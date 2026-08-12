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Жилой комплекс OMNIA
Жилой комплекс OMNIA
Жилой комплекс OMNIA
Жилой комплекс OMNIA
Жилой комплекс OMNIA
Жилой комплекс OMNIA
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 25
Исани, проспект Бери Габриэля Салоси, N118, комплекс OMNIA, 59,85 кв.м, 1 кв.м 1243$, общая цена 74 394$, 8 этаж, первоначальный взнос 20%, что составляет 14 878$, оставшиеся 80% будут выплачены за 1 месяц до завершения строительства. Строительство будет завершено в июне 2027 года.
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Показать все Отель Grand millennium Kobuleti
Отель Grand millennium Kobuleti
Кобулети, Грузия
от
$140,220
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 32
Площадь 47–83 м²
Grand Millennium Kobuleti — флагманский проект люкс-сегмента на побережье Черного моря, объединяющий брендированные резиденции и пятизвездочный курорт под управлением международной сети Grand Millennium Hotels & Resorts.  Ключевые преимущества: - ✨ Luxury-сегмент и международный гостин…
Застройщик
KBK
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Застройщик
KBK
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Жилой комплекс GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ
Жилой комплекс GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ
Жилой комплекс GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ
Жилой комплекс GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ
Жилой комплекс GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ
Показать все Жилой комплекс GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ
Жилой комплекс GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ
Тбилиси, Грузия
от
$68,400
Год сдачи 2027
КВАРТИРЫ В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ GWG KRTSANISI В ТБИЛИСИ Предлагаем квартиры от застройщика в новом семейном жилом комплексе GWG Krtsanisi, расположенном в зелёном историческом районе Крцаниси — недалеко от Старого Тбилиси, дипломатического квартала и основных транспортных маршрутов…
Агентство
Invest Cafe
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TekceTekce
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Батуми, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
Площадь 31–162 м²
4 объекта недвижимости 4
Многофункциональный 16-этажный комплекс гостиничного типа включает в себя три блока Особенная архитектура Отличное расположение - недалеко от берега моря (панорамный вид на горы и море) Многофункциональный - оборудован торговыми, места для развлечений и отдыха Подходит для жизни, от…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
109,650
Квартира 2 комнаты
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Квартира
31.3
79,815
Застройщик
Гумбати Групп
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Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Батуми, Грузия
от
$45,000
Количество этажей 6
Жилой комплекс премиум-класса Thalassa расположен в одном из выдающихся экологически чистых и комфортных туристических районов Батуми, рядом с ботаническим садом, в 800 метрах от моря. Квартиры представлены с панорамным видом на море. , ботанический сад и горы.
Застройщик
Thalassa Group LLC
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Жилой комплекс MIRA VERDE. TRUSSARDI RESIDENCES
Жилой комплекс MIRA VERDE. TRUSSARDI RESIDENCES
Жилой комплекс MIRA VERDE. TRUSSARDI RESIDENCES
Tabakhmela-Shavnabada Road, Грузия
от
$195,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 5
Площадь 38 м²
1 объект недвижимости 1
Trussardi Residences, Mira Verde — это первый в Грузии брендированный жилой комплекс итальянского модного дома Trussardi. Изысканный жилой проект включает полностью меблированные студии и апартаменты с 1–2 спальнями, оформленные эксклюзивными предметами интерьера Trussardi Casa. Резиденции о…
Агентство
It.Is Realty
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Агентство
It.Is Realty
Языки общения
English, Русский, עִברִית
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Батуми, Грузия
от
$95,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 12
Площадь 26–137 м²
4 объекта недвижимости 4
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на первой береговой линии Черного моря в курортном поселке Шекветили. Проект объединяет современную архитектуру, пятизвездочный гостиничный сервис, природное окружение и развитую инфраструктуру мирового уро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.3 – 63.9
98,300 – 175,000
Квартира 2 комнаты
136.6
332,000
Агентство
Ambassador Realty Group
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Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Показать все Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Батуми, Грузия
от
$100,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 42
Площадь 28–72 м²
5 объектов недвижимости 5
Батуми, Грузия | Приморская набережная | Kengo Kuma & Associates | Silk Development | Сдача первой башни — 2029 год В Батуми формируется новый архитектурный и курортный ориентир — Silk Towers, многофункциональный комплекс на пересечении знаменитой приморской набережной и исторического Ста…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.9 – 58.0
101,983 – 251,343
Квартира 2 комнаты
72.3
203,971
Агентство
Ambassador Realty Group
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Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Показать все Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Кобулети, Грузия
от
$140,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 32
Площадь 47–72 м²
4 объекта недвижимости 4
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманский проект премиум-класса на первой береговой линии Черного моря, который открывает новую главу развития курортной недвижимости Грузии. Это не просто жилой комплекс у моря. Это масштабный междунаро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Агентство
Ambassador Realty Group
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Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 58
Площадь 109–197 м²
Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi Коммерческие помещения в самом центре первого искусственного острова на Черном море Коммерческая недвижимость First Tower — это возможность приобрести помещение в проекте, который станет новой точкой притяжения Батуми …
Агентство
Ambassador Realty Group
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Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
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Жилой комплекс Lagoon Resort
Батуми, Грузия
от
$70,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс – воплощение роскошной жизни, работы и развлечений. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим жителям действительно уникальный опыт с тремя блоками непревзойденного комфорта и элегантности, а также пятизвездочную инфраструктуру, которая отвечает в…
Застройщик
LTD homex
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Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Тбилиси, Грузия
от
$57,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Шаг в элегантность «Krtsanisi Margaliti by Apart», настоящая архитектурная жемчужина уважаемой группы APART. Расположенный в самом сердце столицы Грузии, в районе Крцаниси, это святилище стоит там, где когда-то проживало правительство. Среди его причудливых проспектов «Крцаниси Маргалити» п…
Агентство
Sisno Group
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Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
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Апарт - отель Альянс Центрополис
Батуми, Грузия
от
$104,449
Год сдачи 2029
Площадь 28–113 м²
30 объектов недвижимости 30
Альянс Центрополис — это самый многофункциональный проект в регионе Черного моря, который объединяет Всемирный Торговый Центр и его выставочное пространство, отель Hyatt Centric Boulevard Batumi и 24 инфраструктурных компонента. Проект расположен в престижной части Батуми, одном из самых при…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.0 – 77.6
85,643 – 464,436
