  1. Realting.com
  2. Грузия

Продажа новостроек в Грузии

Аджарская Автономная Республика
104
Батуми
34
Абхазия
22
Тбилиси
22
Хелвачаурский муниципалитет
6
Кобулетский муниципалитет
5
Хелвачаури
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Oval in Batumi
VIP
Жилой комплекс Oval in Batumi
Батуми, Грузия
от
€56,213
Площадь 31–67 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Flatiko LLC
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты о владении квартирой у моря с прекрасным видом на горы становятся реальностью! Жилой комплекс OVAL спроектирован одной из самых опытных архитектурных фирм страны, чтобы удовлетворить современные требования для гармоничного сочетания городского пространства и ориентированной на человека среды обитания. Расположенный в отличном месте Батуми, на проспекте Чжиули Шартава, 9, в самом сердце самого престижного района города, Аллеи Героев. OVAL находится всего в нескольких шагах от Черного моря, стадиона, торгового центра Black Sea и танцевальных фонтанов. Жить в этом комплексе означает испытывать новые эмоции, впечатления и совершенно новый уровень жизни каждый день благодаря инфраструктуре разработчиков, которая будет включать рестораны, кафе, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр и развлекательный центр, предоставляющий бесконечные возможности для отдыха и удовольствия.
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Адлиа, Грузия
от
€39,012
Сдача в: 2025
Застройщик: LTD homex
Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс –, воплощение роскошной жизни, работы и развлечений. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим жителям действительно уникальный опыт с тремя блоками непревзойденного комфорта и элегантности, а также пятизвездочную инфраструктуру, которая отвечает всем их потребностям. Наш комплекс был разработан с акцентом на создание среды, которая способствует высококачественному образу жизни. Ищете ли вы уютный дом для поселения, место для работы из дома или просто место для отдыха и расслабления, мы обеспечим вам покрытие. Мы понимаем важность внимания к деталям, поэтому мы уделили большое внимание благоустройству нашего комплекса. Мы создали красивое наружное пространство, которое не только эстетически приятно, но и улучшает общий опыт жизни в нашем комплексе. Наша команда стремится предоставить нашим жителям максимально высокий уровень обслуживания. Мы стремимся превзойти ожидания во всем, что мы делаем, от проектирования наших объектов до уровня заботы и внимания, которое мы уделяем нашим жителям. В нашем уникальном жилом комплексе мы считаем, что роскошная жизнь должна быть доступна для всех, поэтому мы создали пространство, которое является как доступным, так и высококачественным. Мы приглашаем вас присоединиться к нам и испытать воплощение роскошной жизни, работы и развлечений.
Клубный дом Sfero Garden
Клубный дом Sfero Garden
Гонио, Грузия
от
€26,099
Площадь 23–46 м²
19 объектов 19
Сдача в: 2024
Агентство: Luxe Real Estate
Старт продаж от застройщика! 6-ти этажный Клубный дом расположен в 3х минутах от главной набережной в Гонио. Охраняемая территория жилого комплекса с парковкой для автомобилей, открытый бассейн с террасой и шезлонгами зеленая территория, бар-ресторан с панорамным видом на море на последнем этаже. Апартаменты от 23 до 46 м2 в зеленом каркасе. Гонио - это комфортное место которое выбирают для семейного отдыха, в окружении природы.Высокое качество строительства по европейским стандартам от надежного застройщика. Дом уже построен на 65% , получение ключей через 7 месяцев! Апартаменты можно использовать для личного пользования круглый год, либо сдавать в аренду с гарантированным доходом! Возможна рассрочка от застройщика 0% без переплат, кредит для иностранных граждан. 
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Батуми, Грузия
от
€47,646
Площадь 29–63 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Жилой комплекс Calligraphy Towers – многоэтажная новостройка премиум-класса, которая отлично подойдет для бизнеса, отдыха, жизни и инвестиций. Локация ЖК Calligraphy Towers в Батуми строится недалеко от Нового бульвара по улице Жиули Шартава. Отсюда всего пять минут ходьбы до морского побережья, озера Ардагани и Танцующих фонтанов. В 2,5 км находится Батумский морской порт и нижняя станция канатной дороги «Арго». Окружение Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура – банковские отделения, разнообразные магазины, круглосуточные супермаркеты, продуктовый гипермаркет Carrefour, бизнес-центр, заведения быстрого питания, кафе и рестораны, пекарня, аптека. В радиусе полукилометра от новостройки стадион «Динамо», Реферальная больница, Республиканская больница, стоматологическая клиника и медицинский центр, а в километре находится Международный университетский госпиталь Батуми и университет БАУ. До парка 6 мая, Батумского аквариума, дельфинария, летнего кинотеатра, Батумского государственного университета имени Шота Руставели и мореходного училища полтора километра. Транспортная развязка До ближайшей остановки можно дойти за две минуты – около новостройки курсируют автобусы №7 и №11 и несколько маршрутных такси. До Старого автовокзала 2,8 км, Батумский автобусный терминал «Метро» в 4,6 км от комплекса. Автовокзал «Батуми Централ» и железнодорожная станция «Батуми-Пассажирская» в шести километрах. Международный аэропорт «Чорох» расположен в девяти минутах езды на автомобиле. Особенности новостройки ЖК Calligraphy Towers – три дома высотой от 35 до 45 этажей и трехэтажная платформа, объединяющая жилые здания. Новостройка является воплощением изысканных решений в современной архитектуре и дизайне. Над проектом работают представители организации Grand Construction & Engineering Company, а также международные компании. Высокую прочность конструкции обеспечивает монолитный фундамент и железобетонный монолитный каркас. Внешние стены новостройки утепляются долговечным теплоизолятором. Вентилируемый фасад выполняет компания с многолетним опытом – SPS GROUP. Все инженерные коммуникации подключаются к центральным городским сетям. В небоскребах устанавливаются: бесшумные скоростные пассажирские и грузовые лифты; пожарная сигнализация; домофон; современные инженерные системы и технологическое оборудование. В холле имеется зона ресепшн. Выполняется дизайнерское оформление входных групп и мест общего пользования. Особенности благоустройства На трехэтажной платформе имеется все необходимое для отдыха и работы: Piano & Lounge Bar, в котором можно послушать живую музыку; кинотеатр Calligraph Cinema; конференц-зал; Meeting Room; зона коворкинг; рестораны местной, азиатской и европейской кухни; развлекательный детский центр. Также в комплексе будет рекреационная зона, мини-поле для футбола и других спортивных игр, парк для отдыха, теннисный корт, СПА-центр, бар Diamond Sky Area, расположенный на 40 этаже, открытый и закрытый бассейны, и центр развития для детей Global International School. Для хранения вещей в новостройке предусмотрены специальные камеры, а также имеется депо для велосипедов. Свои авто владельцы апартаментов и гости комплекса Calligraphy Towers смогут оставить на вместительной подземной парковке. Около высоток прокладываются широкие пешеходные дорожки и проезды, организовывается ночное освещение территории, которая озеленяется с применением ландшафтного дизайна. Во всем комплексе и по территории устанавливаются камеры видеонаблюдения, здесь будет работать охранная служба. Реализация недвижимости В комплексе можно купить апартаменты в одно- или двухкомнатной планировке. Также имеются студии площадью от 29 квадратных метров. Высота потолков – 2,8 метра. В стоимость входит отделка белый каркас и установка металлопластиковых окон с энергосберегающими стеклопакетами. Подключается система «Умный дом», которая позволит наблюдать и регулировать все параметры в апартаментах. Продажа апартаментов может осуществляться дистанционно, что позволит заинтересованному покупателю сэкономить время и деньги. Будущие владельцы недвижимости могут сдавать свои апартаменты и получать гарантированный доход в размере 8%, заключив договор с управляющей компанией. На страницах официального сайта либо в офисе продаж инвесторы могут ознакомиться с таблицей окупаемости, графиком строительных работ, договором управления и разрешительной документацией.
Жилой комплекс Cube in Batumi
Жилой комплекс Cube in Batumi
Батуми, Грузия
от
€65,522
Площадь 36–44 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Flatiko LLC
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разработанное Metropol в Батуми. Комплекс стратегически расположен на проспекте Чжиули Шартава, 9, что позволяет ему предлагать захватывающий вид на город с одной стороны и удивительный синий горизонт Черного моря с другой. Комплекс CUBE предложит своим гостям удивительные условия отдыха, предлагая инфраструктуру мирового класса в месте с долгим сезоном теплой погоды. Пляж и основные туристические зоны города расположены недалеко от комплекса, и благодаря современной архитектуре этот проект может похвастаться самой высокой рентабельностью в городе. Не только внешний дизайн здания, но и современный стиль интерьера и просторный дизайн дополняются изысканными нейтральными палитрами, а расслабляющие и роскошные формы и слои дополняются окнами от пола до потолка, обеспечивающими достаточное естественное освещение и обширный вид на город и море. Инвестиционный комплекс предлагает широкий выбор выдающихся квартир, от уютных студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями, оснащенных исключительными удобствами. Гости смогут насладиться бассейном площадью 200 м2, комплекс также предложит детскую игровую площадку, гостиную с библиотекой, летние кафе, рестораны, тренажерный зал и студия йоги, и, конечно, конференц-залы, предназначенные для деловых встреч.
Жилой комплекс ONE Batumi
Жилой комплекс ONE Batumi
Батуми, Грузия
от
€32,053
Площадь 28–121 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2026
Агентство: Flatiko LLC
ONE - это новый выдающийся жилой проект от X2 Group, расположенный в отличном месте Батуми, всего в 400 метрах от Аллее Героев, в 300 метрах от арены Батуми, и в 100 метрах от местных школ и детских садов. Этот проект является частью целевой правительственной программы обновления, которая является гарантией завершения проекта, вовремя и в соответствии с планом. Каждая квартира идеально подходит для высокого качества жизни, вы не найдете больше нигде. Первоначально в апартаментах есть главные спальни со шкафами и ванными комнатами, гостиная и кухня открытого типа, а также балконы с панорамным видом. Размеры квартиры начинаются от студий 28м2 до обширных 3-х комнатных квартир 127м2. Особенности проекта: – 42 060 м2 Общая площадь застройки – 410 Квартиры – 35 жилых этажей – 2 коммерческих этажа – 2 этажа надземной парковки – Ресторан на месте и совместное рабочее пространство В качестве инвестиционной возможности ONE является очень многообещающим вариантом. Прогнозируемые темпы роста — составляют 113% во время строительства или 32% в год, а урожайность составляет 16,6-20,2% для краткосрочной аренды и 8,5-9,6% для долгосрочной аренды.
Жилой квартал White Square Shartava
Жилой квартал White Square Shartava
Тбилиси, Грузия
от
€64,178
Площадь 135–195 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: Flatiko LLC
Шартавский комплекс - это новый проект развития с Белой площади, расположенный на улице Шартава в районе Сабуртало в Тбилиси. Проект предлагает отличное расположение, идеально подходящее для тех, кто хочет вести активный образ жизни, или для тех, кто ищет возможности для инвестиций или аренды. Строительство комплекса уже началось, с предполагаемой датой завершения в апреле 2024 года.
Жилой квартал VILLA ORTA
Жилой квартал VILLA ORTA
Капрешуми, Грузия
от
€134,602
Площадь 252 м²
1 объект 1
Сдача в: 2022
Застройщик: Esteco
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!  Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда: В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью) В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью)  К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома! А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти.  Стоимость вилл без внутренней отделки:  DEX - 138 300$  ORTA - 147 500$  ❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место!  При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой.  В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве!  Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Жилой квартал VILLA DEX
Жилой квартал VILLA DEX
Капрешуми, Грузия
от
€126,206
Площадь 210 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2022
Застройщик: Esteco
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!  Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда: В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью) В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью)  К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома! А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти.  Стоимость вилл без внутренней отделки:  DEX - 138 300$  ORTA - 147 500$  ❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место!  При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой.  В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве!  Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Апарт - отель Спа Резидент
Апарт - отель Спа Резидент
Батуми, Грузия
от
€38,023
Площадь 32 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Комплекс SPA RESIDENCE Комплекс с аквапарком, оздоровительным СПА центром и апартаментами. Апартамент в белом каркасе . 250м от моря. Проект от группы Accor под брендом Mercure. Дата сдачи блока А: 31 августа 2025 года.  Имеется подземная парковка на 200 машин.  Ввиду того что местность горная, расположение всех блоков такого, что из каждого апартамента открывается прекрасный вид на море, и здания не мешают друг другу.  Вся территория закрыта. На территории имеется аквапарк, несколько бассейнов, так же как и горки для взрослых и бассейны с горками для детей. Детская площадка, детский центр с сервисом нянь, и инструктором. Баскетбольная площадка. Футбольная площадка. Теннисный корт.  Скалодром с соответствующим сервисом и с инструкторами.  Недалеко от комплекса расположен термальный источник (в 5-ти минутах) и частный пляж другого комплекса Новотель, всего в 3-ех минутах, будет предоставлен и обеспечен транспорт для передвижения на термальный источник и на пляж. Схема оплаты: ПВ 30% Рассрочка на 36 месяцев. УК 40%, собственнику 60% Стоимость обслуживания 0.90$ на кв.м.
