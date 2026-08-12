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Жилье в Таиланде

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134
Пхукет
69
Ко Самуи
96
Хуахин
7
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13 064 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Thalang, Таиланд
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Дом 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с 3 спальнями в Таланге по суперцене - 4,75 млн бат!   Продаётся совре…
$147,395
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
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Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Силуэт - это продуманный жилой комплекс с низкой плотностью, расположенный всего в нескольки…
$283,975
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Квартира 1 спальня в Са Кху, Таиланд
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Квартира 1 спальня
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 8
🔻СТАРТ ПРОДАЖ! ПРЕСЕЙЛ🔻САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ВХОДЕ🔻 Меня зовут Леон, задайте мне свой воп…
$167,900
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Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
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Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Раваи всего за 19,9 млн бат Представляе…
$594,450
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Дом 4 спальни в Бангкок, Таиланд
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Дом 4 спальни
Бангкок, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 568 м²
Испытайте вечную элегантность в Park Heritage Pattanakarn, эксклюзивной коллекции всего 32 с…
$2,06 млн
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Студия в Паттайя, Таиланд
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Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Резиденции рядом с пляжем Вонгамат — курортная жизнь в Северной Паттайе!Новый малоэтажный пр…
$70,120
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Вилла в Ко Самуи, Таиланд
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Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 103 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$289,110
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
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Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/8
Спокойная жизнь в Северной Паттайе!Новый малоэтажный проект в районе Вонгамат — вариант для …
$107,758
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
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Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/8
Жизнь у моря в Северной Паттайе — новый курортный проект в районе Вонгамат!Представьте утро,…
$111,111
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Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
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Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Готовый премиальный комплекс на первой береговой линии в Банг Ампхур!The Panora Estuaria — г…
$233,672
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Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
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Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Резиденции с заселением после 50% оплаты!Редкое предложение для тех, кто ищет недвижимость в…
$233,812
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Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
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Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Первая береговая линия Паттайи с возможностью заселиться уже сейчас!Готовая недвижимость у м…
$257,380
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
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Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 33
Роскошные апартаменты премиум-класса в самом сердце Паттайи! Отличный вариант для инвестиров…
$113,565
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Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
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Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Приватный курортный комплекс с видом на горы, гостиничным управлением и pet-friendly концепц…
$172,773
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 8
🔻СТАРТ ПРОДАЖ! ПРЕСЕЙЛ🔻САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ВХОДЕ🔻 Меня зовут Леон, задайте мне свой воп…
$213,805
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Квартира 2 спальни в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 8
🔻СТАРТ ПРОДАЖ! ПРЕСЕЙЛ🔻САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ВХОДЕ🔻 Меня зовут Леон, задайте мне свой воп…
$236,713
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Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$619,591
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Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$619,564
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Квартира 4 спальни в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 4 спальни
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 575 м²
Расположенный в уединенном фруктовом саду, окруженный скоплениями возвышающегося бамбука, Ви…
$1,06 млн
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Квартира 4 спальни в Thalang, Таиланд
Квартира 4 спальни
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 451 м²
Эта элегантная вилла с 4 спальнями в бассейне в застройке Anchan Flora предлагает идеальное …
$1,15 млн
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Квартира 5 спален в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 5 спален
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 828 м²
Эксклюзивные 5-комнатные частные виллы в Таланге, ПхукетОткройте для себя Мону Private Estat…
$2,71 млн
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Квартира 3 спальни в Ban Bang Ku, Таиланд
Квартира 3 спальни
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Откройте для себя комфорт и удобство в этой прекрасно модернизированной вилле с бассейном с …
$451,321
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Квартира 3 спальни в Камала, Таиланд
Квартира 3 спальни
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Редкая абсолютная пляжная возможность на ПхукетеBeach House Kalim - это исключительная ультр…
$2,39 млн
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Квартира 2 спальни в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Расположенный в роскошном комплексе Baan Mai Khao, этот элегантный кондоминиум с 2 спальнями…
$324,103
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Квартира 3 спальни в Чалонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Расположенная на щедром земельном участке площадью 1187 кв.м. в тихом районе Чалонг, эта вил…
$599,742
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Квартира 4 спальни в Кату, Таиланд
Квартира 4 спальни
Кату, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Эта недавно построенная вилла в современном стиле в Катху предлагает редкое сочетание просто…
$1,02 млн
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Квартира 10 спален в Па Хлок, Таиланд
Квартира 10 спален
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 10
Площадь 4 000 м²
Добро пожаловать на виллу Саварин, архитектурную жемчужину, расположенную на эксклюзивном по…
$18,03 млн
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Дом 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 556 м²
Количество этажей 1
код 20260716111151 Эксклюзивная современная вилла с потрясающим видом, расположенная в од…
$2,36 млн
НДС
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Квартира 4 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 4 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 583 м²
Эта полностью отремонтированная вилла Равай на продажу является редкой возможностью иметь пр…
$1,09 млн
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Квартира 4 спальни в Теп Красатти, Таиланд
Квартира 4 спальни
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Откройте для себя Punyisa Acacia, новаторская роскошная вилла в Пхукете, Таиланд, спроектиро…
$2,12 млн
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Типы недвижимости в Таиланде

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Таиланде

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Таиланд — это страна Юго-Восточной Азии, известная своими живописными пляжами, культурой и гостеприимством. Благодаря стабильной экономике и развитой инфраструктуре, недвижимость в Таиланде становится все более привлекательной для иностранных инвесторов.

