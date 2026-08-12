Таиланд — это страна Юго-Восточной Азии, известная своими живописными пляжами, культурой и гостеприимством. Благодаря стабильной экономике и развитой инфраструктуре, недвижимость в Таиланде становится все более привлекательной для иностранных инвесторов.

Преимущества покупки недвижимости в Таиланде

Главное преимущество покупки недвижимости в Таиланде — это высокая доходность от аренды. Она обуславливается высоким спросом страны как туристического направления, что обеспечивает стабильный спрос и на аренду таиландского жилья, особенно в курортных зонах. Среди других положительных сторон:

Доступные цены. Стоимость недвижимости в Таиланде зачастую ниже, чем в европейских странах, что делает ее привлекательной для инвесторов.

Стоимость недвижимости в Таиланде зачастую ниже, чем в европейских странах, что делает ее привлекательной для инвесторов. Простота оформления. Иностранцы могут купить недвижимость в Таиланде без существенных бюрократических препятствий, особенно когда речь идет о кондоминиумах.

Иностранцы могут купить недвижимость в Таиланде без существенных бюрократических препятствий, особенно когда речь идет о кондоминиумах. Разнообразие предложений. Рынок предлагает широкий выбор объектов — от современных квартир в мегаполисах до уютных вилл на побережье в Таиланде.

Рынок предлагает широкий выбор объектов — от современных квартир в мегаполисах до уютных вилл на побережье в Таиланде. Благоприятный климат. Теплый тропический климат и природная красота делают жизнь в Таиланде комфортной и приятной.

Популярные районы Таиланда для покупки недвижимости иностранцами

Иностранные покупатели часто выбирают следующие регионы для приобретения жилья:

Бангкок. Столица Таиланда с развитой инфраструктурой и деловыми возможностями. Средняя стоимость квартиры здесь составляет около $4000–$5000 за кв.м.

Пхукет. Популярный курортный остров с прекрасными пляжами. Цены на жилье варьируются от $1800 до $4200 за кв.м.

Паттайя. Известный курорт с активной ночной жизнью. Стоимость квартир начинается от $53,000 за небольшие студии.

Самуи. Остров с живописными пляжами и спокойной атмосферой, привлекающий тех, кто ищет уединение.

Стоимость недвижимости в Таиланде

Рынок жилья в стране достаточно динамичен: за последние два года средний рост цен по разным городам варьировался в пределах 4–8% в год, особенно в курортных локациях с высоким туристическим трафиком.

Средняя стоимость недвижимости в Таиланде по регионам:

Регион / Город Тип недвижимости Средняя цена за м² Бангкок (центр) Квартиры / кондо $3700–4100 Пхукет (стандартные районы) Кондоминиумы $2700 Паттайя (эконом-сегмент) Студии / небольшие квартиры $2795 Паттайя (средний-класс) Кондо $3727 Паттайя (премиум) Кондо / апартаменты от $4970

Цены на недвижимость в Таиланде поступательно растут благодаря увеличению туристического потока и внутреннего спроса. Наиболее быстро дорожают объекты в локациях «первой линии» и премиальных проектах. При инвестировании в аренду окупаемость кондоминиумов на Пхукете и Паттайе в среднем составляет 6–9% годовых, а в период высокого сезона может превышать этот показатель.

Как купить жилье в Таиланде

Покупка недвижимости в Таиланде доступна иностранцам в виде квартир в кондоминиумах, при этом иностранная доля в здании не должна превышать 49%. Землю иностранцы не могут покупать напрямую, но возможна долгосрочная аренда (leasehold) на срок до 30 лет с правом продления.

Особенности приобретения недвижимости в Таиланде

Налоги и сборы:

Налог на передачу права собственности. Обычно составляет 2% от оценочной стоимости объекта.

Налог на регистрацию права аренды. 1% от общей стоимости аренды.

Гербовый сбор в размере 0,5% от продажной цены.

Удерживаемый налог на прибыль. Он применяется к продавцу и зависит от срока владения и стоимости недвижимости.

Дополнительные сборы возможны за содержание кондоминиума или управление.

Документы для сделки:

Паспорт покупателя.

Сертификат о переводе валюты (Foreign Exchange Transaction Certificate, FET) для подтверждения оплаты из-за границы.

Документы на недвижимость, включая "Чанот" (Chanote) — свидетельство о собственности.

Контракт купли-продажи.

Банковские операции. Оплата должна производиться из иностранного счета в тайском банке. Все транзакции оформляются в иностранной валюте, а тайский банк конвертирует средства в баты.

Пошаговый алгоритм процесса покупки

Определите тип жилья (квартира или дом на арендованной земле) и местоположение и проверьте, входит ли объект в 49%-ную квоту на иностранное владение, а затем: