Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Бангкок, Таиланд

Этот комплекс позволит вам каждый день чувствовать себя как на роскошном курорте в рамках концепции «оазиса в городском курорте, затерянного в саду». Заряжайтесь энергией и освежайтесь каждое утро в окружении природы, чтобы вы чувствовали себя как дома. Комплекс состоит из 5 восьмиэтажных зд…