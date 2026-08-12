Таиланд — это страна Юго-Восточной Азии, известная своими живописными пляжами, культурой и гостеприимством. Благодаря стабильной экономике и развитой инфраструктуре, недвижимость в Таиланде становится все более привлекательной для иностранных инвесторов.
Преимущества покупки недвижимости в Таиланде
Главное преимущество покупки недвижимости в Таиланде — это высокая доходность от аренды. Она обуславливается высоким спросом страны как туристического направления, что обеспечивает стабильный спрос и на аренду таиландского жилья, особенно в курортных зонах. Среди других положительных сторон:
- Доступные цены. Стоимость недвижимости в Таиланде зачастую ниже, чем в европейских странах, что делает ее привлекательной для инвесторов.
- Простота оформления. Иностранцы могут купить недвижимость в Таиланде без существенных бюрократических препятствий, особенно когда речь идет о кондоминиумах.
- Разнообразие предложений. Рынок предлагает широкий выбор объектов — от современных квартир в мегаполисах до уютных вилл на побережье в Таиланде.
- Благоприятный климат. Теплый тропический климат и природная красота делают жизнь в Таиланде комфортной и приятной.
Популярные районы Таиланда для покупки недвижимости иностранцами
Иностранные покупатели часто выбирают следующие регионы для приобретения жилья:
- Бангкок. Столица Таиланда с развитой инфраструктурой и деловыми возможностями. Средняя стоимость квартиры здесь составляет около $4000–$5000 за кв.м.
- Пхукет. Популярный курортный остров с прекрасными пляжами. Цены на жилье варьируются от $1800 до $4200 за кв.м.
- Паттайя. Известный курорт с активной ночной жизнью. Стоимость квартир начинается от $53,000 за небольшие студии.
- Самуи. Остров с живописными пляжами и спокойной атмосферой, привлекающий тех, кто ищет уединение.
Стоимость недвижимости в Таиланде
Рынок жилья в стране достаточно динамичен: за последние два года средний рост цен по разным городам варьировался в пределах 4–8% в год, особенно в курортных локациях с высоким туристическим трафиком.
Средняя стоимость недвижимости в Таиланде по регионам:
|Регион / Город
|Тип недвижимости
|
Средняя цена за м²
|Бангкок (центр)
|Квартиры / кондо
|$3700–4100
|Пхукет (стандартные районы)
|Кондоминиумы
|$2700
|Паттайя (эконом-сегмент)
|Студии / небольшие квартиры
|$2795
|Паттайя (средний-класс)
|Кондо
|$3727
|Паттайя (премиум)
|Кондо / апартаменты
|от $4970
Цены на недвижимость в Таиланде поступательно растут благодаря увеличению туристического потока и внутреннего спроса. Наиболее быстро дорожают объекты в локациях «первой линии» и премиальных проектах. При инвестировании в аренду окупаемость кондоминиумов на Пхукете и Паттайе в среднем составляет 6–9% годовых, а в период высокого сезона может превышать этот показатель.
Как купить жилье в Таиланде
Покупка недвижимости в Таиланде доступна иностранцам в виде квартир в кондоминиумах, при этом иностранная доля в здании не должна превышать 49%. Землю иностранцы не могут покупать напрямую, но возможна долгосрочная аренда (leasehold) на срок до 30 лет с правом продления.
Особенности приобретения недвижимости в Таиланде
Налоги и сборы:
- Налог на передачу права собственности. Обычно составляет 2% от оценочной стоимости объекта.
- Налог на регистрацию права аренды. 1% от общей стоимости аренды.
- Гербовый сбор в размере 0,5% от продажной цены.
- Удерживаемый налог на прибыль. Он применяется к продавцу и зависит от срока владения и стоимости недвижимости.
- Дополнительные сборы возможны за содержание кондоминиума или управление.
Документы для сделки:
- Паспорт покупателя.
- Сертификат о переводе валюты (Foreign Exchange Transaction Certificate, FET) для подтверждения оплаты из-за границы.
- Документы на недвижимость, включая "Чанот" (Chanote) — свидетельство о собственности.
- Контракт купли-продажи.
Банковские операции. Оплата должна производиться из иностранного счета в тайском банке. Все транзакции оформляются в иностранной валюте, а тайский банк конвертирует средства в баты.
Пошаговый алгоритм процесса покупки
Определите тип жилья (квартира или дом на арендованной земле) и местоположение и проверьте, входит ли объект в 49%-ную квоту на иностранное владение, а затем:
- Наймите юриста, чтобы проверить чистоту документов, право собственности и отсутствие долгов по объекту.
- Подпишите предварительный договор (Reservation Agreement) и внесите депозит (обычно 10% от стоимости жилья).
- Переведите деньги из-за рубежа в тайский банк в иностранной валюте и получите сертификат Foreign Exchange Transaction Form.
- Заключите основной договор купли-продажи с продавцом и убедитесь, что договор соответствует тайским законам и был переведен.
- Посетите Департамент земель для официальной регистрации собственности и уплаты налогов и сборов (как правило, они делятся между покупателем и продавцом).
- Получите сертификат собственности (Chanote) с вашим именем.
- Передача ключей и въезд в жилье.