Апарт - отель Новотель
Апарт - отель Новотель
Батуми, Грузия
от
€79,960
Площадь 34–49 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2025
Комплекс  Живописный\ Novotel Локация 7км от Батуми (в сторону Махинджаури) 20м от моря Бренд Новотель 4* Начало строительства блока А: в конце января 2022 На 07.09.2022: построено 6 этажей Окончание строительства блока А: декабрь 2023 года Ввод в эксплуатацию блока А июнь 2024г Ввод в эксплуатацию блока Б июнь 2025г Рассрочка: в блоке А на 18мес в блоке В на 24мес Гостиничные номера и жилые апартаменты 2 корпуса А и Б 13 этажей Площадь от 33.3 м2 до 159.8 м2 В блоке А в продаже апартаменты только под ключ. В блоке Б в продаже апартаменты в белом каркасе или под ключ. В блоке Б клиент будет обязан приобрести ремонт от застройщика за 6мес до завершения проекта. Стоимость ремонта под ключ 800 долл за кв.м КОМПЛЕКС РАСПОЛОЖЕН В ТИХОМ ПРИГОРОДЕ БАТУМИ. ВЫ СМОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ.    ЛОКАЦИЯ ВСЕГО  В 20 МИНУТАХ ХОДЬБЫ ОТ БАТУМСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА И ЗНАМЕНИТОГО "ЗЕЛЕНОГО МЫСА", НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МТИРАЛА. ЦЕНТР БАТУМИ ВСЕГО  В 10 МИНУТАХ ЕЗДЫ.   ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ БОГАТУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ - РЕСЕПШН, ПАНОРАМНЫЙ БАССЕЙН, СПА, РЕСТОРАН И ДАЖЕ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ.    ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ ПАССИВНЫЙ ДОХОД, КОТОРЫЙ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ 12% В ГОД.  ИНФРАСТРУКТУРА: ресепшен ресторан панорамный бар на крыше частный пляж и шезлонги. Smart двери для безопасного перехода на пляж. бассейн на крыше спа фитнес магазин подземный паркинг территория с садом для детей: детские площадки, детский центр, бассейн-лягушатник. Европейская бренд - “NOVOTEL Hotels”.4зв Планируемый доход от аренды до 12% годовых Программа лояльности в отелях сети по всему миру. УК  берет комиссию в размере 40%, собственнику 60%. В 40% входит 1.  Оплата за сервис  0.90$  за кв.м (в это входит оплата за электричество потребляемое зданием, камеры, лифты, охрана и т.д...)  2.  Уборка апартамента 3.  Чистые полотенца+постельное белье.  4.  Шампуни, мыло лосьоны и т.д... 5.  Реклама и привлечение гостей 6. Страховка (если что-то сломается компания обязуется исправить это). 7.  Ресепшн 8. Коммунальные услуги Коммунальные платежи оплачиваются УК. Налоги оплачиваются собственником. В номерах будут иметься кухни. Ограничение проживания собственника до 3х недель в году в обоих блоках. Варианты оплаты в блоке А: Первоначальный взнос от 50% на студии. Рассрочка на 18мес. Первоначальный взнос 30% на апартаменты от 50м2. Рассрочка на 18 мес. 70\30 - 70% ПВ.  30% оплачивается от сдачи в аренду в течении 3х лет. (уточнять у менеджера). Оплата в Блоке В:  30% ПВ. рассрочка на 24 мес. Возможна оплата криптовалютой. Процесс строительства финансируется ведущим банком в Грузии График строительства блока А: 02.2023 заканчивается строительства каркаса 06.2023 окончание черновых работ 02.2024 окончание ремонта\отделочных работ 06.2024 открытие блока А 06.2025 открытие блока Б  
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Гонио, Грузия
от
€59,316
Сдача в: 2025
Застройщик: European Village
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год. Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня! Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts. Под управлением ведущего в мире отельного оператора От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
Апарт - отель Boulevard Point
Апарт - отель Boulevard Point
Адлиа, Грузия
от
€19,383
Площадь 49–93 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: Гумбати Групп
15-этажный апарт-отель на новом бульваре в 300 метрах от моря. Комплекс включает в себя: Изолированную зону, Апартаменты разной площади, Подземный и надземный паркинг на 106 мест, Инфраструктуру, Террасу с фитнес-центром и открытым бассейном, Спа-центр, Кафе, Сад, Многофункциональный ресепшн Апартаменты сдаются в состоянии под ключ с мебелью и техникой Инфраструктура Проекта Целью Gumbati Group является создание современной системы инфраструктуры и предоставление услуг гостиничного типа, которые обеспечат максимальный комфорт как собственникам апартаментов, так и их гостям. Управления апартаментами Все владельцы апартаменты будут вовлечены в электронную систему управления, согласно которой владелец получает подробную информацию о посетителях, сроке их аренды, цене и доходе. Управляющая компания также поддерживает и контролирует инфраструктуру комплекса. Вступление в систему аренды Управляющая компания и владелец апартаментыы заключают «договор управления», согласно которому управляющая компания обязуется сдать апартаменты в аренду и выполнить все условия. Ценовая политика Стоимость услуг по управлению апартаментами: Тариф компании на услуги управления апартаментами составляет 35% от полученного дохода, а доход собственника - 65%. Этапы строительства Завершено 90% монолитных работ. На следующем этапе будет обустроена крыша и внешний фасад
Жилой комплекс Tbilisi Town
Жилой комплекс Tbilisi Town
Тбилиси, Грузия
от
€58,130
Площадь 46–600 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает роскошное проживание и объединяет в себе лучшее. Комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Тбилиси, находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Проект предлагает гостиничные и коммерческие объекты, включая отель международного бренда. Одними из главных преимуществ Tbilisi Town являются его близость к природе и полная изоляция от городской суеты. В комплексе созданы все условия для комфортной жизни, включая спортивные и детские площадки, а также розничные магазины.
Жилой комплекс с квартирами премиум-класса
Жилой комплекс с квартирами премиум-класса
Тбилиси, Грузия
от
€51,052
Площадь 50 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Highline - это новый эксклюзивный жилой и гостиничный комплекс с первоклассной инфраструктурой. Комплекс находится по адресу: проспект Чавчавадзе, 49Б, в престижном развитом районе Ваке, в 5 минутах езды от центра Тбилиси. Здесь проживают все известные в Грузии люди. Highline представляет собой три круглые в сечении высотные башни: 40 этажей, 33 этажа и 26 этажей, объединенные общим подиумом. В 26 этажной располагается отель Wyndham Garden. В двух остальных - апартаменты премиум-класса: студии, 1- и 2- комнатные квартиры с панорамными окнами и просторными балконами. Вдоль проспекта Чавчавадзе тянутся модные магазины, известные супермаркеты, очень много посольств и консульств разных стран, государственных учреждений. Внутренняя инфраструктура: - Скоростные лифты (в том числе грузовой и отдельный для персонала) - 4-ярусный подземный паркинг - Большой современный бассейн - Фитнес-центр - Спа-центр - Магазины и бутики - Рестораны и кафе - Зона отдыха - Большой сад с живыми растениями, который занимает 40% территории террас подиума - Консьерж-сервис - Рум-сервис - Услуги горничной - Техническая служба для решения любых бытовых проблем - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Грузии. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от
€143,055
Площадь 35–107 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2021
Застройщик: Dreamland Oasis Chakvi
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments are ideal for a cozy and comfortable long-term vacation of a small family. There are doors in the living room and bedroom that will lead you to the terrace equipped with garden furniture and which offers excellent panoramic views of the sea, mountains or the luxurious territory of the complex. The apartments are decorated in a European style, furnished with modern furniture and equipped with the necessary equipment and accessories.
Жилой комплекс Blox Avlabari
Жилой комплекс Blox Avlabari
Тбилиси, Грузия
от
€57,491
Площадь 59–83 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: BLOX
BLOX подписал меморандум с брендом Hilton о строительстве Hampton by Hilton в Грузии, Тбилиси. Этот товарный знак является одним из десяти ведущих брендов Hilton Worldwide.  Это первый Hampton by Hilton, который начнет работать в Кавказском регионе, и он станет одним из первых Hampton, построенных с недавно обновленными стандартами бренда и обновленным дизайном интерьера. С вышеупомянутым отелем - насчитывающим 170 номеров, комплекс включает в себя 22-этажное жилое здание, которое управляется и строится в соответствии со стандартами и требованиями бренда. Многофункциональный комплекс расположен в историческом центре Тбилиси, что делает квартиры очень привлекательными для инвестиций. Проект, который осуществляется с международным опытом, высоким качеством строительных материалов и технологий, также является выдающимся для своей современной и ничем не примечательной архитектуры.
Жилой комплекс Luxor Residence
Жилой комплекс Luxor Residence
Батуми, Грузия
от
€66,982
Площадь 35–121 м²
6 объектов 6
Агентство: Geo Estate
Жилой комплекс Luxor Residence имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открытый бассейн, крытый бассейн, казино, СПА, фитнесс, салон красоты, супермаркет 24/7, аптеку, рестораны, кафе, точки быстрого питания, спортивные площадки, развлекательно-прогулочные зоны и бесплатную парковку.
Жилой комплекс Mindeli
Жилой комплекс Mindeli
Тбилиси, Грузия
от
€57,729
Площадь 65–193 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2025
Агентство: Flatiko LLC
Белая площадь Миндели - новый жилой комплекс, расположенный в районе Сабуртало города Тбилиси, на улице Дзоци 2. Эта обширная застройка от Белой площади (W2) состоит из шести блоков и предложит смесь двух 14-этажных зданий, 15-этажного здания и трех 22-этажных зданий. Каждое из этих зданий будет предлагать более 100 отдельных квартир, а также различные пространства, предназначенные для коммерческого или офисного использования. Дизайн проекта White Square Mindeli, был тщательно создан с учетом всех потребностей современных жителей’, ориентированный на молодые пары, арендаторов, студентов и более крупные семьи. Квартиры будут доступны для инвестиций, начиная с 53 квадратных метров. White Square Mindeli предлагает широкий спектр услуг и удобств для улучшения жизненного опыта, в том числе: – Детские площадки – Спортивные объекты – Рекреационные зоны – Cafés – Рестораны – Салоны красоты Инвестируя в этот проект, вы получите апартаменты в состоянии White Frame. Компания, ответственная за строительство — BK Construction (авторитетная девелоперская сила в Грузии) — обеспечит качество и экспертизу в течение всего процесса разработки.
Вилла DEX
Вилла DEX
Капрешуми, Грузия
от
€138,300
Площадь 15 375 м²
1 объект 1
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ ОТ БАТУМИ Необходимая инфраструктура в непосредственной близости. Продуктовые магазины, школы, спортивные секции, рестораны, общественный транспорт и красивые природные места Стремительно развивающаяся местность, влекущая за собой развитие инфраструктуры и повышение качества жизни и стоимости объекта уже в ближайшем будущем 127 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ 9 ДОМОВ 7 МИНУТ ДО РЫБНОГО РЫНКА И РЕСТОРАНОВ 10 КМ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МТИРАЛА 5 КМ ДО ГОРОДА
Жилой комплекс в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс в современном архитектурном стиле
Батуми, Грузия
от
€24,612
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Wite Line - эстетичный жилой комплекс в современном архитектурном стиле. Расположен в 300 метрах от побережья, Черного моря в центре Батуми. Жилой комплекс состоит из двух зданий в 30 этажей каждое. В строительстве комплекса используют только качественные и современные материалы. В комплексе расположены два скоростных лифта, вместительная парковка, пространство для отдыха и собственная территория. Квартиры в комплексе представлены с высокими потолками, актуальными планировками, площадью от 31 до 71 кв.м. Студия, с 1 и 2 спальнями. В каждой квартире предусмотрен открытый балкон. Откуда открывается панорамный вид на море и город. В пешей доступности от комплекса доступна инфраструктура: - Аквапарк; - Набережная; - Торговый центр; - Кафе и рестораны; - Фитнес центр; - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости по Вашим пожеланиям.
Многоквартирный жилой дом Азиатские сады
Многоквартирный жилой дом Азиатские сады
Батуми, Грузия
от
€31,027
Площадь 35 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Комплекс АЗИАТСКИЕ САДЫ, город Батуми (Грузия),  Окончание строительства в декабре 2023 года Запуск в эксплуатацию – июль 2024 года. 15-этажный многофункциональный жилой комплекс 70 метров от моря Управляющая компания: "River Rock Hotels & Resorts" Комплекс жилого назначения (Возможно постоянное проживание. Возможно проживание с животными) Газовое отопление Подземный паркинг Коммерческие площади Жилые апартаменты Инфраструктура: Развлекательный центр; Молитвенная зона; 9D кинотеатр; Меблированная терраса с бассейном; Супермаркет; Внутренний двор с концепцией "Азиатские сады". Метраж: от 29,12 м2 до 63,47 м2 Высота потолков 2.90м Количество лифтов - 4 Апартаменты по переуступке. Рассрочка до декабря 2024 года Ремонт апартамента «под ключ» 600$/m2 включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары.  
Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Тбилиси, Грузия
от
€39,885
Площадь 44–57 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Застройщик: Roof Development
Roof Development's new project Roof Gagarini features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 12 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the residents. The project has a yard, lobby, concierge, two-level parking, and security systems. The project includes a business center and an apartment rental service. 1. First payment- 30% 2. Instalment time - 2 years The highest quality construction materials are used in the construction process, namely: Dark-colored aluminum doors and windows Thermal insulation materials Metal and glass railings on the balcony
Вилла ORTA
Вилла ORTA
Капрешуми, Грузия
от
€134,602
Площадь 157 м²
1 объект 1
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ ОТ БАТУМИ Необходимая инфраструктура в непосредственной близости. Продуктовые магазины, школы, спортивные секции, рестораны, общественный транспорт и красивые природные места Стремительно развивающаяся местность, влекущая за собой развитие инфраструктуры и повышение качества жизни и стоимости объекта уже в ближайшем будущем 127 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ 9 ДОМОВ 7 МИНУТ ДО РЫБНОГО РЫНКА И РЕСТОРАНОВ 10 КМ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МТИРАЛА 5 КМ ДО ГОРОДА
Жилой комплекс на берегу моря
Жилой комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
от
€58,084
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Элитный жилой комплекс Residence от застройщика Gumbati, расположенный на берегу моря в 15 минутах от центра Батуми. Обладающий собственной современной инфраструктурой. Residence состоит из двенадцатиэтажного здания с двумя подъездами. Здание привлекает своим современным архитектурным решением. Квартиру можно приобрести студию или одно- или двухкомнатной планировке. В стоимость входит ремонт и установка необходимой мебели и техники. В комплексе установлено видеонаблюдение. Ресепшен работает круглосуточно для комфортного проживания и отдыха. На территории ЖК есть развлекательные зоны и двухэтажный подземный паркинг. Территория благоустроена озеленением. Инфраструктура: - Спа; - Кафе; - Рестораны; - Открытый бассейн; - Лаундж-бар; - Кинотеатр под открытым небом; - Фитнес-центр; - Магазины. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Грузии! Консультация БЕСПЛАТНО!
Жилой комплекс Panorama Batumi
Жилой комплекс Panorama Batumi
Квaриати, Грузия
от
€72,154
Площадь 36–83 м²
5 объектов 5
Агентство: Geo Estate
Жилой комплекс Panorama Batumi, расположен в 50 метрах от моря. Инфраструктура комплекса: собственный пляж, панорамный бассейн, ресторан, фитнес, сауна, лаундж, бар, винный дегустационный зал, прачечная и ресепшен. В комплексе работает профессиональная управляющая компания.        
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
€54,753
Сдача в: 2025
Агентство: Sisno Group
Застройщик: Archi
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с пространством для отдыха площадью более 4000 кв.м. с различными местами развлечений и отдыха; Во дворе, творческий сад для детей также планируется организовать. Инвестиции, сделанные в проект, полностью направлены на создание экологически чистого и уютного развития. Domus gazapkhuli расположен в районе Сабуртало, на улице Gazapkhuli N8. Проект Газапхули имеет 2 вида. Один с видом на северо-восток, солнечно по утрам. Кроме того, это озеро Лизи, которое находится в 14 минутах езды на машине и в 37 минутах ходьбы. Второй вид - город на улице Шалва Нукубидзе ( 5 минут ходьбы ). Юго-западная сторона проекта солнечная весь день. В 12 минутах ходьбы вы окажетесь на проспекте Важа-Пшавела, где находится станция метро Delisi, аптеки, магазины ... Всего в 1200 метрах вы можете найти городской торговый центр. 12 минут, есть также центральный парк
Жилой комплекс с современными планировками
Жилой комплекс с современными планировками
Батуми, Грузия
от
€40,216
Площадь 61 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
"Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Премиальный жилой комплекс Royal Residence, расположенный на Новом бульваре в центре Батуми, в 100 метрах от моря. Роял Резиденс - современная 20 этажная новостройка в минималистичном стиле. При строительстве объекта применялись высококачественные и экологические материалы с высокими показателями шумо- и теплоизоляции. Квартиры представлены с готовой внутренней отделкой 1 - 2 комнатные и студии площадью 33,9–69,6 м2. Высота потолков — 3 м. Квартиры имеют открытые балконы с видом на море и горы. Каждые квартиры имеют функциональные планировки и панорамный вид с террас. Территория комплекса полностью благоустроена. Комплекс находится рядом с разной инфраструктурой, в пешей доступности, такими как: (парк, набережная, мечеть, магазины, образовательные учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, салоны красоты.) Квартиру Royal Residence можно приобрести как для инвестиций, так и для постоянного проживания. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Многоквартирный жилой дом Blox Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Blox Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от
€730
Площадь 78–91 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Застройщик: BLOX
13 Жилой комплекс Bloks Nutsubidze расположен недалеко от озера Лизи на улице Датуашвили. N 7. Различные магазины расположены на первом этаже жилого комплекса, в том числе международный бренд гипермаркета. За счет оптимального планирования это возможно, купить квартиру в нужном районе с видом на город. Проект основан на международном опыте, высокое качество строительных материалов и технологий, а также характеризуется современной и незаметной архитектурой. 元 Энергоэффективные материалы ☑ Экологически чистая среда 4-ступенчатая парковка 書 Коммерческие помещения ret12 жилых этажей 元 Панорамные виды на Тбилиси < > 元 Композитные панели с текстурой древесины < /> 0% внутренний план платежей
Жилой комплекс на пологом холме
Жилой комплекс на пологом холме
Тбилиси, Грузия
от
€81,035
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Apart Lisi - это один из роскошных проектов, расположенный в стратегическом и экологически чистом месте! Комплекс расположен в районе Сабуртало, на пологом холме, недалеко от озера Лиси, откуда открывается потрясающий вид на город Благодаря стандартам энергоэффективности комплекса, включая пункты зарядки электроэнергии и сбора дождевой воды, коммунальные платежи жителей снижаются до 30%! 20% территории является жилой, а остальные 80% отведены под зоны отдыха и инфраструктуру. Комплекс является оптимальным выбором для инвестиций, так как находится рядом с главным офисом крупнейшего грузинского банка - TBC. УДОБСТВА: - Кондиционер - Балкон - Центральное Отопление - Детская площадка - Консьерж - Лифт - Гараж - Зеленая зона - Интернет - Природный Газ - Паркинг - Охрана 24/7 - Хранилище Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Green Collection
Жилой комплекс Green Collection
Батуми, Грузия
от
€44,733
Площадь 34–231 м²
52 объекта 52
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического сада. В комплексе есть 5 бассейнов и частный пляж, 3 ресторана, спа и фитнес центры, переговорные комнаты, кафе-библиотека, детская зона отдыха, бильярдная, мини-кинотеатр, теннисный корт, а также лаунж зоны и магазины.
Жилой комплекс Saburtalo Residence
Жилой комплекс Saburtalo Residence
Тбилиси, Грузия
от
€64,170
Площадь 91–179 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. На первом этаже жилого комплекса будут размещены различные торговые объекты, в том числе гипермаркет международного бренда. В комплексе есть рекреационные зоны отдыха, подземный паркинг, а из окон открываются панорамные виды на город.
Жилой комплекс с частным пляжем
Жилой комплекс с частным пляжем
Кобулети, Грузия
от
€41,613
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! WH Kobuleti Residence - жилой комплекс с завораживающей архитектурой на первой береговой линии в популярном курортном городе Кобулети. С современной инфраструктурой. Комплекс построен из 8 этажей. В строительстве используют экологичные современные материалы и для удобства проживающим использовали звукоизоляционную защиту. Главное преимущество комплекса - пляж в 20 метрах. Здесь можно насладится чистым морем, горным воздухом, озеленной территорией. Все условия для здоровой и комфортной жизни. Квартиры представлены современными планировками: студия и студия с 1 спальней от 30 до 53 кв.м. Квартиры разработаны авторским дизайном и мебелью. В каждой квартире есть открытый балкон, откуда открывается завораживающий вид на море и горы. Инфраструктура: - Кафе; - Рестораны; - Магазины; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Салон красоты; - Фитнес-центр; - Отделения банка. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций! Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно.
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Тбилиси, Грузия
от
€136,883
Площадь 127 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Sisno Group
Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится недалеко от угла и рядом находится автобусная остановка.Жилой комплекс Gardens of Tbilisi окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк. Информация о проекте Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от разработчика Quadrum Global. Где находится Тбилисский сад? Новое здание расположено в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Как обойти? Расстояние до центра Тбилиси составляет около 8 километров. Станция метро “Delisi” находится прямо за углом, а рядом находится автобусная остановка. Что вокруг? Жилой комплекс Сады Тбилиси окружен множеством объектов, которые обслуживают семьи с детьми. Имеются высшие, средние и дошкольные образовательные учреждения, аптеки, медицинский пункт, супермаркеты, магазины, кафе, рестораны. В радиусе 500 метров находятся ипподром и парк. Каковы особенности проекта? Тбилисские сады выделяются среди других новостроек своим оригинальным дизайном. Привлекают внимание струящиеся линии фасада высотного здания со встроенными пристроенными помещениями. Дом построен по стандартам, принятым в Нью-Йорке. Каркасное здание облицовано вентилируемыми навесными алюминиевыми панелями. Комплекс будет оснащен следующим: Современное технологическое и противопожарное оборудование Водяной бак Аварийный генератор электроэнергии Удобства, которые доступны на территории, включают: Ландшафтное оформление зелёной зоны Подземная парковка для жителей Детский сад Бассейн Зал событий Фитнес-центр Четыре лифта Доступные единицы бывают в виде студий, одно-, двух-, трех-, четырех и пятикомнатных квартир. Размеры агрегатов колеблются от 59,6 до 245 м2 . В стоимость входит энергоэффективное остекление. В каждой квартире установлены технические балконы с котлами и кондиционерами. Отзывы о новостройке можно найти на форумах и в социальных сетях. На официальном сайте есть фотографии со стройплощадки. Позвонив в отдел продаж, вы можете получить консультацию по ипотеке и рассрочке.
Жилой комплекс Tbilisi Veranda
Жилой комплекс Tbilisi Veranda
Тбилиси, Грузия
от
€57,818
Площадь 29–82 м²
77 объектов 77
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие панорамные виды на город. Комплекс состоит из 3 блоков, имеет парковку на 343 автомобиля, 2600 м2 рекреационной зоны, 9900 м2 коммерческих площадей, алюминиевые панорамные двери и окна, а также лифты Kone.
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Гонио, Грузия
от
€313,585
Площадь 320 м²
2 объекта 2
Застройщик: European Village
Уникальный для Батуми проект Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно. Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным: Близость моря — реальные 500 метров. Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома. Дизайнерский высококачественный ремонт. ‌‌Открытая видовая крыша-терраса с опен-спейсом для отдыха. Гарантия на все виды работ в доме. Индивидуальный участок с ландшафтным дизайном, фруктовыми, хвойными и декоративными насаждениями. Экологичные материалы — керамоблок, натуральный камень, мрамор в интерьере и в экстерьере домов. Строительство ведется бережно к природе — мы сохранили максимальное число деревьев на участке застройки. Толщина стен в 40 см из керамоблока с гидро и теплоизоляцией. Участок более 400 м2. Индивидуальные бассейны для каждой виллы. Планировка и обустройство дома по индивидуальным пожеланиям покупателя (при раннем бронировании). Дизайнерский камин из персидского мрамора. Настоящая финская сауна. Полное обслуживание виллы — уборка дома и двора, охрана, уход за растениями (по желанию собственника). Каждому собственнику виллы сервис European Village консьерж — персональный помощник, который поможет оплатить счета, заказать билеты, забронировать гостиницу, оформить вид на жительство, поможет решить любые другие вопросы, связанные с вопросами быта или вашего бизнеса в Грузии. Обслуживание виллы по желанию собственника — уход за садом, уборка территории, клининг, управление арендой, сервис All inclusive. Просторный каминный зал свыше 50 м2 и 4 спальни + отдельная кухня (16 м2) или дополнительная пятая спальня.
