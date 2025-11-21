Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Апартаменты в отельном комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Отельный комплекс Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness расположен у подножия Кавказских гор, рядом с горнолыжным курортом Гудаури и близко к столице Грузии Тбилиси.
Уникальное сочетание природы, термальных источников и близости к популярным направлениям делает локацию идеальной для отдыха, бизнеса и событийного туризма круглый год.
Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness - инвестиция в прибыльную модель отельного бизнеса, которая работает за счет профессионального управления и глобальной сети продаж.
Гарантированный доход в размере 5% в год уже на этапе строительства!
Курортный комплекс входит в международную сеть отелей Wyndham Hotels & Resorts.
Обратный выкуп
Страховка ваших инвестиций: мы выкупим у Вас номер обратно за 110% от стоимости при вашем желании.
Юридические гарантии
Все условия зафиксированы в договоре, зарегистрированном в Министерстве юстиции Грузии.
Инвесторам:
План оплаты:
Окончание строительства: 2026 года.
Номера:
Standard
Номер от 26 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Suite
Номер 165 м2 с отдельной спальней и просторной гостиной и огромной террасой.
В номерах
Инфраструктура комплекса:
