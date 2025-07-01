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Жилой комплекс The Element by Anocha

Камала, Таиланд
Цена по запросу
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29
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27006
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Деревня
    Камала

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

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Побег к мирной элегантности: пляж, горы, сообщество.

Местонахождение на карте

Камала, Таиланд

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Жилой комплекс The Element by Anocha
Камала, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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