Квартира 2 комнаты
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Студия
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Застройщик
Alliance Group
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Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
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Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Батуми, Грузия
от
$102,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 130–151 м²
4 объекта недвижимости 4
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На трех этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с па…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Сараджишвили
Жилой комплекс Сараджишвили
Жилой комплекс Сараджишвили
Жилой комплекс Сараджишвили
Жилой комплекс Сараджишвили
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Жилой комплекс Сараджишвили
Тбилиси, Грузия
от
$42,500
Год сдачи 2028
Количество этажей 27
Площадь 37–321 м²
5 объектов недвижимости 5
Cовременный жилой комплекс, отличительной чертой которого является качественная инфраструктура и экологически чистая среда. Концепция комплекса направлена ​​на создание спокойной и комфортной среды проживания резидентов. На территории, помимо жилой застройки, также разместятся различные разв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.6
52,300
Квартира 2 комнаты
75.3
90,000
Квартира 3 комнаты
107.1
109,900
Студия
36.9 – 43.6
42,500 – 44,280
Коммерческое помещение
215.2 – 321.0
344,320 – 545,870
Агентство
Geo Estate
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Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Поти, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
OTIUM POTI - это мульти-аппаратурный резидентный блок с коммерческим пространством и рекреационной средой.Проект, включающий в себя здоровую зону вокруг здания, игровую зону и зону парковки, будет завершен к маю 2026 года
Застройщик
Otium Development
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Застройщик
Otium Development
Языки общения
English
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Показать все Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Кобулети, Грузия
от
$43,750
Год сдачи 2029
Количество этажей 35
Площадь 35–83 м²
3 объекта недвижимости 3
Перед вами не просто классический жилой комплекс, а уникальное пространство для гармоничной жизни, восстановления и биохакинга на берегу моря в живописном Кобулети. Проект создается надежным застройщиком, за плечами которого более 11 лет опыта, 3 завершенных премиальных проекта и 200 000 кв.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.4
62,200
Квартира 2 комнаты
82.6
100,000
Студия
35.0
43,750
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Гудаури, Грузия
от
$125,000
Варианты отделки С отделкой
Апартаменты в отельном комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness. Отельный комплекс Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness расположен у подножия Кавказских гор, рядом с горнолыжным курортом Гудаури и близко к столице Грузии Тбилиси. Уникальное сочетание природы, термальных ист…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP
Жилой комплекс Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP
Жилой комплекс Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP
Жилой комплекс Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP
Жилой комплекс Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP
Показать все Жилой комплекс Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP
Жилой комплекс Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP
Тбилиси, Грузия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 7
▌Самый крупный проект в Тбилиси на берегу реки Кура Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP Уникальный формат с сохранением естественного ландшафтого дизайна местности. Tbilisi Проект Tbilisi Waterfront, реализуемый международной девелоперской компанией Eagle Hills, представляет собой амб…
Агентство
Satellite Estate
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Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Показать все Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Коттеджный поселок Sunny Cottage Batumi (Лот П040ОВ)
Батуми, Грузия
от
$220,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Продажа домов в Батуми — Sunny Cottage.  3-комнатные виллы в районе Аэропорт.  Доступны в зеленом каркасе или "под ключ" с качественной отделкой. Благоустроенный двор, Бассейн. Монолитно-каркасная технология строительства. Наземный паркинг. Просторные, уютные виллы с продуманной планир…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Saburtalo Kavtaradze
Жилой комплекс Saburtalo Kavtaradze
Жилой комплекс Saburtalo Kavtaradze
Жилой комплекс Saburtalo Kavtaradze
Жилой комплекс Saburtalo Kavtaradze
Показать все Жилой комплекс Saburtalo Kavtaradze
Жилой комплекс Saburtalo Kavtaradze
Тбилиси, Грузия
от
$83,500
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Площадь 48–101 м²
3 объекта недвижимости 3
Представляем новый амбициозный проект — жилой комплекс премиум-класса, созданный для тех, кто ценит комфорт, безопасность и современную городскую инфраструктуру. Комплекс расположен на благоустроенной территории площадью 16 490 м² и состоит из двух корпусов высотой в 24 и 28 этажей. Особенно…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.2
83,500
Квартира 2 комнаты
100.5
148,700
Квартира 3 комнаты
100.5
188,600
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
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Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Чакви, Грузия
от
$57,966
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Комплекс расположен на 13 гектарах закрытой, прекрасно озелененной территории и полностью автономен!Возможна рассрочка. Первый взнос-20% Полная оплата- до декабря 2026 года. Продаются апартаменты с кухней, квартиры с одной и двумя спальнями в элитном закрытом жилом посёлке , расположенном в …
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
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Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Кисисхеви, Грузия
от
$400,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 209 м²
1 объект недвижимости 1
Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в сердце винодельческого региона Грузии — Кахетии. S.Wines Chateau, Villas & SPA предлагает уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы с собственными виноградниками. Каждая вилла площадью 2…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
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Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
Кисисхеви, Грузия
от
$330,000
Количество этажей 3
Площадь 286 м²
1 объект недвижимости 1
Закрытый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий в себе комфорт, экологичность и выгодные инвестиции. Проект включает в себя трёхэтажные таунхаусы с видом на горы, собственными садами (300 м²), бассейнами, парковкой и просторным подвалом, который можно превратить в винный погреб или игрову…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Арки Универс
Жилой комплекс Арки Универс
Жилой комплекс Арки Универс
Жилой комплекс Арки Универс
Жилой комплекс Арки Универс
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Жилой комплекс Арки Универс
Тбилиси, Грузия
от
$116,107
Год сдачи 2027
Новый комплекс премиум-класса Арки Юниверс с ее разнообразием создаст уникальное пространство в одном из самых престижных и востребованных районов Тбилиси – Сабуртало, на Университетской улице. Уникальность Арки Юниверс заключается в том, что она полностью отвечает желаниям современного чело…
Агентство
Invest Cafe
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Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Показать все Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Клубный дом ПЕРВАЯ БЕРЕГОВАЯ! ЛИЧНЫЙ ПЛЯЖ! ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ НА МОРЕ
Цихисдзири, Грузия
от
$41,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 37
Новый многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный у подножия древней крепости Петра, всего в нескольких шагах от побережья Чёрного моря и живописной банановой рощи Цихисдзири, с собственным пляжем. Ежемесячный платеж от $848, рассрочка на 48 - 60 месяцев. Реализует…
