  2. Таиланд
  Жилой комплекс GARRYA RESIDENCES

Жилой комплекс GARRYA RESIDENCES

Пхукет, Таиланд
от
$999,703
;
13
ID: 33055
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Инвестиционно-привлекательный объект на живописном острове Пхукет! Эксклюзивные апартаменты и пентхаусы Garrya Residences, расположенные в живописном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд.
Доступна рассрочка!
Всего 100 метров до пляжа!
Апартаменты излучают уютную атмосферу, характеризующуюся богатыми текстурами и земляными тонами, подчеркнутыми зеленой листвой, органично вписанной в интерьер. С открытых террас жителям открывается захватывающий вид, который органично сочетается с живописным морским пейзажем за его пределами. Сочетая природные органические элементы и современный минимализм, проект олицетворяет собой воплощение велнес-жизни на берегу моря.
Удобства: жители смогут наслаждаться широким спектром удобств, включая частные бассейны на крыше для каждого пентхауса, обширные фасадные проемы, соединяющие гостиную и столовую со спальнями, а также захватывающий вид на морской пейзаж.
Расположение:
- 100 м до пляжа Bang Tao Beach;
- 100 м до ресторана Fino Restaurant Bangtao;
- 150 м до магазина Tops dail;
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

