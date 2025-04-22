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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$1,24 млн
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26341
ID новостройки на Realting
In CRM: 2458700
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Проект состоит из 6 эксклюзивных роскошных вилл.

Особенности:

  • парковка
  • электрические ворота
  • открытая зона отдыха и терраса у бассейна
  • бассейн
  • беседка
Расположение и объекты поблизости
  • Porto de Phuket - 2,5 км
  • Boat Avenue - 2,5 км
  • Супермаркет - 2,5 км
  • Аквапарк Blue Tree - 3,2 км
  • Школа - 3,5 км
  • Лагуна Пхукет - 4,2 км
  • Пляж Банг Тао - 4,4 км
  • Поле для гольфа Лагуна - 5,4 км
  • Пляж Сурин - 6,8 км
  • Международная школа - 9,4 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 13,7 км
  • Международная больница - 21 км
  • Город Пхукет - 22,5 км

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,24 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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