Агентство
Satellite Estate
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Многоквартирный жилой дом Avlabari Residence.
Многоквартирный жилой дом Avlabari Residence.
Многоквартирный жилой дом Avlabari Residence.
Многоквартирный жилой дом Avlabari Residence.
Многоквартирный жилой дом Avlabari Residence.
Тбилиси, Грузия
от
$2,800
Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул.…
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Жилой комплекс MARINA CLUB
Жилой комплекс MARINA CLUB
Жилой комплекс MARINA CLUB
Батуми, Грузия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
ELT Квартал" строятся на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс разработан всемирно известными архитекторами-дизайнерами в партнерстве с "Wyndham Hotels & Resorts". Компания выходит за рамки концепции соседства и создает новое измерение в виде квартала, который идеально вписыв…
Застройщик
ELT Building
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Застройщик
ELT Building
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Показать все Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Батуми, Грузия
от
$89,177
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
Агентство недвижимости GulfStream представляет вашему вниманию Апарт-отель Ramada Encore by Wyndham в Батуми — инвестиционно-привлекательный формат для получения стабильного дохода и роста стоимости недвижимости. Комплекс расположен в ТОП-локации: всего 300 метров до моря и 5 минут пешко…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
1 объект недвижимости 1
Уважение — это больше, чем просто имя, это подход, который отражает наше отношение к пространству, комфорту и эстетике. Этот проект был создан с идеей, что каждая деталь должна воплощать элегантность, функциональное спокойствие и изысканность.Наше видение состоит в том, чтобы создать жилое п…
Застройщик
Otium Development
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Застройщик
Otium Development
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English
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
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Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Батуми, Грузия
от
$2,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
Шалва Инасаридзе Ст., 25 Арчи Рамада Батуми - многофункциональный апарт-отель европейского стандарта, партнером которого является Ramada Encore by Wyndham, ведущий мировой гостиничный бренд Wyndham. Арчи Рамада Батуми отличается своими строительными материалами и инфраструктурой, а также …
Агентство
Sisno Group
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Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
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Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 14
Представляем вашему вниманию уникальную возможность стать владельцем современной квартиры в комплексе, расположенном в одном из самых живописных уголков Грузии – Квариати. Это не просто квартира, а воплощение мечты о жизни у моря, где роскошь встречается с природой, а комфорт – с безупречным…
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Отель Wellness by Wyndham Garden
Отель Wellness by Wyndham Garden
Отель Wellness by Wyndham Garden
Отель Wellness by Wyndham Garden
Отель Wellness by Wyndham Garden
Показать все Отель Wellness by Wyndham Garden
Отель Wellness by Wyndham Garden
улица Мераба Коставы, Грузия
от
$125,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Wyndham Garden & Wellness — это стратегически важный, профессионально управляемый актив, который сочетает гарантированную операционную стабильность крупнейшей в мире гостиничной сети с беспрецедентным качеством строительства. Инвестирование в этот проект предлагает стабильный пассивный доход…
Агентство
Geo Estate
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Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Показать все Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Жилой квартал поселок Окракана, ул. Нидиквари, 34
Самтредо, Грузия
от
$141,900
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Прекрасные квартиры с отделкой и без в пригороде Тбилиси на высоких этажах 11-12 с видом на горы. Отопление- газ.  Застройщик предлагает евроремеонт, возможна покупка без ремонта. Квартира полностью укомплектована техникой и мебелью, материалы от европейских производителей. Возмо…
Агентство
Billion Dollar Beauties
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Агентство
Billion Dollar Beauties
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Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 17
ОТИУМ НА БЕЛИАШВИЛИ МУЛЬТИФУНКЦИОННЫЙ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С КОММЕРЧЕСКИМИ И ОФИЦИСНЫМИ ПРОСТРАНСТВАми.Проект осуществляется в двух фазах. Первая фаза, которая будет завершена в декабре 2025 годаСТРОИТЕЛЬСТВО 2 РЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫХ БЛОКОВ И КОМПЛЕТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА. Вторая фаза буд…
Застройщик
Otium Development
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Застройщик
Otium Development
Языки общения
English
Жилой комплекс Well House
Жилой комплекс Well House
Жилой комплекс Well House
Жилой комплекс Well House
Жилой комплекс Well House
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Жилой комплекс Well House
Тбилиси, Грузия
от
$1,550
Год сдачи 2027
Количество этажей 22
Ул. Сабуртало Кавтарадзе, N22d, Complex Wellhouse, 65,2 кв.м., 8 этаж, цена 1 кв.м. - 1583$, общая стоимость 103 211$, первоначальный взнос 30%, что составляет 30 963$, оставшиеся 70% будут оплачены после окончания строительства здания, сдача здания в эксплуатацию - 2027 год.
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Outlook Forest
Жилой комплекс Outlook Forest
Жилой комплекс Outlook Forest
Жилой комплекс Outlook Forest
Тбилиси, Грузия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 28
Площадь 40–112 м²
5 объектов недвижимости 5
Роскошный комплекс гостиничного типа, расположенный в дипломатическом районе Тбилиси - Крцаниси. При разработке проекта основное внимание уделялось созданию здоровой среды обитания и именно поэтому была выбрана территория, окруженная живописными лесами, сосновым бором и горами. Общая площадь…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.3 – 54.7
131,000 – 133,690
Квартира 2 комнаты
56.6
300,000
Квартира 3 комнаты
111.9
400,000
Студия
40.3
110,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Показать все Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Мгвимеви, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)   Комплекс сдан.   15-этажный многофункциональный жилой комплекс.   150 метров от моря.   Управляющая компания IPM   Стоимость обслуживания – 0,9$/m2 от площади апартамента.    Инфраструктура: двор с дет…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$103,680
Количество этажей 40
Площадь 46–94 м²
3 объекта недвижимости 3
Twin Residence — многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный на первой береговой линии, в 100 метрах от моря. В жилом комплексе есть фитнес, Спа-салон, закрытый/открытый бассейны, салон красоты, кафе, детская площадка, игровая комната, внешняя и подземная парковка (250 м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Квартира 2 комнаты
94.4
188,780
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
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Жилой комплекс Гонио - Квариати
Батуми, Грузия
от
$52,500
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
Площадь 30–90 м²
3 объекта недвижимости 3
Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на первой береговой линии, окружённый вдохновляющими горными пейзажами с одной стороны, и морем с другой. Архитектура проекта выделяется утончённым дизайном, дополненным очаровательным оливковым садом. Тщательно подобранные цвета и формы экст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
111,000
Квартира 2 комнаты
89.6
175,000
Студия
29.7
52,500
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Батуми, Грузия