Преимущества покупки недвижимости в Таиланде

Главное преимущество покупки недвижимости в Таиланде — это высокая доходность от аренды. Она обуславливается высоким спросом страны как туристического направления, что обеспечивает стабильный спрос и на аренду таиландского жилья, особенно в курортных зонах. Среди других положительных сторон:

  • Доступные цены. Стоимость недвижимости в Таиланде зачастую ниже, чем в европейских странах, что делает ее привлекательной для инвесторов.
  • Простота оформления. Иностранцы могут купить недвижимость в Таиланде без существенных бюрократических препятствий, особенно когда речь идет о кондоминиумах.
  • Разнообразие предложений. Рынок предлагает широкий выбор объектов — от современных квартир в мегаполисах до уютных вилл на побережье в Таиланде.
  • Благоприятный климат. Теплый тропический климат и природная красота делают жизнь в Таиланде комфортной и приятной.

Популярные районы Таиланда для покупки недвижимости иностранцами

Иностранные покупатели часто выбирают следующие регионы для приобретения жилья:

  • Бангкок. Столица Таиланда с развитой инфраструктурой и деловыми возможностями. Средняя стоимость квартиры здесь составляет около $4000–$5000 за кв.м.
  • Пхукет. Популярный курортный остров с прекрасными пляжами. Цены на жилье варьируются от $1800 до $4200 за кв.м.
  • Паттайя. Известный курорт с активной ночной жизнью. Стоимость квартир начинается от $53,000 за небольшие студии.
  • Самуи. Остров с живописными пляжами и спокойной атмосферой, привлекающий тех, кто ищет уединение.

Стоимость недвижимости в Таиланде

Рынок жилья в стране достаточно динамичен: за последние два года средний рост цен по разным городам варьировался в пределах 4–8% в год, особенно в курортных локациях с высоким туристическим трафиком.

Средняя стоимость недвижимости в Таиланде по регионам:

Регион / Город Тип недвижимости

Средняя цена за м²
Бангкок (центр) Квартиры / кондо $3700–4100
Пхукет (стандартные районы) Кондоминиумы $2700
Паттайя (эконом-сегмент) Студии / небольшие квартиры $2795
Паттайя (средний-класс) Кондо $3727
Паттайя (премиум) Кондо / апартаменты от $4970

Цены на недвижимость в Таиланде поступательно растут благодаря увеличению туристического потока и внутреннего спроса. Наиболее быстро дорожают объекты в локациях «первой линии» и премиальных проектах. При инвестировании в аренду окупаемость кондоминиумов на Пхукете и Паттайе в среднем составляет 6–9% годовых, а в период высокого сезона может превышать этот показатель.

Как купить жилье в Таиланде

Покупка недвижимости в Таиланде доступна иностранцам в виде квартир в кондоминиумах, при этом иностранная доля в здании не должна превышать 49%. Землю иностранцы не могут покупать напрямую, но возможна долгосрочная аренда (leasehold) на срок до 30 лет с правом продления.

Особенности приобретения недвижимости в Таиланде

Налоги и сборы:

  • Налог на передачу права собственности. Обычно составляет 2% от оценочной стоимости объекта.
  • Налог на регистрацию права аренды. 1% от общей стоимости аренды.
  • Гербовый сбор в размере 0,5% от продажной цены.
  • Удерживаемый налог на прибыль. Он применяется к продавцу и зависит от срока владения и стоимости недвижимости.
  • Дополнительные сборы возможны за содержание кондоминиума или управление.

Документы для сделки:

  • Паспорт покупателя.
  • Сертификат о переводе валюты (Foreign Exchange Transaction Certificate, FET) для подтверждения оплаты из-за границы.
  • Документы на недвижимость, включая "Чанот" (Chanote) — свидетельство о собственности.
  • Контракт купли-продажи.

Банковские операции. Оплата должна производиться из иностранного счета в тайском банке. Все транзакции оформляются в иностранной валюте, а тайский банк конвертирует средства в баты.

