Жилой комплекс GARRYA RESIDENCES

Инвестиционно-привлекательный объект на живописном острове Пхукет! Эксклюзивные апартаменты и пентхаусы Garrya Residences, расположенные в живописном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд.

Доступна рассрочка!

Всего 100 метров до пляжа!

Апартаменты излучают уютную атмосферу, характеризующуюся богатыми текстурами и земляными тонами, подчеркнутыми зеленой листвой, органично вписанной в интерьер. С открытых террас жителям открывается захватывающий вид, который органично сочетается с живописным морским пейзажем за его пределами. Сочетая природные органические элементы и современный минимализм, проект олицетворяет собой воплощение велнес-жизни на берегу моря.

Удобства: жители смогут наслаждаться широким спектром удобств, включая частные бассейны на крыше для каждого пентхауса, обширные фасадные проемы, соединяющие гостиную и столовую со спальнями, а также захватывающий вид на морской пейзаж.

Расположение:

- 100 м до пляжа Bang Tao Beach;

- 100 м до ресторана Fino Restaurant Bangtao;

- 150 м до магазина Tops dail;

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.