от
$37,400
Год сдачи 2028
Количество этажей 27
Площадь 48 м²
1 объект недвижимости 1
🏙 Квартиры бизнес-класса в историческом центре Батуми Тишина Старого города + шаговая доступность центра   🗝️ Варианты квартир от студий до трехкомнатных от $37,400 до $115,072   📍 Локация Улица Важа-Пшавела, Старый город — одно из лучших мест для нового жилого дома бизнес-…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.6
59,976
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Показать все Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Батуми, Грузия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 174 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем вашему вниманию комплекс двухэтажных вилл, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На двух этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с панорамным видом на горы…
Агентство
Geo Estate
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Коттеджный поселок Diamond Star Group
Коттеджный поселок Diamond Star Group
Коттеджный поселок Diamond Star Group
Коттеджный поселок Diamond Star Group
Коттеджный поселок Diamond Star Group
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Коттеджный поселок Diamond Star Group
Чарнали, Грузия
от
$159,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Ахалсопели ближайший пригород Батуми, 7 минут езды до города.  Дом построен на ровном рельефе. В 3-х минутах езды самый чистый пляж в Аджарии. Уникальный микроклимат благодаря эвкалиптовым и цитрусовым деревьям. Закрытая охраняемая территория под видеонаблюдением, с доступом к камерам он…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
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Жилой комплекс Alliance Centropolis
Батуми, Грузия
от
$82,643
Год сдачи 2028
Количество этажей 55
CENTROPOLIS – BATUMI Крупномасштабный mixed-use проект-ориентир, расположенный в центральной части Батуми, на первой береговой линии — всего в ~50 метрах от моря, в одной из ключевых локаций города. ✔️ Все апартаменты имеют панорамные виды на море и город. 🏙 ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Батуми, Грузия
от
$35,952
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Status House — современный жилой комплекс в районе Нового Бульвара Батуми, всего в 270 метрах от моря и набережной. Комплекс сочетает стильную архитектуру, панорамные виды, комфорт и высокую инвестиционную привлекательность. Преимущества комплекса: • 270 метров до моря • Панорамные окна…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Показать все Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
, Грузия
от
$40,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 195 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в уникальный закрытый эко-поселок из 14 роскошных вилл класса “premium”, расположенный в самом сердце винодельческой Грузии — в Алазанской долине, регионе с 8000-летними традициями виноделия. Проект объединяет архитектурную эстетику, экологичный образ жизни и устойчивые инве…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Год сдачи 2026
Lisi Sunrise — новый жилой комплекс в зелёном районе Сабуртало, всего в 15 минутах ходьбы от живописного озера Лиси. Проект состоит из 6 малoэтажных зданий, объединённых благоустроенным двором площадью 15 000 м², с детской игровой зоной и подземным паркингом. Из квартир открываются панорамны…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Показать все Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Чакви, Грузия
от
$23,375
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 11
Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс. Особенности: Два прямых выхода к морю. Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрыт…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Авлабари Тбилиси
Жилой комплекс Авлабари Тбилиси
Жилой комплекс Авлабари Тбилиси
Жилой комплекс Авлабари Тбилиси
Жилой комплекс Авлабари Тбилиси
Показать все Жилой комплекс Авлабари Тбилиси
Жилой комплекс Авлабари Тбилиси
Тбилиси, Грузия
от
$81,500
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 37–97 м²
4 объекта недвижимости 4
Клубные резиденции премиум-класса в самом сердце исторического Тбилиси — Авлабари. Это камерный 5-блочный комплекс, где аутентика старого города встречается с сервисом пятизвёздочного уровня. Архитектура деликатно встроена в историческую среду, а внутри — стандарты современного комфорта для …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.9
98,800
Квартира 2 комнаты
92.6
194,500
Квартира 3 комнаты
97.0
232,798
Студия
37.0
81,500
Агентство
Geo Estate
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Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Бакуриани, Грузия
от
$22,000
Количество этажей 5
Bakuriani 4Rest Ул. К. Цакадзе, д. 32 Bakuriani 4Rest — жилой комплекс курортного типа, который расположен у подножия горы Кохта, на опушке хвойного леса, в 500 метрах от 25-летней горнолыжной трассы, недалеко от дороги Кохта — Митарби. В состав комплекса входят: - 4 жилых корпуса …
Агентство
Sisno Group
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Апарт - отель Alliance Highline
Апарт - отель Alliance Highline
Апарт - отель Alliance Highline
Апарт - отель Alliance Highline
Апарт - отель Alliance Highline
Показать все Апарт - отель Alliance Highline
Апарт - отель Alliance Highline
Тбилиси, Грузия
от
$201,150
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 26
Площадь 35–40 м²
13 объектов недвижимости 13
Alliance Highline — это архитектурный, инвестиционный комплекс Тбилиси, который находится в самой динамичной части столицы, на пересечении районов Ваке и Сабуртало. Комплекс состоит из трех башен - полностью реализованные башни A и B предназначены для премиальных инвестиционных апартамент…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
34.7 – 40.2
199,525 – 231,150
Застройщик
Alliance Group
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Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Показать все Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Коттеджный поселок Cottage village Lisi
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 2
Эксклюзивный загородный квартал нового типа, созданный для тех, кто стремится к спокойной и качественной жизни вдали от городского шума, не теряя при этом доступа к современной инфраструктуре. Проект расположен в экологически чистом районе Тбилиси, рядом с озером Лиси, и предлагает уникальны…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Жилой комплекс Жилой комплекс King Tamar by Archi
Тбилиси, Грузия
от
$87,500
Год сдачи 2027
King Tamar by Archi — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце Тбилиси, на проспекте Царя Тамара — одной из самых престижных и динамичных локаций столицы. Из квартир открываются панорамные виды на город, а концепция объединяет элегантную архитектуру, комфорт и гармонию. А…
Агентство
Invest Cafe
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Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Показать все Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Батуми, Грузия
от
$53,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Отельные номера в Grand Life Batumi Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет! Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality. Цены 1/4 от 53.100 USD. Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйт…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Показать все Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Батуми, Грузия
от
$43,670
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
Квартиры Real Palace Blue, доступны в рассрочку до конца 2026 года. Первый взнос от 13100$ до 53708$ Также можно приобрести парковочное место от 17000$ до 20000$ в рассрочку, первый взнос от 4500$ до 8700$ Real Palace Blue — современный многоэтажный жилой комплекс премиум-класса, располо…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Показать все Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Батуми, Грузия
от
$163,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 66
Первый брендированный отельный комплекс T Lamborghini с фирменным Казино от бренда Апартаменты сдаются "под ключ" с итальянской мебелью и оформлением в стиле Lamborghini Программа лояльности от бренда, эксклюзивные условия размещения в отелях сети Lamborghini по миру О проекте: В б…
Агентство
Satellite Estate
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Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Показать все Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2031
Количество этажей 16
Уникальный инвестиционный проект на побережье Черного моря — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Это первый и единственный в Грузии роскошный курорт формата 5* All Inclusive, архитектура которого вдохновлена эстетикой орденского замка, сочетающей атмосферу старого мира и премиальный совре…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Trussardi Residences Tbilisi
Жилой комплекс Trussardi Residences Tbilisi
Жилой комплекс Trussardi Residences Tbilisi
Жилой комплекс Trussardi Residences Tbilisi
Жилой комплекс Trussardi Residences Tbilisi
Показать все Жилой комплекс Trussardi Residences Tbilisi
Жилой комплекс Trussardi Residences Tbilisi
Тбилиси, Грузия
от
$175,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 38–108 м²
5 объектов недвижимости 5
Проект расположен на живописных холмах Тбилиси и воплощает концепцию «миланского стиля», объединяя утонченную архитектуру с первозданной природой Грузии. Ключевой особенностью комплекса является партнерство с брендом Trussardi Casa, что гарантирует интерьеры, выполненные в духе вневременной …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.0
295,100
Квартира 2 комнаты
108.0
415,000 – 555,970
Квартира
38.0
190,000
Студия
38.0
175,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
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Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Батуми, Грузия
от
$57,600
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 28–121 м²
9 объектов недвижимости 9
Жилой комплекс имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открытый бассейн, крытый бассейн, казино, СПА, фитнесс, салон красоты, супермаркет 24/7, аптеку, рестораны, кафе, точки быстрого питания, спортивные площадки, развлекательно-прогулочные зоны и бесплатную парковку.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.9 – 69.4
99,735 – 225,000
Квартира 2 комнаты
74.8
151,470
Квартира 3 комнаты
118.3 – 121.4
450,000 – 500,000
Квартира
35.1
75,465 – 76,750
Студия
28.1
57,605
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
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Апарт - отель Serenade
Батуми, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2028
Количество этажей 1
Батуми улица Адлий №57a   ЖК "Serenada " 34.5 кв.м., 11 этаж,  вид на море.Первоначальный взнос 10%, что составляет 6.089$ $, На 28 месяцев будут распределены 30%,т.е. 676$ .Оставшиеся 60% оплачиваются 2028 году летом .Целая сумма квартиры составляет 60 892$.Белый каркасс. есть много вари…
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Показать все Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Батуми, Грузия
от
$81,360
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 19
Площадь 28–130 м²
6 объектов недвижимости 6
Green Side Gonio - это премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 50 метрах от побережья Черного моря в живописном поселке Гонио, Батуми. Этот современный комплекс сочетает в себе комфорт пятизвездочного отеля со свободой неограниченного проживания для владельцев квартир. Комплекс сос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.2 – 130.0
70,500 – 330,000
Квартира 2 комнаты
69.7
223,040
Застройщик
GREEN SIDE CONSTRUCTION
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Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
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Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Тбилиси, Грузия
от
$49,200
Год сдачи 2028
Количество этажей 26
Площадь 33–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Рады представить вашему вниманию новый многофункциональный жилой комплекс европейского уровня в историческом районе Тбилиси, Ортачала, созданный для тех, кто ценит комфорт, экологичность и продуманную инфраструктуру в гармонии с духом Старого Тбилиси. Концепция и преимущества: современная ар…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.7
77,600
Квартира 2 комнаты
76.4
114,600
Квартира
32.8
49,200
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
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Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Батуми, Грузия
от
$94,656
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 42
Площадь 28–58 м²
2 объекта недвижимости 2
🌊 Элитные апартаменты на первой линии моря, Батуми 📍 Локация: Старый Батуми, пересечение набережной и Центрального бульвара, 100 м до пляжа, 10 мин до аэропорта Батуми.   🏗 Проект: 4 башни, 42 этажа каждая, 4 000 квартир и апартаментов. Концепция «город в городе» с …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.0
198,186
Квартира
27.8
94,656
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
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Многоквартирный жилой дом "Lux Blue Wave" (СС)
Батуми, Грузия
от
$49,665
Количество этажей 6
🔹ЖК Lux Blue Wave в Батуми — уникальный проект, который занимает центральное положение в курортном городе. Эта новостройка представляет собой идеальное сочетание современного стиля и комфорта, обеспечивая своим резидентам изысканное проживание на берегу Черного моря. 🔹Преимущества престижное…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
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Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Батуми, Грузия
от
$56,388
Количество этажей 21
ЖК бизнес-класса ПРЕМЬЕР \ Prime Жилой комплекс бизнес-класса.  Дом клубного типа для бизнес и IT-класса. 21 этаж Расположение 300м от моря 250м от парка 700м от ТЦ Виды на горы и город Комплекс построен Продажа апартаментов в белом каркасе. Дом клубного типа дл…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Тбилиси, Грузия
от
$50,000
Год сдачи 2026
Archi Kikvidze Garden — современный жилой комплекс в районе Надзаладеви, на улице З. Киквидзе, всего в двух минутах ходьбы от станций метро Didube и Gotsiridze. Проект выделяется большим зелёным двором площадью 15 000 м², где расположены зоны отдыха, спортивные площадки и детский парк. Ко…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 26–798 м²
13 объектов недвижимости 13
20-ти этажный жилой комплекс Завершение строительства  — апрель 2024 Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13 Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря   ИНФРАСТРУКТУРА   Консьерж Ресепшен Частный пляж Игровая комната Пляжный ресто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Пентхаус
798.3
648,000
Студия
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Агентство
Geo Estate
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Отель Rotana
Отель Rotana
Отель Rotana
Отель Rotana
Отель Rotana
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Отель Rotana
Батуми, Грузия
от
$142,300
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 27
Площадь 29–66 м²
5 объектов недвижимости 5
Rotana Resort & Spa — это первый в Грузии пятизвездочный отель под управлением престижного международного бренда Rotana. Проект предлагает уникальную концепцию, сочетающую высококлассный сервис, современные инженерные решения и премиальную инфраструктуру для отдыха и бизнеса. Комплекс распол…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
66.1
335,200
Квартира
29.4 – 64.7
142,300 – 298,300
Агентство
Geo Estate
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Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Показать все Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Батуми, Грузия
от
$155,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Площадь 30 м²
Предлагаются инвестиции в отельные номера первого 5-звёздочного отеля Rotana в Грузии. Расположен в самом быстро развивающемся районе Батуми — Гонио, на первой линии Чёрного моря. Почему это предложение уникально: Доход от всего номерного фонда, а не только от Вашего номера Про…
Застройщик
Pontus
