идеально расположено у входа в эксклюзивное сообщество Laguna Phuket, в окруженном деревьями уединенном месте, всего в нескольких шагах от популярных зон отдыха, ресторанов и торговых районов. Laguna Lakeside Residences — это освежающее дополнение к отмеченному наградами курортному комплексу и ваш ключ к идеальному устойчивому образу жизни, близкому к природе и лучшему пляжу Пхукета.

Рассрочка - 80/20.

Удобства и оснащение в доме
  • Стенные шкафы
  • Кухонная мебель
  • Встроенная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Идеально расположенные рядом с обновленным международным аэропортом Пхукета, с удобным сообщением со многими ключевыми городами мира, резиденции Laguna Lakeside находится в отличном месте внутри курорта Laguna Phuket, расположенном на трехкилометровом участке пляжа Банг Тао на захватывающем закатном береге острова. В дополнение к выбору роскошных спа, пятизвездочных резортов, 18 луночного профессионального гольф-поля Laguna Phuket, разнообразных водных видов спорта и досуговых мероприятий внутри курорта Laguna Phuket, владельцы также находятся в удобном месте для посещения близлежащих развлекательных мест, таких как Boat Avenue и Central Porto de Phuket.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и зонами отдыха на крыше в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$340,509
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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