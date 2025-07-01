Жилой комплекс The Element by Anocha

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Вашему вниманию предлагаются современные частные виллы с бассейнами, окруженные зеленью и свежим воздухом. В комплексе есть круглосуточная система безопасности, широкие бетонные дороги и частные парковочные места.
Расположение и объекты поблизости
Превосходное расположение — рядом с торговы…
Апартаменты бизнес-класса в Джомтьене всего в 10 минутах пешком до пляжа. Океан у ваших ног. В здании 55 этажей с 1800 юнитами, большая часть из которых имеет панорамный вид на море. Есть варианты с одной, двумя и тремя спальнями в разных модификациях, а также апартаменты с собственным бассе…
Предлагаются современные виллы с большими балконами и террасами, бассейнами и парковочными местами.
Некоторые дома имеют вид на море и горы.
Возможно приобретение с мебелью (+ 1 000 000 бат).
Сдача в течение 8 месяцев после внесения депозита.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая те…