Пошаговый алгоритм процесса покупки

Определите тип жилья (квартира или дом на арендованной земле) и местоположение и проверьте, входит ли объект в 49%-ную квоту на иностранное владение, а затем:

  1. Наймите юриста, чтобы проверить чистоту документов, право собственности и отсутствие долгов по объекту.
  2. Подпишите предварительный договор (Reservation Agreement) и внесите депозит (обычно 10% от стоимости жилья).
  3. Переведите деньги из-за рубежа в тайский банк в иностранной валюте и получите сертификат Foreign Exchange Transaction Form.
  4. Заключите основной договор купли-продажи с продавцом и убедитесь, что договор соответствует тайским законам и был переведен.
  5. Посетите Департамент земель для официальной регистрации собственности и уплаты налогов и сборов (как правило, они делятся между покупателем и продавцом).
  6. Получите сертификат собственности (Chanote) с вашим именем.
  7. Передача ключей и въезд в жилье.

Полезные материалы по покупке жилья в Таиланде

Как и какую недвижимость покупать на Пхукете, будучи иностранцем — интервью с экспертом
Как и какую недвижимость покупать на Пхукете, будучи иностранцем — интервью с экспертом
Недвижимость в Таиланде: интервью с экспертом о тенденциях и возможностях
Недвижимость в Таиланде: интервью с экспертом о тенденциях и возможностях
Подробный гайд по покупке квартиры или виллы в Таиланде
Подробный гайд по покупке квартиры или виллы в Таиланде
Цены на квартиры и виллы в Пхукете: подробный обзор всех категорий жилья
Цены на квартиры и виллы в Пхукете: подробный обзор всех категорий жилья

Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости в Таиланде

Какая в среднем цена у кв. метра недвижимости в Таиланде?

Стоимость недвижимости в Таиланде зависит от ее состояния, новизны и расположения. Дороже всего кв. метр оценивается в столице страны - Бангкоке - в пределах 4000-5000 евро.
На популярных курортах Пхукете и Паттайе стоимость квадрата ниже на 10-20%. За недорогой недвижимостью в Таиланде стоит отправляться в небольшие городки, такие как Чинграй и Краби, где за кв. метр просят не более 1500 евро.

Какие города Таиланда пользуются наибольшим спросом у покупателей жилья?

Иностранцы, прибывающие в страну на постоянное проживание, выбирают Бангкок. В столице отлично развита инфраструктура, есть много рабочих мест и учебных заведений.
Почитатели пляжного отдыха больше отдают предпочтение Пхукету, Паттайе и Самуи. Это три самых популярных курорта страны, известные тропической природой и белоснежными пляжами.

Какие документы нужно иметь, чтобы купить жилье в Таиланде?

Иностранным физическим лицам для приобретения квартиры или дома необходим только загранпаспорт. Открывать счет в местном банке не обязательно - перевод денег владельцу объекта можно совершить из своей страны.

Что дает покупка недвижимости в Таиланде?

Право владения квартирой в кондоминиуме на свое имя при условии соблюдения иностранной квоты (не более 49% от площади всего здания) и возможность получать стабильный арендный доход — особенно на Пхукете и Паттайе, где заполняемость арендных объектов в высокий сезон превышает 80–90%

Могу ли я получить ПМЖ, если куплю недвижимость в Таиланде?

Простая покупка недвижимости в Таиланде не дает права на ПМЖ. Однако наличие жилья облегчает получение долгосрочных виз (например, Elite Visa), но это отдельный иммиграционный инструмент.

На сколько лет покупается недвижимость в Таиланде?

Кондо приобретаются в полную собственность, без ограничений по сроку. Дома и земля могут быть оформлены по схеме leasehold — обычно на 30 лет с опциями продления.

Сколько стоит недвижимость в популярных районах Таиланда?

В Бангкоке квартиры в центральных районах стоят в среднем $3700–$6900 за м², а премиальные проекты в деловых зонах могут достигать $7000–$8000 за м². На Пхукете стандартные кондоминиумы продаются примерно за $2700–$3000 за м².

Стоимость жилья в Паттайе начинается от $2200 за м², средний сегмент представлен диапазоном $3000–$3800 за м², а высокобюджетные проекты выходят на уровень $4000 и выше.

Где лучше покупать жилье для инвестиций в Таиланде?

Недвижимость Пхукета показывает лучшую  доходность от краткосрочной аренды, поэтому инвесторы чаще всего выбирают именно это направление. Для недорогого жилья для долгосрочной аренды больше походит Паттайя. В Бангкоке самая высокая ликвидность и рост стоимости, но более низкая доходность по аренде (обычно 4–6 %).

Какие факторы влияют на стоимость недвижимости в Таиланде?

Объекты в пешей доступности от пляжа, в туристических зонах Пхукета или Паттайи, стабильно дороже на 20–40% по сравнению с объектами в глубине страны. Кондоминиумы в новых комплексах с развитой внутренней инфраструктурой (бассейны, фитнес-залы, сервис-менеджмент) стоят в среднем на 10–25% выше вторички.

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