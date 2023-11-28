Батуми, Грузия

от €47,646

29–63 м² 3

Сдача в: 2023

Жилой комплекс Calligraphy Towers – многоэтажная новостройка премиум-класса, которая отлично подойдет для бизнеса, отдыха, жизни и инвестиций. Локация ЖК Calligraphy Towers в Батуми строится недалеко от Нового бульвара по улице Жиули Шартава. Отсюда всего пять минут ходьбы до морского побережья, озера Ардагани и Танцующих фонтанов. В 2,5 км находится Батумский морской порт и нижняя станция канатной дороги «Арго». Окружение Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура – банковские отделения, разнообразные магазины, круглосуточные супермаркеты, продуктовый гипермаркет Carrefour, бизнес-центр, заведения быстрого питания, кафе и рестораны, пекарня, аптека. В радиусе полукилометра от новостройки стадион «Динамо», Реферальная больница, Республиканская больница, стоматологическая клиника и медицинский центр, а в километре находится Международный университетский госпиталь Батуми и университет БАУ. До парка 6 мая, Батумского аквариума, дельфинария, летнего кинотеатра, Батумского государственного университета имени Шота Руставели и мореходного училища полтора километра. Транспортная развязка До ближайшей остановки можно дойти за две минуты – около новостройки курсируют автобусы №7 и №11 и несколько маршрутных такси. До Старого автовокзала 2,8 км, Батумский автобусный терминал «Метро» в 4,6 км от комплекса. Автовокзал «Батуми Централ» и железнодорожная станция «Батуми-Пассажирская» в шести километрах. Международный аэропорт «Чорох» расположен в девяти минутах езды на автомобиле. Особенности новостройки ЖК Calligraphy Towers – три дома высотой от 35 до 45 этажей и трехэтажная платформа, объединяющая жилые здания. Новостройка является воплощением изысканных решений в современной архитектуре и дизайне. Над проектом работают представители организации Grand Construction & Engineering Company, а также международные компании. Высокую прочность конструкции обеспечивает монолитный фундамент и железобетонный монолитный каркас. Внешние стены новостройки утепляются долговечным теплоизолятором. Вентилируемый фасад выполняет компания с многолетним опытом – SPS GROUP. Все инженерные коммуникации подключаются к центральным городским сетям. В небоскребах устанавливаются: бесшумные скоростные пассажирские и грузовые лифты; пожарная сигнализация; домофон; современные инженерные системы и технологическое оборудование. В холле имеется зона ресепшн. Выполняется дизайнерское оформление входных групп и мест общего пользования. Особенности благоустройства На трехэтажной платформе имеется все необходимое для отдыха и работы: Piano & Lounge Bar, в котором можно послушать живую музыку; кинотеатр Calligraph Cinema; конференц-зал; Meeting Room; зона коворкинг; рестораны местной, азиатской и европейской кухни; развлекательный детский центр. Также в комплексе будет рекреационная зона, мини-поле для футбола и других спортивных игр, парк для отдыха, теннисный корт, СПА-центр, бар Diamond Sky Area, расположенный на 40 этаже, открытый и закрытый бассейны, и центр развития для детей Global International School. Для хранения вещей в новостройке предусмотрены специальные камеры, а также имеется депо для велосипедов. Свои авто владельцы апартаментов и гости комплекса Calligraphy Towers смогут оставить на вместительной подземной парковке. Около высоток прокладываются широкие пешеходные дорожки и проезды, организовывается ночное освещение территории, которая озеленяется с применением ландшафтного дизайна. Во всем комплексе и по территории устанавливаются камеры видеонаблюдения, здесь будет работать охранная служба. Реализация недвижимости В комплексе можно купить апартаменты в одно- или двухкомнатной планировке. Также имеются студии площадью от 29 квадратных метров. Высота потолков – 2,8 метра. В стоимость входит отделка белый каркас и установка металлопластиковых окон с энергосберегающими стеклопакетами. Подключается система «Умный дом», которая позволит наблюдать и регулировать все параметры в апартаментах. Продажа апартаментов может осуществляться дистанционно, что позволит заинтересованному покупателю сэкономить время и деньги. Будущие владельцы недвижимости могут сдавать свои апартаменты и получать гарантированный доход в размере 8%, заключив договор с управляющей компанией. На страницах официального сайта либо в офисе продаж инвесторы могут ознакомиться с таблицей окупаемости, графиком строительных работ, договором управления и разрешительной документацией.