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Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Показать все Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Южная долина является первым комплексом премиум-класса в Новой Фонихале.Это эксклюзивное закрытое сообщество, созданное с учетом вашего ежедневного комфорта.Зеленая зона площадью 10 000 квадратных метров разделена на 5 зон для отдыха и занятий спортом. Чтобы обеспечить ваш комфорт, все необх…
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс Ortachala
Жилой комплекс Ortachala
Жилой комплекс Ortachala
Жилой комплекс Ortachala
Жилой комплекс Ortachala
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Жилой комплекс Ortachala
Тбилиси, Грузия
от
$103,800
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Площадь 53–123 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс представляет собой современный проект в самом центре Тбилиси, с целью формирования здоровой и безопасной жилой среды по самым высоким стандартам. Проект, включает в себя две башни высотой 24 и 28 этажей с общим количеством квартир 704 единицы. Общая площадь территории объекта …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.3
103,800
Квартира 2 комнаты
101.2
177,400
Квартира 3 комнаты
123.3
200,600
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Мира Верде
Жилой комплекс Мира Верде
Жилой комплекс Мира Верде
Жилой комплекс Мира Верде
Жилой комплекс Мира Верде
Жилой комплекс Мира Верде
Тбилиси, Грузия
от
$173,000
Среди первозданной природы, где тишина становится роскошью, рождается уникальный девелоперский проект — пространство, в котором каждая деталь отражает высокий уровень жизни. гармонично сосуществуют элегантные апартаменты, приватные таунхаусы и эксклюзивные виллы, предлагая свободу выбора без…
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
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Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Каратакла, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 2
Площадь 215–277 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскош…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Показать все Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми. Представляем вам новый жилой комплекс премиум-класса в одном из самых развитых районов Батуми, по адресу ул. Георгия Леонидзе, 4г. Всего 1,8 км до моря, рядом вся необходимая инфраструктура, зелёные зоны и удобная транспортная развязка. ▌…
Агентство
Satellite Estate
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Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Показать все Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "LBF complex”
Батуми, Грузия
от
$31,414
Год сдачи 2026
Количество этажей 19
Квартиры в La Batumi Familia — рассрочка до конца 2026 года La Batumi Familia — современный многоэтажный жилой комплекс в актуальном архитектурном стиле. Преимущества комплекса: удобная локация недалеко от морского побережья; развитая инфраструктура и хорошая транспорт…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Показать все Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Батуми, Грузия
от
$65,130
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 33–69 м²
2 объекта недвижимости 2
Первый семейный резорт сети Hilton в Батуми Уникальный проект для инвестиций, акционные условия рассрочки 50/50 - 50% первоначальный взнос, 50% при получении ключей. Расположение: Расположен в районе малоэтажной застройки, что гарантирует отсутствие высотных зданий вокруг Эколо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.4
65,132
Квартира 2 комнаты
68.7
133,968
Агентство
Satellite Estate
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Многоквартирный жилой дом Dighomi Residence X2
Многоквартирный жилой дом Dighomi Residence X2
Многоквартирный жилой дом Dighomi Residence X2
Многоквартирный жилой дом Dighomi Residence X2
Многоквартирный жилой дом Dighomi Residence X2
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Информация о проекте Дом на Бокхуа 10 – это новый проект известного застройщика X2 Development, который сочетает в себе современные, комфортабельные апартаменты, благоустроенный район и удачное расположение в престижном районе Тбилиси. Расположение нового комплекса Комплекс расположен в…
Агентство
Sisno Group
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Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Показать все Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Батуми, Грузия
от
$161,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Отельные номера в Grand Life Batumi Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет! Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality. Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Real Palace Blue" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$32,580
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
?Real Palace Blue – новый, многоэтажный жилой дом премиум - класса, расположенный в самом развивающемся районе города Батуми, в 180 метрах от моря. Комплекс расположен у моря, на новом бульваре, где сочетаются туризм, бизнес и повседневная жизнь. ?Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прек…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Показать все Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Батуми, Грузия
от
$33,374
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 17
Новый проект в Батуми, комплекс строится по английской концепции — с богатой инфраструктурой и высочайшими стандартами качества. Это комплекс из двух 17-этажных зданий + 10-этажное крыло в 300 метрах от берега моря. Комплекс представлен собственной инфраструктурой: Холл для приемов …
Агентство
Satellite Estate
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Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Показать все Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 21
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с прост…
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Показать все Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Батуми, Грузия
от
$51,000
Варианты отделки С отделкой
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$63,700
Количество этажей 4
Площадь 46–600 м²
8 объектов недвижимости 8
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает роскошное проживание и объединяет в себе лучшее. Комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Тбилиси, находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Проект предлагает гостиничные и коммерческие …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Квартира 2 комнаты
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Вилла
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Показать все Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Батуми, Грузия
от
$63,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Площадь 31–58 м²
9 объектов недвижимости 9
Элитный, 20-этажный отельный комплекс 5* с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Квартира
31.2
247,000
Студия
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
Агентство
Geo Estate
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Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Ортабатуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Виллы Батуми Бельведер принадлежат на участке в 1,05 гектаров в микрорайоне Ортабатуми, в 9,5 км к востоку от центра Батуми, 5 км до остатка. Участок находится между рекой Корилисткали и горным ручьем с кристально чистой водой, откуда открывается доступный вид на горную местность. — площа…
Агентство
Property of Georgia
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Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
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Жилой комплекс Batumi Villas
Батуми, Грузия
от
$172,800
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Комфортабельные 3-спальные триплексы в тихом районе аэропорта — 144 м² + собственный сад 46 м². Современный жилой комплекс расположен в спокойной и уютной локации, идеально подходящей для комфортной жизни и отдыха. 🏡 СТИЛЬ И КОНЦЕПЦИЯ — экстерьер в средиземноморском стиле — интерьер в со…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Krtsanisi
Жилой комплекс Krtsanisi