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Земо Квариати, Грузия
от
€96,092
Площадь 55–203 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Застройщик: Seashell
< p > Комплекс SeaShell расположен в высокогорье, и каждая вилла предлагает панорамный вид на море. Начните свой день с вида на расслабляющую поверхность воды или динамичные волны, Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями за ужином на террасе или в гостиной с прекрасным видом или отдыхайте в ванной комнате, любуясь закатом. Согласно статистике, дома с видом на море продаются на 20% дороже и на 30% быстрее. И арендная плата таких домов в среднем на 30% выше. < p > Виллы SeaShell спроектированы на двух уровнях и подчеркивают ландшафт горы. Это также позволило сохранить панорамный вид на вторую линию. Ландшафтный дизайн и проект дома спроектированы так, чтобы вы чувствовали себя наедине с природой и членами семьи, не глядя в глаза. Виллы находятся недалеко от основных достопримечательностей региона. Знаменитый водопад и памятник апостолу Андрею находятся всего в 10 минутах езды, а крепость Гонио, которая прекрасно сохранилась со времен древнего Рима, - в 12 минутах езды. < p > Чуть дальше, через час, скрыты жемчужины горной Аджарии – водопады Махунти и Мирвети, старые арочные мосты королевы Тамары, национальный парк Мачахела. Если вы пропустите город – Батуми, его достопримечательности и развлечения находятся всего в 20 минутах от виллы. < p > Площадь комплекса SeaShell огорожена, имеет круглосуточное видеонаблюдение и защищен частной охранной компанией для обеспечения полной безопасности для вас, вашей семьи и вашей собственности.< p > Мы строим виллы из материалов и компонентов европейских компаний. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером. < br / > Класс энергоэффективности здания является показателем эффективности потребления тепловой и электрической энергии во время строительства. Класс А является самым высоким, он обеспечивает низкое потребление даже в холодное время года.
Жилой квартал Gumbati Residence
Жилой квартал Gumbati Residence
Квaриати, Грузия
от
€1,232
Площадь 66 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: Гумбати Групп
Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Территория комплекса включает в  себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены: - ресторан, - волейбольной площадка, - открытый бассейн. Также на территории находятся: - кинотеатр под открытым небом, - казино, - зеленый сад 2000 кв.м., - тренажерный зал и спа, - бунгало и открытый бассейн.
Жилой комплекс Wyndham Deluxe
Жилой комплекс Wyndham Deluxe
Гонио, Грузия
от
€74,601
Площадь 30–58 м²
13 объектов 13
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Wyndham Deluxe - комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного уровня. Комплекс расположен на первой линии побережья, а инфрастуктура включает в себя лаунж-бар на крыше, фитнес, ресторан, конференц-залы, открытый бассейн, казино и собственный пляж.
Жилой комплекс Diplomatic Residence
Жилой комплекс Diplomatic Residence
Тбилиси, Грузия
от
€113,743
Площадь 61–287 м²
16 объектов 16
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Комплекс расположен в дипломатическом районе Крцаниси. На территории комплекса находятся изысканные зоны отдыха с ландшафтным дизайном, а также детская игровая площадка. Комплекс имеет панорамные виды на старый Тбилиси, ухоженный и озелененный двор, круглосуточную охрану & консьержа, подземный паркинг, а также вентилируемый фасад, алюминиевые двери / окна, энергоэффективные строительные материалы и лифты KONE.
Жилой комплекс Twin Residence
Жилой комплекс Twin Residence
Батуми, Грузия
от
€94,614
Площадь 46–94 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Twin Residence — многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный на первой береговой линии, в 100 метрах от моря. В жилом комплексе есть фитнес, Спа-салон, закрытый/открытый бассейны, салон красоты, кафе, детская площадка, игровая комната, внешняя и подземная парковка (250 машиномест), автомойка, ресепшен и собственный пляж.
Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Батуми, Грузия
от
€1,179
Площадь 44–73 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2023
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ!   Многофункциональный комплекс – апартотель состоит из двух 15-этажных зданий (блоки А и Г) и одного 17-этажного здания (блок Б), в одном из них разместится 5-звездочный международный гостиничный комплекс INTERCONTINENTAL. Международная сеть отелей (бренд), принадлежащая британской компании InterContinental Hotels Group. В нескольких метрах от моря. Площадь комплекса: 15 000м2 Ввод в эксплуатацию: конец 2023 Рядом находится исторический бальнеологический курорт «Махинджаури» и гостиничный СПА-комплекс.   Из всех апартаментов есть вид на море. Перед комплексом нет ни одного строения, поэтому наслаждаться видами Вам ничего мешать не будет!   Все квартиры имеют вид на море, некоторые из них имеют прямой, а некоторые - боковой вид на море.   Блок А с видом на Ботанический сад, практически открытый вид на море. Сдача – конец 2023 Инфраструктура будет работать с января 2024. Блок Г с видом на Батуми, практически открытый вид на море. Сдача – конец 2023 Инфраструктура будет работать с января 2024   Блок В – посередине, между блоками А и Г Сдача – март 2024   Жители комплекса получат эксклюзивный доступ к инфраструктуре и сервису 5-звездочной гостиницы CROWNE PLAZA и бальнеологического курорта. Бальнеологический курорт в 1,5км от комплекса. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 1 000 $ – бронирование (действует на 10 дней) 30% – первоначальный взнос (для оплаты через 10 дней) Беспроцентная рассрочка до конца 2025 года
Жилой комплекс HOLIDAY INN
Жилой комплекс HOLIDAY INN
Батуми, Грузия
от
€37,415
Площадь 34–42 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Комплекс HOLIDAY INN удобно располагается в престижном районе города Батуми рядом с французским гипермаркетом «Carrefour», новым стадионом построенным по стандартам UEFA, в 5 минутах от моря, Дома Юстиции, центрального бульвара и поющих фонтанов! Инфраструктура: Богатейшая, собственная развитая инфраструктура, которая включает в себя: - Новый торговый центр площадью 1500м2 - Казино - СПА центр - Фитнес-центр - Залы для конференций - Открытый и закрытый бассейны - Грузинский, Европейский и Кошерный рестораны - Кафе - Паркинг - Детские развлекательные площадки и многое другое Какой кондицией сдаются апартаменты в блоке В: Здание: - Фасад здания завершен в соответствии с проектом; - Подъезды и лестницы будут отделаны; стены будут закончены; - В квартирах будут установлены вертикальные коммуникации; - Будет установлена входная огнеупорная дверь; - По внешнему периметру будут установлены двери и окна с стеклопакетом; - Счетчики для электричества, газа и воды будут установлены для каждого апартамента; Апартамент: - Стяжка, штукатурка; - Внутренними перегородки по Вашим предпочтениям; - Разводка труб горячего, холодного водоснабжения, отопления; - Разводка труб канализации. Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!!!
Жилой комплекс с ультрасовременной архитектурой
Жилой комплекс с ультрасовременной архитектурой
Батуми, Грузия
от
€92,684
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Современный гостинично-жилой комплекс Alliance Privilege (Альянс Привилидж) расположен на берегу первой линии в центре города, на бульваре Батуми. В здании 54 этажа. Комплекс состоит из двух частей: элитные апартаменты и пятизвёздочный отель «Mariott» который будет располагаться на первых двенадцати этажах. Жилые помещения имеют оригинальные современные планировки. Квартиру можно приобрести как с полным оборудованием (мебелью и дизайнерским оформлением) также можно приобрести жилье в состоянии чистовой отделки. Инфраструктура комплекса: - Паркинг; - Бассейн; - Спа; - Фитнес - центр; - Кафе и рестораны; - Казино. Неподалеку от комплекса есть все необходимое для жизни и развлечений (кафе, рестораны, прогулочные зоны, мед. учреждения). Также комплекс расположен на первой линии у моря. Что предает уникальность! Пишите или звоните, проконсультируем и подберем недвижимость в самом центре Батуми!
Жилой комплекс Wyndham Laguna
Жилой комплекс Wyndham Laguna
Гонио, Грузия
от
€108,508
Площадь 31–58 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Wyndham Laguna - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Жилой комплекс Lisi Residence
Жилой комплекс Lisi Residence
Тхинвали, Грузия
от
€45,456
Площадь 35–54 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл и малоэтажных многоквартирных домов, построенный на территории площадью 23 000 м2. Комплекс имеет низкую плотность застройки и расположен недалеко от озера Лиси. На территории комплекса есть бассейн, круглосуточная охрана, спортивные площадки и детские игровые площадки. Состояние сдачи апартамента — ремонт / под ключ. Общая площадь — 52,65 м2. Жилая площадь — 46 м2. Площадь балкона — 6,65 м2. 0% рассрочка от застройщика на 1 год. Первоначальный взнос — от 30%.
Жилой квартал Batumi View apartments
Жилой квартал Batumi View apartments
Батуми, Грузия
от
€42,692
Площадь 32–58 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2021
Застройщик: BATUMI VIEW APARTMENTS
Batumi View — это первый многофункциональный комплекс который расположен на территории батумского бульвара всего в 20-ти метрах от моря, расстояние до Батумского аэропорта 1 км. Общая площадь строительства 15,000 кв. метров. Batumi View предлагает вам максимально комфортные условия для жизни, наслаждайтесь более высоким качеством жизни, который даст вам возможность воплотить ваши мечты в жизнь. Проект включает в себя : 3 жилых корпуса, всего 870 апартаментов. Копрус A и C состоит из 13-ти этажей, в B корпусе будут расположены 15 этажей. Из окон квартир жилого комплекса открывается превосходный панорамный вид на море и горы. У всех квартир есть балкон. Подземная и наземная парковка.
Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Батуми, Грузия
от
€35,200
Площадь 43 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Property of Georgia
Представляем вам новый проект — «Compact House» в Батуми, в одном из самых активных районов города, с прекрасно обустроенной инфраструктурой. Комплекс состоит из 6 этажей, где будут представлены: Сервис консьержа; Супермаркет; Обустроенная терраса; Обустроенный двор; Коммерческие помещения; Круглосуточная охрана. Завершение строительства объекта в апреле 2025 года Внешняя инфраструктура: Стоматологическая клиника Рестораны, бары Супермаркеты Школа Море в шаговой доступности Базар Хоппа В продаже остались квартиры площадью от 52 до 101 кв м на 5 и 6 этажах, остальное уже распродано или под бронью. Цена кв м от 750$ Свяжитесь с нами, чтобы получить презентацию проекта
Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Батуми, Грузия
от
€255,516
Площадь 80–125 м²
6 объектов 6
Агентство: Geo Estate
Porta Tower это 43 этажный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце старого Батуми. Инфраструктура комплекса включает в себя бассейн, фитнес-центр, казино и рестораны. Комплекс оснащен двухуровневым подземным паркингом, системой центрального VRV кондиционирования и противопожарной системой безопасности.      
Жилой комплекс Пирамида
Жилой комплекс Пирамида
Батуми, Грузия
от
€38,419
Площадь 35–66 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Комплекс гостиничного и жилого назначения для постоянного проживания, в том числе с животными. Возможна сдача в управление УК. Wyndham квартал      Начало Нового бульвара      3км от аэропорта 250м до моря 100м от комплекса Радуга Строительный адрес комплекса: г.Батуми, пос.Адлия Сдача комплекса в белом каркасе – май 2025 Сдача комплекса с ремонтом – декабрь 2025 Беспроцентная рассрочка до конца 2025 400 апартаментов разной площади и с разными планировками. 18 этажей Управляет комплексом международная управляющая компания Инфраструктура: озелененная зона и детская площадка. На открытой террасе джакузи. Мультифункциональная спортивная площадка для тенниса, футбола, баскетбола.  Площадь квартир: от 37,64м2 до 139,33м2 Высота потолков: 2.8 Квартиры можно приобрести:    без ремонта;     с ремонтом, но без мебели;    с ремонтом «под ключ». Стоимость ремонта – 600$/m2. Ремонт апартамента «под ключ» включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары. Стоимость пользования инфраструктурой комплекса – 0,7$/m2 от площади апартамента, но не более 35$ в месяц. Сдача апартамента в управление При сдаче апартамента в управление управляющей компании доход, полученный от аренды, в размере 60% от прибыли будет передан владельцу апартамента, 40% от прибыли останется у УК.   Схема оплаты 1 000$ – бронь (сутки/двое) 30% – первоначальный взнос (включает 1 000$ бронь). Беспроцентная рассрочка до декабря 2025 года с ежемесячными или ежеквартальными платежами. Виды апартаментов: студии, 1+1, 2+1. Виды из апартаментов: на море, аэропорт, ЖК «Радуга», горы. Лифты бесплатные для собственников по карточкам. Комплекс находится под управлением международной управляющей компании: «IPM» International Property Management. Можно самостоятельно делать ремонт. Можно самостоятельно сдавать в аренду без УК.  
