Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

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Предлагаются просторные виллы в тропическом стиле с панорамным видом на море, большими террасами, бассейном.
Застройщик получил за этот проект престижную награду Dot Property Thailand Awards в категории «Лучший бутиковый дизайн вилл с бассейном».
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окн…
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Агентство
DDA Real Estate
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Этот комплекс позволит вам каждый день чувствовать себя как на роскошном курорте в рамках концепции «оазиса в городском курорте, затерянного в саду». Заряжайтесь энергией и освежайтесь каждое утро в окружении природы, чтобы вы чувствовали себя как дома. Комплекс состоит из 5 восьмиэтажных зд…