Жилой комплекс Krtsanisi
Жилой комплекс Krtsanisi
Жилой комплекс Krtsanisi
Жилой комплекс Krtsanisi
Жилой комплекс Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
от
$133,540
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 61–287 м²
16 объектов недвижимости 16
Комплекс расположен в дипломатическом районе Крцаниси. На территории комплекса находятся изысканные зоны отдыха с ландшафтным дизайном, а также детская игровая площадка. Комплекс имеет панорамные виды на старый Тбилиси, ухоженный и озелененный двор, круглосуточную охрану & консьержа, подземн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Квартира 2 комнаты
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Квартира 3 комнаты
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Квартира 4 комнаты
206.2
494,880
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
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Жилой комплекс Best Western Batumi
Батуми, Грузия
от
$53,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 31–117 м²
6 объектов недвижимости 6
Жилой комплекс клубного типа построен из кирпича и расположен в центре Батуми, в нескольких минутах ходьбы от пляжа, парков и торговых центров. Проект состоит из 2 блоков: в одном расположен отель 5* от международной сети Best Western Group, а во втором — резиденции для долгосрочного прожива…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Квартира 2 комнаты
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Квартира
32.4
163,300
Студия
30.5
170,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс VR Vake Sky Tower
Жилой комплекс VR Vake Sky Tower
Жилой комплекс VR Vake Sky Tower
Жилой комплекс VR Vake Sky Tower
Жилой комплекс VR Vake Sky Tower
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2031
Количество этажей 69
Vake,  Ilia Chavchavadze str , N49, Complex VR Vake Sky Tower, 72,4 sq.m, 11th floor,1 sq.m price is 4,000$  , Total price 289,600$ , down payment 30% ,which amount 86,880$ ,  The remaining 70% payment will be spread over  till December 2031. View of the Vake park
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Жилой комплекс Orbi Residence
Жилой комплекс Orbi Residence
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 35
Orbi Residence — 35 этажный комплекс, расположенный в 100 метрах от моря. В комплексе есть фитнес, бассейн, ресторан и управляющая компания.
Агентство
Geo Estate
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Вилла ECO Hotels
Вилла ECO Hotels
Вилла ECO Hotels
Вилла ECO Hotels
Вилла ECO Hotels
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Вилла ECO Hotels
Григолети, Грузия
от
$310,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Продаются виллы в Григолети в комплексе ECO Hotels. Проект курорта Armoniya отличается уникальным дизайном вилл и роскошных номеров на берегу Чёрного моря. Каждая из 34 вилл имеет собственный кадастровый код, так как все виллы являются уединёнными и приватными. Первоначальный взнос сос…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цихисдзири, Грузия
от
$57,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
Элитный жилой комплекс на берегу моря, окруженный оазисом пальм и богатой флорой и фауной, откуда открывается захватывающий вид на Черное море. 2800 резиденций на берегу моря в трех высотных зданиях объединены обширной рекреационной инфраструктурой. Широкий выбор квартир с 1 спальней и…
Агентство
Satellite Estate
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Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
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Апарт - отель Альянс Привилидж
Батуми, Грузия
от
$174,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 54
Площадь 31–59 м²
8 объектов недвижимости 8
Альянс Привилидж является завершенным многофункциональным комплексом компании Альянс Групп, который расположен на всемирно известном Батумском бульваре. На первых 12 этажах 54-этажного многофункционального комплекса расположен всемирно известный 5-звездочный отель Marriott, а на остальных…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Застройщик
Alliance Group
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Жилой комплекс Старый Батуми
Жилой комплекс Старый Батуми
Жилой комплекс Старый Батуми
Жилой комплекс Старый Батуми
Жилой комплекс Старый Батуми
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Жилой комплекс Старый Батуми
Батуми, Грузия
от
$161,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 30–71 м²
3 объекта недвижимости 3
Элитный жилой комплекс — оживляет историю Батуми, сочетая очарование старинного города с современным комфортом. Уникальность проекта заключается в сохранении оригинального фасада 1888 года, послужившим основой для архитектурного проекта. Комплекс расположен в историческом районе города, кото…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.6
221,000
Квартира 2 комнаты
70.7
416,500
Студия
30.2
161,500
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
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Жилой комплекс OKTO Art house
Батуми, Грузия
от
$41,942
Год сдачи 2027
Количество этажей 34
Продаются квартиры в элитном жилом комплексе OKTO Art House, расположенном на Новом бульваре. OKTO Art House — это уникальный проект в формате ART-концепции. О проекте: 2 блока по 35 этажей Завершение строительства блока Б с инфраструктурой (в белом каркасе) — II кварт…
Агентство
GulfStream
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Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Батуми, Грузия
от
$116,000
Год сдачи 2028
Батуми,улица Вахтанг Горгасали #59-61, ЖК “PIAZZA RESIDENCE”,14 этаж, 37,9 кв.м.,вид на море и старый город.Цена за 1 кв.м. 3,050$.Первоначальный взнос 10%,что составляет 11,559$.На 32 месяца будут распределены 50%.Оставщиеся 40% будут отплачены во время завершения строительства в 2028 году …
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Тбилиси, Грузия
от
$272,600
Количество этажей 3
Площадь 206–310 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс клубного типа, расположенный в спокойном месте недалеко от озера Лиси. Проект состоит из 8 премиальных вилл, расположенных на площади 2379 м2 в непосредственной близости от центра города. Виллы имеют в наличии террасы на крышах, с которых открываются потрясающие панорамные вид…
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
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Апарт - отель Queen Residence
Батуми, Грузия
от
$57,000
Год сдачи 2027
Батуми улица Адлий №53   ЖК "Queens Residence" 32.16 кв.м., 14 этаж,  А блок,  вид на море.Первоначальный взнос 10%, что составляет 5,788$, На 19 месяцев будут распределены 30%,т.е. 914$ .Оставшиеся 60% оплачиваются в декабре 2027 года.Целая сумма квартиры составляет 57, 888$.Белый каркасс. …
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Показать все Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 5
Площадь 61–150 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскош…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.3
1
Квартира 2 комнаты
93.8
1
Квартира 3 комнаты
149.8
1
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
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Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Батуми, Грузия
от
$75,250
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 38–148 м²
28 объектов недвижимости 28
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand 5*, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27,000 m² и состоит из бассейнов, рест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.5 – 93.8
75,250 – 891,100
Квартира 2 комнаты
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Квартира 3 комнаты
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Студия
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Агентство
Geo Estate
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Грузия — это страна с уникальным колоритом, климат тут очень неоднородный, от города до приморского. Что только усиливает позиции страны как приоритетного туристского направления. Впрочем, новостройки Грузии привлекают не только сезонных посетителей, но и тех, кто хочет поселиться здесь на более долгий период.