Жилой комплекс с завораживающей архитектурой
Жилой комплекс с завораживающей архитектурой
Батуми, Грузия
от
€68,442
Площадь 23 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mardi City Center расположен в самом центре г. Батуми – многофункциональный комплекс с квартирами в центре Батуми. Удобства комплекс: Здание построено в престижном районе с комфортным жилым сектором и насыщенной городской жизнью. Инфраструктура комплекса включает торговый центр, ресторан и бизнес-центр. Жильцы имеют доступ к открытой террасе. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг. В 20 м оборудован футбольный стадион и детская площадка. На первых трех этажах будет торговая галерея. Расположение: Все главные туристические маршруты расположены в 5 минутах ходьбы: До моря - 650 м; До Старого города – 200 м; До Батумского бульвара – 1200 м. Mardi City Centre – это жилой дом хорошо подойдет кто хочет все время с комфортом жить у моря. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Куб
Батуми, Грузия
от
€70,276
Площадь 45–57 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2027
Комплекс КУБ аллея Героев, 5мин до моря международный бренд УК Royal Tulip отель 5 звезд Завершение строительства 2027г - включая инфраструктуру. Рассрочка до конца 2027г 42 этажа до 5 этажа инфраструктура 82 гостиничных номера (5-10го этажи).  332 инвестиционных апартамента 100 машиноместа 5 лифтов ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ — САМАЯ ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОРОДЕ ОТ 10% Комплекс бизнес класса. студии, 1+1, 2+1   сдаются в двух вариантах: либо с ремонтом, с кухней и оборудованным санузлом. либо под ключ - доплата 200 долл\метр   ресепшн подземный паркинг бассейн лаундж терраса фитнес ресторан конференц зал   Монолитная конструкция Панорамные двухкамерные окна Шумоизоляция Потолки 3м до отделки Сейсмоустойчивость 9 баллов Газовая котельная для централизованного отопления   УК 40%, собственнику 60% В 40% входит коммуналка. Обслуживание 2 долл\м2 - не входит в стоимость управления.   Личный кабинет по начислению дохода от УК. Договор с УК на 10 лет. Через 3 года можно выйти из договора.    Ограничение проживания для собственников при подписании договора с УК - 2 месяца в году.   Переуступка возможна после оплаты 50% за апартамент.   Паркинг не продается.    Схема оплаты: бронь 1 000 долл на 2 недели ПВ 20-30% Рассрочка до конца 2027    Возможно оплатить 20% пв,  20% по окончанию строительства,  60% рассрочка на 51мес.  
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Тбилиси, Грузия
от
€61,597
Площадь 48–59 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: Moedani
«Моэдани» - многофункциональный комплекс, расположенный на площади 1,3 гектара и объединяющий в себе жилые апартаменты, отель, коммерческие и рабочие помещения и, что самое главное, 5100 м2 свободного общественного пространства. «Моэдани» состоит из 4 жилых блоков, на первых этажах которых будут расположены рестораны, бары, кафе и магазины на любой вкус. Услуги отеля в 80 номеров будут доступны как для владельцев апартаментов, так и для их гостей. Планировка апартаментов гостиничного типа нестандартная, с архитектурой мансардного типа. Площадь апартаментов варьируется от 40м2 до 250 м2. Стандарты безопасности в «Моэдани» соблюдаются на высоком уровне – комплекс будет оснащён современной системой пожарной безопасности и видеонаблюдения. В распоряжении жителей комплекса и гостей отеля «Моэдани» будет удобная парковка и фитнес-центр. Гостям будет предложен весь спектр классических гостиничных услуг, а профессионалы своего дела обеспечат их всем необходимым. Апартаменты в комплексе «Моэдани» - это долгосрочная инвестиция. «Моэдани» - будущая горячая точка города, где будут расположены самые трендовые магазины и объекты питания. Наполненный туристами и местными жителями, наш комплекс будет местом проведения многочисленных мероприятий, а владение и сдача в аренду апартаментов здесь станет всё более и более выгодной инвестицией. Строительство комплекса «Моэдани» закончится в декабре 2022 года.
Жилой комплекс в элитном пригороде Махинджаури
Жилой комплекс в элитном пригороде Махинджаури
Батуми, Грузия
от
€46,951
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! A Sector расположен в Махинджауре, в элитном пригороде Батуми. Махинджаури обладает чистейшими пляжами в живописной природой. Комплекс построен из 19 этажей в эксклюзивном минималистичном стиле. Для комфортного проживания жильцам комплекса предоставлен частный пляж, паркинг, ресепшн, круглосуточная охрана. Современные квартиры планировками: студия, с 1 спальней, площадью от 35 до 56 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье представлено с дизайнерской отделкой и мебелью. В каждой квартире расположен отрытый балкон с панорамным видом на море. Инфраструктура: - Магазины и супермаркеты; - Кафе, бары, рестораны; - Ботанический сад; - Банкоматы; - Медицинские центры; - Общеобразовательные учреждения. Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки!
Жилой комплекс Lisi Panorama
Жилой комплекс Lisi Panorama
Деревня Дигоми, Грузия
от
€333,448
Площадь 261–310 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от озера Лиси. Проект состоит из 8 премиум вилл, расположенных на площади 2379 м2 в непосредственной близости от центра города. Из каждой виллы открывается потрясающий панорамный вид на город. Каждая вилла имеет свое собственное парковочное место. 
Апарт - отель с уникальной инфраструктурой
Апарт - отель с уникальной инфраструктурой
Батуми, Грузия
от
€40,609
Площадь 97 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Boulevard Point - современный жилой комплекс в формате апарт-отеля. Представляет современные квартиры и уникальную инфраструктуру. Бульвар Поинт состоит из 15 этажного здания, построенный по монолитно-каркасной технологии. Применяются только экологичные и современные материалы. Комбинация панорамных окон и застекленных балконов, что добавляет зданию легкость и минималистичность. Комплекс имеет открытию террасу с открытыми бассейном, кафе, баром. В продаже доступны студии 1, 2 комнатные квартиры площадью от 24 - 92,5 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье можно приобрести с готовым ремонтом "под ключ". Во дворе детская и спортивная площадка. Для автомобилей оборудован подземный паркинг. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Супермаркеты; - Кафе; - Рестораны; - Фитнес-клуб; - Парк; - Отделения банка; - Салон красоты. ЖК Расположен в центральном районе Батуми. В 300 метрах находится пляж и приморский парк. Полное юридическое сопровождение. Звоните или пишите, дадим консультацию бесплатно!
Жилой комплекс с современной инфраструктурой
Жилой комплекс с современной инфраструктурой
Батуми, Грузия
от
€48,615
Площадь 64 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой. ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских. Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel. Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью. Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы. Инфраструктура: - Мед. Учреждение; - Школа; - Торговый центр; - Рестораны и кафе; - Танцующие фантаны. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Вилла в современном архитектурном стиле
Вилла в современном архитектурном стиле
Мнатоби, Грузия
от
€264,641
Площадь 230–1 247 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Feria - это виллы в современном архитектурном стиле, расположенные в селе Ферия, в популярном пригороде Батуми. Виллы расположены в тихом и уютном месте с ландшафтными зонами и озелененной природой. В 20 минутах езды от центра Батуми и разнообразной инфраструктурой. Виллы представлены в черновой отделке современными планировками: студия и 3 спальни просторной площадью 270 кв.м. Каждая вилла владеет открытой террасой на крыше, откуда можно насладиться потрясающим видом на горы и море. Инфраструктура: - Аквапарк; - Набережная; - Торговый центр; - Кафе и рестораны; - Фитнес центр; - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Тбилиси, Грузия
от
€164,260
Сдача в: 2023
Агентство: Sisno Group
Жилой комплекс Greenhill Residence расположен по адресу University Street No. 5 в экологически чистом районе Сабуртало, который расположен на окраине Тбилиси.Вблизи комплекса находится обилие общественного транспорта, что позволяет легко быстро добраться до любой части столицы. Всего в 300 метрах от нового здания находится станция метро “University”. Примерно на таком же расстоянии в другом направлении находится станция “State University”. Удобства, которые доступны на территории Greenhill Residence, включают: Большой супермаркет Магазины Игровые зоны для детей Спортивные площадки с беговыми дорожками Ландшафтная зелень с многолетними кустарниками и декоративными деревьями Состояние художественного спортзала Подземная парковка для жителей и гостевая парковка рядом со зданием Состояние зеленого каркаса, в котором продаются квартиры в новом комплексе, включает: Цементно-песчаная стяжка Стены из бетонных блоков с высокими акустическими характеристиками Украшение балконов и террас качественной плиткой Центральное отопление Комната для кондиционера Электропроводка Установка труб для отопления и горячей воды Надежные входные двери Пластиковые оконные рамы с энергосберегающим остеклением Квартиры в Greenhill Residence имеют продуманную планировку и широкий выбор площадей, площадью от 63,6 до 159,7 квадратных метров.
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
от
€86,875
Площадь 63–208 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2022
Застройщик: BLOX
Проект Blox Krtsanisi расположен на территории бывшего посольства Швейцарии. Крцаниси - это дипломатический район с рядом посольств и других дипломатических учреждений в окрестностях, что позволяет нам создавать безопасное, тихое и безопасное поселение. В проект было инвестировано 50 миллионов GEL, и он полностью нацелен на создание экологичного и уютного развития. Внутри будут различные развлекательные или зеленые насаждения, детская игровая площадка и множество сложных зон отдыха с конкретными растениями. Комплекс будет обслуживаться службой безопасности 24 / 7 и консьержем. Этот проект BLOX полностью разработан для создания мира, безопасности и уютной обстановки для жителей.
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Овал.
Апарт - отель Грузия. Батуми. Комплекс Овал.
