Грузия — это страна с уникальным колоритом, климат тут очень неоднородный, от города до приморского. Что только усиливает позиции страны как приоритетного туристского направления. Впрочем, новостройки Грузии привлекают не только сезонных посетителей, но и тех, кто хочет поселиться здесь на более долгий период.

Особенности новой недвижимости в Грузии

Особенности местного климата и рельефа накладывают свои ограничения на строящуюся недвижимость в Грузии. Так, в регионах с влажным климатом (как Аджария) частые дожди поднимают уровень грунтовых вод, размывая фундамент, что ведет к обрушению здания. Поэтому застройщики уделяют особое внимание укреплению фундамента и отводу воды. То же самое касается и защищенности нового жилья в Грузии от землетрясений, которые иногда случаются в черноморском регионе.

Жаркий климат нивелируется наличием кондиционера и уменьшением толщины не несущих стен, благодаря чему с заходом солнца дом быстро теряет накопленное тепло, охлаждая квартиру.

Цены на новое жилье в Грузии

Цены на новостройки в Грузии колеблются также сильно, как и ландшафт страны. Факторов, влияющих на цены, очень много: будет ли это вид на море или горы, а может вообще объект расположен возле горнолыжного курорта или в живописной долине ущелья. Поэтому проще представить стоимость нового грузинского жилья в основных городах:

Тбилиси – от $900 до $2000 за кв.м.

Батуми – от $800 до $1500 за кв.м.

Кутаиси – от $600 до $1000 за кв.м.

Гудаури (горнолыжные комплексы) – от $1200 за кв.м.

Нюансы покупки недвижимости в грузинской новостройке

С юридической точки зрения купить недвижимость в Грузии от застройщика достаточно просто: нужно заключить договор купли-продажи и зарегистрировать право собственности в Доме Юстиции. Сам процесс занимает в среднем от 1 до 4 рабочих дней. Причем, можно оформить покупку удаленно: достаточно прислать нотариально заверенную доверенность лицу, который будет действовать от имени покупателя.

Еще стоит учесть, что покупка оформляется через нотариуса и на раннем этапе строительства стоит дешевле. Однако выбирать застройщика в Грузии надо аккуратно, ведь иногда проекты не набирают достаточно финансирования и переходят в разряд долгостроев или вовсе банкротятся. Лучше выбирать тех, у кого уже есть успешный опыт строительства.

Популярные города Грузии для приобретения недвижимости от застройщика

Одним из интересных и популярных городов у туристов является Кобулети, однако строительство нового жилья там запрещена, поэтому главной строительной площадкой для них является Тбилиси.

Население Тбилиси составляет более 1,5 миллиона человек, причем туристов здесь бывает не так много, как в приморских городах. Столица больше подходит для учебы, постоянного проживания или работы.

Где туристов в достатке, так это в Батуми: город находится на самом берегу на Черного моря, и там можно найти новостройки на первой, второй и третьей береговой линиях. Город современен и нацелен на туристов, благодаря чему развита и соответствующая инфраструктура. Однако он практически замирает, когда заканчивается сезон, чему, тем не менее, рады те, кто живет тут на постоянной основе.

Другие популярные города:

Гудаури. Гудаури — популярный горнолыжный курорт на южных склонах Большого Кавказа. Основной контингент составляют туристы и любители зимних видов спорта.

Гудаури — популярный горнолыжный курорт на южных склонах Большого Кавказа. Основной контингент составляют туристы и любители зимних видов спорта. Кутаиси. Второй по величине город Грузии с богатым культурным и историческим наследием, подходящий для постоянного проживания.