Особенности новой недвижимости в Грузии

Особенности местного климата и рельефа накладывают свои ограничения на строящуюся недвижимость в Грузии. Так, в регионах с влажным климатом (как Аджария) частые дожди поднимают уровень грунтовых вод, размывая фундамент, что ведет к обрушению здания. Поэтому застройщики уделяют особое внимание укреплению фундамента и отводу воды. То же самое касается и защищенности нового жилья в Грузии от землетрясений, которые иногда случаются в черноморском регионе. 

Жаркий климат нивелируется наличием кондиционера и уменьшением толщины не несущих стен, благодаря чему с заходом солнца дом быстро теряет накопленное тепло, охлаждая квартиру. 

Цены на новое жилье в Грузии

Цены на новостройки в Грузии колеблются также сильно, как и ландшафт страны. Факторов, влияющих на цены, очень много: будет ли это вид на море или горы, а может вообще объект расположен возле горнолыжного курорта или в живописной долине ущелья. Поэтому проще представить стоимость нового грузинского жилья в основных городах:

  • Тбилиси – от $900 до $2000 за кв.м.
  • Батуми – от $800 до $1500 за кв.м.
  • Кутаиси – от $600 до $1000 за кв.м.
  • Гудаури (горнолыжные комплексы) – от $1200 за кв.м.

Нюансы покупки недвижимости в грузинской новостройке

С юридической точки зрения купить недвижимость в Грузии от застройщика достаточно просто: нужно заключить договор купли-продажи и зарегистрировать право собственности в Доме Юстиции. Сам процесс занимает в среднем от 1 до 4 рабочих дней. Причем, можно оформить покупку удаленно: достаточно прислать нотариально заверенную доверенность лицу, который будет действовать от имени покупателя.

Еще стоит учесть, что покупка оформляется через нотариуса и на раннем этапе строительства стоит дешевле. Однако выбирать застройщика в Грузии надо аккуратно, ведь иногда проекты не набирают достаточно финансирования и переходят в разряд долгостроев или вовсе банкротятся. Лучше выбирать тех, у кого уже есть успешный опыт строительства.

Популярные города Грузии для приобретения недвижимости от застройщика

Одним из интересных и популярных городов у туристов является Кобулети, однако строительство нового жилья там запрещена, поэтому главной строительной площадкой для них является Тбилиси. 

Население Тбилиси составляет более 1,5 миллиона человек, причем туристов здесь бывает не так много, как в приморских городах. Столица больше подходит для учебы, постоянного проживания или работы.

Где туристов в достатке, так это в Батуми: город находится на самом берегу на Черного моря, и там можно найти новостройки на первой, второй и третьей береговой линиях. Город современен и нацелен на туристов, благодаря чему развита и соответствующая инфраструктура. Однако он практически замирает, когда заканчивается сезон, чему, тем не менее, рады те, кто живет тут на постоянной основе.

Другие популярные города: 

  • Гудаури. Гудаури — популярный горнолыжный курорт на южных склонах Большого Кавказа. Основной контингент составляют туристы и любители зимних видов спорта. 
  • Кутаиси. Второй по величине город Грузии с богатым культурным и историческим наследием, подходящий для постоянного проживания.

Полезные материалы по покупке новостроек в Грузии

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Бум на инвестиции в недвижимость Грузии: первый all-inclusive курорт, насыпной остров и рост цен

Часто задаваемые вопросы по новостройкам Грузии

Во сколько в среднем оценивается кв. метр нового жилья в Грузии?

Стоимость квадрата в новостройках в Грузии зависит от расположения недвижимости. В популярных курортах Батуми и Гонио просят около 1500-2000 евро за квадрат. Намного дешевле оценивается кв. метр в Капремуши и Квариати - в пределах 500-700 евро.

Какие преимущества дает приобретение квартиры в жилых комплексах Грузии?

Наличие жилья в Грузии позволяет проживать в стране с красивой природой, мягким климатом и хорошей экологией. При инвестировании в объект от 300 тыс. долларов можно получить грузинский ВНЖ.

В каких грузинских городах больше всего покупают недвижимость?

Наибольший спрос на квартиры от застройщика в Грузии наблюдается в Батуми и Гонио. Здесь приобретают жилье для курортного отдыха. Высокой ликвидностью также отличаются квартиры в Тбилиси. Их больше покупают иностранцы, переезжающие в страну по работе.

Какие нужны документы и разрешения для приобретения нового грузинского жилья и какие предусмотрены налоги?

Чтобы купить квартиру в новостройке Грузии, иностранцам необходим только загранпаспорт. Налог при покупке отсутствует, но его нужно платить за владение недвижимостью (не более 1% от стоимости объекта).
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