Батуми, Грузия
от
€63,076
Площадь 34 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Жилой комплекс в курортном пригороде Чакви
Жилой комплекс в курортном пригороде Чакви
Чакви, Грузия
от
€47,781
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Dreamside находится в курортном поселке Чакви, с ландшафтными зонами, экологичной природой в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми. Комплекс состоит из 11 этажей, спроектирован по нормам ландшафта и курортной зоны. Находится в 50 метрах от кристально чистого моря. Обладает собственной современной инфраструктурой: фитнес-центр, подземный паркинг, терраса, бар, ресторан, ресепшн. Квартира представлена: студия 30 кв.м. с дизайнерской мебелью и ремонтом. Так же в квартире расположен балкон с панорамным видом на море и горы. Инфраструктура: - Самый большой аквапарк; - Ботанический сад; - Кафе; - Образовательные учреждения; - Медицинский центр. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс Subtropic Residence
Жилой комплекс Subtropic Residence
Батуми, Грузия
от
€29,631
Площадь 26–798 м²
13 объектов 13
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
20-ти этажный жилой комплекс Завершение строительства  — апрель 2024 Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13 Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря   ИНФРАСТРУКТУРА   Консьерж Ресепшен Частный пляж Игровая комната Пляжный ресторан Подземный паркинг Коммерческие площади Управляющая компания   ОСОБЕННОСТИ   2 больших лифта Панорамные окна В комплексе есть газ Свободная планировка Алюминиевые стеклопакеты Балконы выполнены из алюминия Все апартаменты с видом на море Система противопожарной безопасности   СОСТОЯНИЕ   Белый Каркас:   Стяжка пола Готовый балкон   Электропроводка Отопительные трубы Входная железная дверь Алюминиевые стеклопакеты Оштукатуренные перегородки Центральные стояки (газ, вода, канализация)   Комплектация под ключ будет доступна за дополнительную плату, ближе к завершению строительства!     ДИСТАНЦИЯ   Море  — 120 м Ботанический сад  — 1.5 км Батуми  — 2 км / Старый город  — 6 км Кобулети  — 20 км Турция  — 25 км Горнолыжный курорт (Годердзи) — 114 км Тбилиси — 365 км
Жилой комплекс с видом на море и горы
Жилой комплекс с видом на море и горы
Гонио, Грузия
от
€32,304
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Black Sea Line Residence - это новый элитный жилой комплекс с современными планировками квартир, расположенный в Гонио, в 200 метрах от Черного моря и в 10 км от центра Батуми. Гонио - пригород, обладающий чистейшими пляжами и современной инфраструктурой. Здание состоит из 7 этажей. Используются экологичные безопасные материалы, соответствующие современным стандартам. В доме два бесшумных пассажирских лифта. В ЖК представляют квартиры с необходимой мебелью от 29 до 49 кв. м. Квартира студия и с одной спальней. Также в квартире представлены открытые балконы с завораживающими видами на горы и море. На территории комплекса находится собственный открытый бассейн. Также на крыше есть кафе с открывающийся панорамой и завораживающими видами. ЖК обустроен ландшафтным озеленением. Недвижимость подходит как для инвестиций, так и для постоянного проживания. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс с современной архитектурой и дизайном
Жилой комплекс с современной архитектурой и дизайном
Батуми, Грузия
от
€44,989
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой элитный комплекс Calligraphy Towers состоит из трех блоков: А,Б,Г. Расположен в самом сердце благоприятного района "Аллея-Героев". Пять минут ходьбы до морского побережья озера Ардагани и танцующих фонтанов. В 2,5 км находится Батумский морской порт. ЖК Calligraphy Towers является воплощением изысканных решений в современной архитектуре и дизайне. Высокую прочность конструкции обеспечивает монолитный фундамент и железобетонный монолитный каркас. Внешние стены новостройки утепляются долговечным теплоизолятором. Вентилируемый фасад выполняет компания с многолетним опытом SPS GROUP. Квартиру можно приобрести в однокомнатной или двухкомнатной современной планировке. Также представлены студии от 29 квадратных метров. Высота потолков – 2,8 метра. Отделка квартиры: черновая и чистовая. Инфраструктура: - Теннисный корт; - Спа-центр; - Бар; - Центр развития для детей; - Открытый и закрытый бассейн; - Центр развития для детей Global International School; - Зона коворкинг; - Кинотеатр; - Фитнес зал; - Парк для отдыха. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: медицинский центр, образовательный центр, банковские отделения, магазины, круглосуточные супермаркеты, продуктовый гипермаркет Carrefour, бизнес-центр, заведения быстрого питания, кафе и рестораны, пекарня, аптека. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Деревня Дигоми, Грузия
от
€54,753
Сдача в: 2024
Агентство: Sisno Group
Застройщик: Archi
Archi Dighomi 3 - многофункциональный жилой комплекс в Диди Дигоми, отличающийся эстетической привлекательностью, изысканной архитектурой и характерным стилем. Он включает в себя коммерческое помещение, 7000 кв.м. зеленый двор, один детский и два спортивных поля. Энергоэффективные немецкие блоки Ytong используются в строительстве. Блок поддерживает температуру, экономит энергию на 40% и, следовательно, снижает затраты на коммунальные услуги. Archi Dighomi 3 включает в себя коммерческие и парковочные места и 7000 кв.м. зеленый двор с двумя игровыми площадками и одной спортивной площадкой. Archi Dighomi 3 имеет удобное расположение. Ратуша Тбилиси планирует построить новые дороги для доступа к жилому комплексу через аллею Агмашенебели, улицу короля Фарнаваза и улицу короля Мириана.
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Загэси, Грузия
от
€63,879
Сдача в: 2025
Агентство: Sisno Group
Застройщик: Archi Rivertown
Новый жилой комплекс премиум-класса Archi Rivertown расположен на аллее Агмашенебели, рядом с престижным районом Дигоми 8 и торговым центром Тбилиси Молл. Многофункциональный комплекс состоит из 5-этажных жилых зданий и включает в себя 5000 кв.м. зеленый двор, бассейн, спа, спортивная площадка, кафе, супермаркеты и аптека, открытая и закрытая парковка. Экологически чистый, энергоэффективный строительный блок от немецкого бренда YTONG используется в строительстве, которое поддерживает температуру и экономит энергию на 40%, снижая счета за коммунальные услуги.
Жилой комплекс на первой линии моря
Жилой комплекс на первой линии моря
Гонио, Грузия
от
€62,654
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Wyndham Grand Aqua - новый жилой комплекс, расположенный на первой линии моря в туристическом районе Батуми, Гоньо. Все апартаменты создаются по высоким стандартам бренда Wyndham Grand. Wyndham Grand - самый престижный бренд в коллекции Wyndham. Таких отелей в мире работает всего 65. Апартаменты такого уровня гарантируют непревзойдённый комфорт и обслуживание. Инфраструктура комплекса: - СПА; - Кафе; - Ресторан; - Аквазона с морской водой; - Винный погреб; - Массажный кабинет; - Детская площадка; - Детский анимационный центр; - Финская сауна; - Тренажерный зал; - Японская баня; - Русская баня; - Хаммам; - Экскурсионный центр; - Конференц-зал; - Маркет. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс на Новом бульваре
Жилой комплекс на Новом бульваре
Батуми, Грузия
от
€33,004
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! New Boulevard Residence блок В - современный комплекс в Батуми на Новом бульваре с квартирами премиум-класса с видом на море. Расположенный в 300 метрах от Черного моря. ЖК состоит из трех зданий. Стильный дизайн в строительстве используются только экологические современные материалы. Здание, освещённое стильной подсветкой фасадов в темное время суток. В доме установлены бесшумные скоростные лифты. В комплексе представлены квартиры с одной или двумя спальнями. Современные планировки продуманны до малейших деталей. Высота потолков - 2,85. Квартира с отделкой зеленый каркас: энергосберегающее остекление панорамных окон, металлическая входная дверь, облицовка керамической плиткой балконов, цементная стяжка пола, электро-разводка, разводка труб, установка счетчиков на электроэнергию, газ и воду, монтаж системы отопления и радиаторов, отделка потолка гипсокартоном, шпаклевка стен. Во дворе расположена детская площадка и озелененная зона для отдыха. Для жителей комплекса представлен подземный паркинг. Инфраструктура: - Магазины; - Парк; - Рестораны, кафе; - Торговый центр Metro City; - Отделения банка; - Фитнес - клуб; - Салон красоты; - Образовательный центр. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение!
Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Гонио, Грузия
от
€73,172
Площадь 31–101 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Flatiko LLC
Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с прямым доступом к пляжу, и это первый гостиничный комплекс типа "все включено" в Грузии! Этот проект предлагает ряд роскошных удобств и услуг, включая аквазону с морской водой, спа-центр и массажный кабинет, ресторан и кафе, винный погреб и рынок, тренажерный зал, медицинские кабинеты и санаторно-курортные услуги, конференц-зал, детская анимация и бизнес-центр. Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными!
Вилла со стильной архитектурой
Вилла со стильной архитектурой
Батуми, Грузия
от
€155,135
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Riverside home - таунхаусы, сочетающие в себе уют, комфорт и безопасность. Расположены в живописном пригороде Капришуми, на берегу реки в 5 минутах от Батуми. В этих таунхаусах можно уединиться от городской суеты, быть в тишине и уюте с природой, но при этом вблизи от современной инфраструктуры. Здесь расположен собственный пляж у реки, круглосуточное видеонаблюдение, детская площадка и прогулочные зоны на свежем воздухе в окружении озеленной природы. Таунхаусы 3-х этажей, современными планировками 158 кв.м. Студия, 2 спальни и 2 санузла. С эксклюзивным дизайном и мебелью. Также каждый таунхаус обладает собственной террасой. Откуда открывается завораживающий вид на зеленый ландшафт и реку. Инфраструктура: - Школа; - Футбольная секция; - Магазины; - Рестораны и кафе. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Жилой комплекс с ультрасовременной инфраструктурой
Жилой комплекс с ультрасовременной инфраструктурой
Батуми, Грузия
от
€130,496
Площадь 41 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Green Cape Botanico - жилой комплекс из 80 квартир на побережье Черного моря, в экологически чистом районе "Зеленый мыс" между Махинджаури и Ботаническим садом. Ультрасовременный жилой комплекс с собственной разнообразной инфраструктурой: бассейн, тренажерный зал, ресторан, парковка. Для комфортно и безопасного проживания есть видеонаблюдение и круглосуточная охрана с консьерж-сервисом. Квартиры представлены современными планировками с системой умный дом. Студия, с 1 и 2 спальням - от 50 до 115 кв.м. В каждой квартире есть открытый балкон. Откуда можно насладиться великолепным видом на море. Инфраструктура: - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных объектах Грузии!
Жилой комплекс премиум-класса
Жилой комплекс премиум-класса
Батуми, Грузия
от
€72,877
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс премиум-класса Solis Residence с просторными квартирами и современной планировкой. Расположен на первой береговой линии в экологично чистом районе Батуми. Возле Нового бульвара. Solis Residence - новостройка высотой 26 этажей. Сочетает в себе современный архитектурный дизайн. Фасад утепляется долговечным теплоизолятором и облицовывается алюминиевыми композитными панелями. Панорамные окна, открывающие вид на город и море, с двойными энергосберегающими стеклопакетами в профиле немецкого производства. Придомовая территория обустраивается с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями. Квартиры от 30 до 104 кв. м. потолки высотой 2,9 м. Жилье реализуется с отделкой белый каркас или полным ремонтом. Выполняется звуко- и теплоизоляция стен и потолков. Также в стоимость входит: (современная дизайнерская мебель, брендовое оборудование, сплит-система отопления/охлаждения японского производства. Устанавливается система «Умный дом» которая включает детекторы движения дыма, утечки воды, открывания дверей и окон. Рядом с ЖК расположена автомагистраль, которая проходит вдоль всего берега и позволяет быстро добраться в нужный район города. Также в пешей доступности есть разная инфраструктура: (Магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банков, торгово-развлекательный центр Metro City с модными бутиками). В пятнадцати минутах ходьбы - озеро Ардагани с танцующими фонтанами, лунапарк и дельфинарий. В трех километрах. Звоните или пишите, расскажем все о самых выходных проектах в Батуми! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс с удобной локацией
Жилой комплекс с удобной локацией
Батуми, Грузия
от
€72,037
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Novotel Living — это новый гостиничный комплекс в Батуми, рядом с пляжем и Ботаническим садом, место, которое позволяет насладиться свежим воздухом с гор и моря и отдохнуть в спокойном месте. Это недалеко от оживленного центра Батуми со всеми достопримечательностями и вкусной едой. Комплекс предлагает инвесторам приобрести различные типы комнат, такие как студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Все квартиры сдаются в состоянии «под ключ», поэтому они полностью отделаны и готовы к использованию и сдаче в аренду. В отеле Novotel Living есть общие пространства, чтобы вы чувствовали себя как дома и наслаждались пребыванием, в том числе: – Частный пляж с местами для отдыха, игр и развлечений; - Игровая зона для детей; - Бассейн на крыше с прекрасным видом; - СПА; - Тренажерный зал; - Бар на крыше; - Ресторан; - Магазин; - Парковка. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Грузии! Юридическое сопровождение в подарок!
Вилла с современными планировками
Вилла с современными планировками
Чакви, Грузия
от
€319,395
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Villa Park - престижные квартиры, состоят из современных частных вилл с современными планировками и благоустроенной территорией. Villa Park находится в курортном поселке Чакви, комплекс находится в тихом и экологичном месте, в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми. Комплекс состоит из 14 вилл класса люкс, на территории 6350 м2. Дома построенные в современном архитектурном стиле и эксклюзивным дизайном. В каждой вилле установлены панорамные окна в стильных черных рамах. Villa Park реализуются 2-комнатные двухэтажные виллы, площадью от 227-307 м2. Высота потолков 3 метра. На втором этаже виллы расположена терасса. Каждый дом имеет собственный бассейн и парковочное место. жилье сдается с готовым дизайнерским ремонтом. Инфраструктура: - Ботанический сад; - Рестораны; - Бассейн; - Фитнес-центр; - Образовательные учреждения; - Медицинский центр. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Жилой комплекс на черноморском побережье
Жилой комплекс на черноморском побережье
Гонио, Грузия
от
€104,670
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Первая отельная резиденция в Батуми - Family Club от застройщика European Village с полной инфраструктурой для семей. Единственная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания. Комплекс состоит из 86 жилых резиденций площадью 37,3 м2 - 119,4 м2. Резиденция отличается от апартаментов обстановкой, которая максимально приближённая к домашней. Она подходит для долгосрочного туристического отдыха или постоянного проживания. Комплекс расположен в районе Гонио - Квариати. Территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Это единственное место в Батуми, где горы и море соединяются вместе. Инфраструктура резиденции: - Spa; - 7 бассейнов; - Аквазона; - Массажный кабинет; - Клиника; - Душ Шарко, Соляные комнаты; - 5 видов бань; - Центр винотерапии и фитотерапии; - Конференцзал; - 12 ресторанов, кафе, бары; - Винный дом и дегустационный зал; - 7 детский площадок, игровых комнат; - Детский парк; - 2 фитнес-центра; - Паркеты и эко-лавки; - Кинозал, боулинг, бильярд; - Библиотека; - Вертолетная площадка, паркинг. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Батуми. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс на первой береговой линии
Жилой комплекс на первой береговой линии
Батуми, Грузия
от
€39,600
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! AL Mare Batumi - жилой комплекс на первой береговой линии в центре Батуми. На Новом бульваре. Комплекс представляет все услуги премиум-класса. Обладает собственной современной архитектурой, озеленными ландшафтными зонами, хорошо развит туристическими районами. Квартиры представлены в здании 18 этажей современными планировками: студия, 1 и 2 спальни, от 24 до 95 кв.м. С полным дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в здании представлены коммерческие помещения площадью от 195 до 203 кв.м. Инфраструктура комплекса: консьерж, спа, бассейн, фитнес-центр, сауна. Все удобства и услуги премиум-класса. Инфраструктура: - Школа и детские сады; - Отделения банка; - Медицинские учреждения. - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Казино. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Грузии! Консультация БЕСПЛАТНО!
Жилой комплекс Квартиры с панорамным видом на море
Жилой комплекс Квартиры с панорамным видом на море
Батуми, Грузия
от
€58,969
Площадь 57–99 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Современный комплекс CUBE на благоустроенной части города "Аллеи-Героев" в Батуми. Здание построено в современном стиле, сочетает в себе завораживающую архитектуру и потрясающие виды на побережье Черного моря. И танцующие фонтаны. Совмещает в себе элегантность и стиль. Комплекс CUBE состоит из 55 этажей, находится в самом центре Батуми, на первой береговой линии. Комплекс имеет идеальное расположение для отдыха и проживания. Квартиры с панорамными видами на море. Потолки - 3,1 метра, просторные квартиры с современными планировками от 35,9 до 89,6 кв.м. Полный ремонт из ЭКО материалов и дизайнерской мебели и с системой управления Smart Home. Инфраструктура: - Бассейн; - Ресторан; - Лаундж - зона; - Фитнес - зал; - Терраса; - Конференц - зал. Рядом с комплексом CUBE в пешей доступности находятся: (магазины, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банка, кафе, рестораны, парк). Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Жилой комплекс из таунхаусов премиум-класса
Жилой комплекс из таунхаусов премиум-класса
Гонио, Грузия
от
€323,351
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera предоставляет единственные таунхаусы премиум-класса, расположенные на первой линии пляжа Гонио. Это престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Комплекс имеет уникальное месторасположение. 15 минут до центра Батуми. Таунхаусы площадью 130 и 151 м2. На трех этажах расположены три просторные спальни, терраса с панорамным видом на море и горы. Каждый таунхаус имеет современную отделку, эксклюзивную внутренних инфраструктуру. Придомовая территория имеет зону отдыха и парковочное место. Инфраструктура: - 12 ресторанов, кафе, баров; - Массажные кабинеты, грязелечебница; - 2 фитнес-центра; - Шаттлы к морю и в город; - Детский парк; - 7 бассейнов; - Маркеты и эко-лавка; - Конференц зал; - Химчистка; - Доставка медикаментов и продуктов. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс для жилья и инвестиций
Жилой комплекс для жилья и инвестиций
Батуми, Грузия
от
€51,456
Площадь 31 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Современный жилой комплекс Mardi aquapark wellness resort - расположен в курортном районе Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми и двух минутах от моря. На территории 7 домов, здание 13 этажей, квартиры с современной планировкой: студия 29.63 - 36.44 м2., отделка квартир чистовая и с полным ремонтом. Mardi aquapark wellness resort - первый отель в Грузии по ситстеме "All Inclusive" под управление гостиничной группы ACCOR. Который предлагает широкий спектр процедур для укрепления здоровья. Инфраструктура комплекс: оздоровительный центр и развлекательные зоны, теннисный корт, баскетбольный корт, беговые дорожки, аквапарк, детский развлекательный центр, ресторан, бар, бассейн, СПА, конференц-залы, благоустроенный сад, BBQ зона. Mardi aquapark wellness resort можно приобрести как для инвестиций, так и для жилья. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов в Батуми под Ваш бюджет и пожелания!
Многоквартирный жилой дом "ROYAL RESIDENCЕ"
Многоквартирный жилой дом "ROYAL RESIDENCЕ"
Адлиа, Грузия
от
€34,957
Сдача в: 2025
Агентство: Gulfstream
Royal Residence - на берегу черного моря, находящейся в районе нового бульвара г.Батуми, Грузия на ул. Нижарадзе. Комплекс будет построен в экологически чистом и бесшумном месте, в 2 минутах ходьбы до моря. 100м. Цены зависят от вида с квартиры, этажа и системы оплаты. Данный проект находится в стадии постройки и вступает в эксплуатацию в 2024 году. На данном этапе ведется строительство 19 этажа из 20. ЖК “ Royal Residence” будет включать : Бассейн на верхнем этаже с панорамным видом Ресепшн 24 часа Кафе/бары Фитнес центр на 2-ом этаже Развлекательная зона Охрану/видеонаблюдение 24 часа Выход несовершеннолетних с участка объекта - по разрешению родителей Супермаркет и магазины Большая территория 3000 кв.м. с детской площадкой И подземная парковка За всю эту превосходную инфраструктуру, лтфты и прочее после приобретения недвижимости вы будите платить всего от 0,05$ до 1$ в месяц за кв.м (Плата за обслуюживание). Мы предлагаем квартиры в состоянии так называемого белого каркаса, что включает: железную входную дверь (огнеупорный, звуконепроницаемый), окна и двери из металлопластика с европейским вариантом открытия и противомоскитной сеткой, внутренние перегородки, обработанные (белые) стены и пол, электропроводку, проводку «мокрых» точек, систему общего отопления, доступ к сети природного газа, противопожарной охране. Стороны договариваются о том, что система чистого учета (счетчики для газа, воды и электричества) будет проводиться за счет покупателя. Возможна беспроцентная рассрочка на 20 месяцев (всего 20% первоначальный взнос!). Юридические обязательства застройщика к сдаче объекта - конец 2025 года, но застройщик идёт с опережением и планирует сдать объект уже в конце 2024 года. На данный момент уже построено 19 из 20 этажей. При этом начиная снизу вверх до 16-ого этажа уже выстраиваются перегородки, застекление и даже формируются квартиры в белом каркасе. Пример высокого качества материалов застройщика - это использование керамического кирпича для лучшей шумоизоляции. До 11 этажа все квартиры уже проданы, начиная с 11 есть квартиры в планировках: студия(35 кв.м.), 1 спальня + 1 зал (48 кв.м. на 18 и 19 этажах), 2 спальни + 1 зал (69,7 кв.м.). Квартиры от 35 м2 до 69,70 м2 Цена за м2 от 1140$ до 1750$ (белый каркас) Мы агентство недвижимости "GulfStream" сотрудничаем с этим застройщиком и покупая этот объект через нас, вы заплатите столько же, сколько заплатили бы застройщику, но получите дополнительный сервис. Например, мы раскажем вам и о минусах объекта (если таковые имеются), а так же можем постараться предоставить вам скидку от цены застройщика! Оказываем бесплатную консультацию.
Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
Батуми, Грузия
от
€67,076
Площадь 16–114 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2021
Застройщик: Citron Group
О ПРОЕКТЕ Новый многофункциональный жилой комплекс в Батуми расположенный в 100 метрах от набережной, на Новом бульваре. Квартиры: от 29,4 кв/м Внутренний беспроцентный кредит: 18 месяца Стоимость квадратного метра: от 500 USD Срок сдачи: Май, 2021 ЗАВЕРШЁННЫЙ ПРОЕКТ В «Aquamarine Residence» уже завершены основные строительные работы. Сдать в эксплуатацию дом планируется в 2021 года в Май, что означает: Ваши инвестиции в полной безопасности В скорейшее время Вы сможете использовать приобретённую недвижимость в своих целях ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Новый бульвар 100 метров от моря Всего в 5 минутах: - Морской пляж - Торговый центр - Кафе и ресторан - Детский сад и школа ПРЕКРАСНЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ Квартиры с видом на море Квартиры с видом на горы РАЗНООБРАЗНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Бассейн ФИТНЕС-ЦЕНТР Подземный паркинг Детская площадка Охраняемая территория ТИПЫ КВАРТИР Студио 1 комнатная 2 комнатная ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ Перегородки из монолитных стен и железобетонных конструкций Вентилируемый и теплоизоляционный фасад Покрытые гранитом лестницы Двухкамерные металлопластмассовые окна Металлические двери центрального входа Заведённые в квартиру электричество, газ, вода, канализация, интернет ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Нормы пожарной безопасности полностью соответствуют постановлению правительства Грузии No41. Помимо этого будет осуществляться круглосуточный видеоконтроль и охрана. Центр управления пожарной безопасностью Пожарный лифт Пожарная лестница Противопожарная система Огнеупорные стройматериалы Спринклеры Огнеупорные двери
Жилой комплекс Морской клуб
Жилой комплекс Морской клуб
Батуми, Грузия
от
€57,891
Площадь 39–72 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2025
Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно- выгодным объектом!!! Расположен на 1 линии, море через дорогу (50-70 м) Перед комплексом гарантированно ничего не построят!!! Прогнозируемая доходность от аренды-13 % годовых!!! Три блока – А, В, С. На первом и втором этажах комплекса будет размещен лобби отеля, кафе, рестораны, бассейн,9D кинотеатр и маленький торговый центр. На крыше Морского клуба будет располагаться открытый бассейн. А также в гостиничном блоке В будет закрытый бассейн, которым можно будет пользоваться с 50% скидкой. Пирс и мост будут сданы в начале 2025г. Управлять отелем будет международная управляющая компания River Rock, имеющая высокую репутацию. В блоке Б будет размещен брендированный отель. Но возможно и собственное проживание.В блоке С возможно собственное  проживание. Есть различные варианты с разными планировками , разным видом и площадью... Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!
Жилой квартал Gumbati in Alley
Жилой квартал Gumbati in Alley
Батуми, Грузия
от
€650
Сдача в: 2021
Застройщик: Гумбати Групп
 Gumbati in Alley находится возле центрального стадиона Батуми в переулке Героев. Уникальная архитектура проекта сочетает в себе 3 жилых блока и современный бизнес-центр. Энергоэффективный и адаптированный к климату фасад комплекса гарантирует прочность. Из комплекса открывается панорамный вид на город, горы и море со всех четырех сторон. Также застройщик предлагает помощь дизайнеров для оптимального планирования пространства.
Жилой комплекс с эксклюзивной архитектурой
Жилой комплекс с эксклюзивной архитектурой
Батуми, Грузия
от
€150,291
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! MARDI Hills - эксклюзивный жилой комплекс расположен в центре Батуми, рядом с историческим центром и Батумским побережьем. Элитный жилой комплекс обладает завораживающей архитектурой высотой в 9 этажей. В строительстве используют только экологически современные материалы. Открытые балконы и озелененные украшения придают зданию завораживающий эксклюзивный вид. И так же с этих балконов открывается потрясающий панорамный вид на море. В комплексе представлены квартиры с современными планировками от 72 до 115 кв.м. Квартиры можно приобрести с ремонтом и мебелью и в чистовой отделке. Это идеальное решение как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Жилой комплекс обладает собственной современной и разнообразной инфраструктурой для комфортного и постоянного проживания: - Подземный двухэтажный паркинг; - Подогреваемый открытый бассейн; - Ландшафтные зоны отдыха; - 2 лифта; - Спа; - Фитнес-центр; - Детские площадки. Возле комплекса в пешей доступности находятся магазины, кафе, рестораны, медицинские учреждения, образовательные учреждения, парки. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс с многофункциональной инфраструктурой
Жилой комплекс с многофункциональной инфраструктурой
Батуми, Грузия
от
€104,379
Площадь 121–138 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mardi Stadium - новый жилой многофункциональный комплекс премиум-класса, расположен в престижном деловом центре Батуми, в окружении всей необходимой инфраструктуры, всего в 500 метрах от моря. Идеально подходит для жизни и для инвестиций. Mardi Stadium - 27-этажное здание современной архитектуры. Торговый центр, расположенный на 1-3 этажах комплекса, гостиничные номера - на 4-5 этажах и апартаменты премиум-класса - на 6-26 этажах, спроектированы таким образом, чтобы обеспечить все потребности для комфортной жизни жильцов. Из окон своих апартаментов они смогут наслаждаться панорамными видами на город и море. Комплекс включает 323 апартамента: студии, 1, 2 комнатные квартиры, площадью 24-81 кв. м. Инфраструктура: - Лобби; - Ресепшен; - Бассейн; - Фитнес-центр; - СПА-центр; - Ресторан; - Парковка; - Охрана и видеонаблюдение 24/7. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Грузии. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Апарт - отель Family club
Апарт - отель Family club
Гонио, Грузия
от
€87,788
Площадь 37–50 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Фамильный клуб Локация — Гонио!!! Отельная резиденция Wyndham с полноценной инфраструктурой для семей, Два корпуса разделены на три блока: 1️⃣ блок исключительно для проживания и отдыха/ 2️⃣ блок смешанный, что позволит владельцу отдавать в управление свою недвижимость на тот срок на который сам пожелает 3️⃣ блок отельный Квартиры продаются под ключ. Первый взнос 30% Рассрочка на 30 мес. Оплата по месячно/квартально. Сдача первый квартал 2025 года Закрытая приватная территория. Два небольших корпуса в архитектурном стиле роскошного модерна с благоустроенной территорией и открытым бассейном Сервис All-Inclusive. Кроме питания и напитков гостям и владельцам будет доступно 42 объекта инфраструктуры, которые отвечают любым запросам для отдыха и развлечений. Единственная отельная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания. Вы покупаете резиденцию в крупнейшем отельном комплексе Западной Грузии под элитным международным брендом — Wyndham Grand Residences. Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для семей. Полноценная инфраструктура на 10 000 м2 Построенный по высшим стандартам международного люкс-бренда и элитного жилья Обслуживаемый крупнейшей управляющей компанией в мире — Aimbridge Hospitality НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!
Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Коттеджный поселок Виллы Батуми Бельведер
Ортабатуми, Грузия
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Property of Georgia
Виллы Батуми Бельведер принадлежат на участке в 1,05 гектаров в микрорайоне Ортабатуми, в 9,5 км к востоку от центра Батуми, 5 км до остатка. Участок находится между рекой Корилисткали и горным ручьем с кристально чистой водой, откуда открывается доступный вид на горную местность. — площадь дома — 152кв м — площадь участка — 300кв м — тип постройки — студио (первый этаж) — высота потолков — 3,2 м — этажность 2 этажа — железобетонный каркас — термоблоки Бедеги — алюминиевые оконные системы, многофункциональное армированное стекло в 2 слой 8+8мм — кровля облицовая мембраной — централизованный водопровод, газопровод и канализация — площадь дома — 152кв м — площадь участка — 300кв м — тип постройки — студио (первый этаж) — высота потолков — 3,2 м — этажность 2 этажа — железобетонный каркас — термоблоки Бедеги — алюминиевые оконные системы, многофункциональное армированное стекло в 2 слоя 8+8мм — кровля сплошная мембрана — централизованный водопровод, газопровод и канализация
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Гонио, Грузия
от
€121,320
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Family Residence - элитный жилой комплекс семейного формата, находящийся на берегу Черного моря, в пригороде Батуми, чистейшего пляжа Гонио. Дорога до цента займет 15 минут. Комплекс выглядит изысканно и эстетично. Французские балконы придают особый шарм комплексу. Преимущества комплекса - в ее чистейшей акватории, лучшими пляжами и заповедной зоной. Локация находится далеко от автомагистралей и других различных загрязнений. Квартиры предоставлены: 1-комнатные - 46.85–77.8 кв.м. 2-комнатные - от 86.9 кв.м. Высота потолков - 3,2 м. В доме предоставлена гидроизоляция и теплоизоляция фундамента и перекрытий. Внешние стены - из огнеупорного кирпича. Каждая квартира предусматривает открытый балкон. Базовая комплектация квартир включает в себя меблировку комнат, установку техники, панорманые окна и входные двери. Инфраструктура на территории комплекса: - Spa - зона; - Ресторан; - Винный погреб; - Бильярдная; - Баня; - Фитнес - центр; - Бассейн; - Зона бербекю; - Мини - гольф; - Подземный паркинг. Комплекс находится с разной инфраструктурой в пешей доступности, такими как: образовательные учреждения, медицинские учреждения, супермаркеты, отделения банка, рестораны, мечеть Гонио, православный храм. Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Wyndham Panorama
Жилой комплекс Wyndham Panorama
Гонио, Грузия
от
€341,801
Площадь 130–151 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Коттеджный поселок Sunny Village
Коттеджный поселок Sunny Village
Батуми, Грузия
от
€131,408
Площадь 144 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Georgia Private Investment
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов расположен в 10 минутах от центра Батуми в тихом зеленом районе. Район с мандариновыми садами и эвкалиптами. Тихий и спокойный район. Комплекс предназначен для постоянного семейного проживания.  В проекте предусмотрена парковая зона с беседками и удобными парковками для жителей. Дома сдаются в состоянии белого каркаса, так же есть возможность согласования индивидуальной планировки. В проекте представлены 3 типа вилл: 144 м², 176 м² и 186 м² Цена за квадратный метр 1000$ в белом каркасе. Доступна опция ремонта от компании по индивидуальному дизайн-проекту. Обязательно посмотрите видео. ЭТО надо видеть! Застройщик предусмотрел в каждой вилле: индивидуальный паркинг, бассейн, удобную планировку. На продажу представлены 2-этажные виллы. В них предусмотрены: - объединенная кухня-гостиная, -2 спальни, -2 санузла. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Это означает, что уже Новый 2024 год вы можете провести в своем доме. Закрытая территория и территория без машин. Вокруг много зелени. Идеально подойдет как для большой семьи, так и пары. В случае сдачи в аренду вилла имеет высокий арендный потенциал: при долгосрочной аренде - 2000-2500$ в месяц при краткосрочной аренде - 250-300$ в день. + сами виллы вырастут в цене после заселения. Предчистовая отделка от 144000$. При покупке виллы предоставляется ВНЖ.      
Жилой комплекс Garden Residence
Жилой комплекс Garden Residence
Гонио, Грузия
от
€107,048
Площадь 38–148 м²
28 объектов 28
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Многоквартирный жилой дом GREEN ROCK
Многоквартирный жилой дом GREEN ROCK
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Сдача в: 2022
Застройщик: Green Rock
GREEN ROCK - о проекте Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости. Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортную среду для жителей в районе Вашлийвари, Тбилиси. Строительство началось и ведется ежедневно. Проект будет завершен в 2022 году, в состоянии белого каркаса. Мы ориентируемся на использование высококачественных материалов в строительстве, создание экологически чистой среды и современного жилого комплекса профессиональной и опытной командой.
Жилой комплекс из частных вилл
Жилой комплекс из частных вилл
Гонио, Грузия
от
€255,516
Площадь 319–600 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Kvariarti - комплекс квартир из частных вилл в пригороде Батуми, рядом с чистейшими пляжами Гонио. Дорога до центра займет 15 минут. Виллы расположены в экологично чистом районе Гонио с озелененной территорией, запахом моря и гор. Высота вилл составляет 2 этажа и открытая терраса. Виллы представлены площадью 180 кв.м. в черновой отделке. Каждая вилла предусматривает открытый балкон. Инфраструктура: - Рестораны; - Кафе; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Магазины; - Салон красоты; - Отделения банка. Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Orbi Residence
Жилой комплекс Orbi Residence
Батуми, Грузия
от
€36,046
Площадь 22–43 м²
7 объектов 7
Агентство: Geo Estate
Orbi Residence — 35 этажный комплекс, расположенный в 100 метрах от моря. В комплексе есть фитнес, бассейн, ресторан и управляющая компания.
Вилла премиум-класса Блок Б
Вилла премиум-класса Блок Б
Батуми, Грузия
от
€331,258
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! iVillas Блок Б - элегантные виллы премиум-класса, на берегу Черного моря, в экологически чистом районе "Зеленый мыс" рядом с Ботаническим садом. Расположение вилл несет в себе комфортность и завораживающие виды моря, гор и зеленых ландшафтов. Также комплекс обладает собственной современной архитектурой: подземный паркинг, бассейн, фитнес-центр, спа, детские площадки, круглосуточная охрана, консьерж. Трехэтажные виллы представлены в элегантном архитектурном решение, современными планировками 165 кв.м. С дизайнерским ремонтом, мебелью и панорамными видами. Каждая вилла обладает собственным открытым бассейном, откуда можно насладиться видом на море и горы. Инфраструктура: - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение!
Апарт - отель Пирамида
Апарт - отель Пирамида
Батуми, Грузия
от
€38,327
Площадь 41–105 м²
10 объектов 10
Сдача в: 2025
ПИРАМИДА многоквартирный гостинично-жилой комплекс   Начало Нового бульвара 2км от аэропорта 250м до моря 100м от комплекса Радуга Строительный адрес комплекса: г.Батуми, пос.Адлия   Сдача комплекса в белом каркасе – август 2025 Сдача комплекса с ремонтом – декабрь 2025 Беспроцентная рассрочка до конца 2025 Управляет комплексом международная управляющая компания Комплекс гостиничного и жилого назначения для постоянного проживания, в том числе с животными. Возможна сдача в управление УК. Огромная территория, большой двор с многофункциональным спортивным комплексом. Газовое отопление Инфраструктура: двор с бассейном и аттракционами, бассейн на крыше с зоной отдыха и баром, терраса с кафе-баром, хамам и СПА, 9D-кинотеатр, бар, ресепшн, подземный паркинг, охраняемая территория с видеонаблюдением. Площадь квартир: от 37,64м2 до 139,33м2 Количество лифтов: 4 Квартиры можно приобрести в трех опциях: без ремонта; с ремонтом, но без мебели; с ремонтом «под ключ».   Стоимость ремонта – 600$/m2. Ремонт апартамента «под ключ» включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары. Установка в квартире газового оборудования и счетчика на газ – за счет владельца апартамента. Стоимость обслуживания инфраструктуры комплекса – 0,7$/m2 от площади апартамента, но не более 35$ в месяц.   Сдача апартамента в управление При сдаче апартамента в управление управляющей компании доход, полученный от аренды, в размере 60% от прибыли будет передан владельцу апартамента, 40% от прибыли останется у УК. Схема оплаты 1 000$ – бронь (сутки/двое) 30% – первоначальный взнос (включает 1 000$ бронь). Беспроцентная рассрочка до декабря 2025 года с ежемесячными или ежеквартальными платежами. Машиноместо 9000$
Вилла VistaMarevillas
Вилла VistaMarevillas
Гонио, Грузия
от
€268,291
Сдача в: 2024
Застройщик: universal23
Виллы и апартаменты премиум-класса Комплекс в экологической чистой среде в Гонио 800 метров до самого чистого пляжа на побережье 550 метров до ближайшей автобусной остановки 10км до крупнейшего торгового центра Батуми 8км до международного аэропорта Батуми 6,6км до границы с Турцией Горный источник и бамбуковая роща рядом Шесть вилл из трех типов Земельный участок в собственность Бассейн и индивидуальная крытая парковка Идеальное расположение и уютная обстановка, размещенная в нетронутой природе морской бриз и горный воздух Неограниченное пространство с видом на море и горы Современный алюминиевый фасад / алюминиевые стеклопакеты / террасы-солярий Водоснабжение / электричество / газ / центральная канализация Возможна продажа отдельных апартаментов КОМПЛЕКС БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Вилла в курортном пригороде Авгиа
Вилла в курортном пригороде Авгиа
Батуми, Грузия
от
€228,139
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Akhalsofeli - виллы премиум-класса расположены в курортном пригороде Авгиа, в 15 минутах езды от центра Батуми. Авгиа обладает современной инфраструктурой, эксклюзивной архитектурой, завораживающими зелеными ландшафтами, горами и Черным морем. Виллы представлены современными планировками площадью 170 и 380 кв.м. В черновой отделке, с возможностью сделать дизайнерский ремонт. Виллы обладают открытым балконом, собственным садом и парковочным местом. Каждая вилла имеет закрытую территорию, круглосуточную охрану и видеонаблюдение. Инфраструктура: - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения. Идеальное решение для постоянного комфортного проживания и инвестиций! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Резиденция на побережье Черного моря
Резиденция на побережье Черного моря
Гонио, Грузия
от
€202,011
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми. Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать. Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра. Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой. Внутрення инфраструктура: - Крытый бассейн; - Ресторан с терассой; - Казино; - Фитнес-центр; - Спа; - Супермаркет. ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
1 2
Realting.com
Перейти