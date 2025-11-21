  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Гудаури
  4. Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Гудаури, Грузия
от
$125,000
BTC
1.4868501
ETH
77.9321715
USDT
123 585.5632288
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
Оставить заявку
ID: 33042
ID новостройки на Realting
In CRM: 0014524
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Мцхета-Мтианети
  • Район
    Казбегский муниципалитет
  • Деревня
    Гудаури

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Апартаменты в отельном комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Отельный комплекс Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness расположен у подножия Кавказских гор, рядом с горнолыжным курортом Гудаури и близко к столице Грузии Тбилиси.

Уникальное сочетание природы, термальных источников и близости к популярным направлениям делает локацию идеальной для отдыха, бизнеса и событийного туризма круглый год.

Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness - инвестиция в прибыльную модель отельного бизнеса, которая работает за счет профессионального управления и глобальной сети продаж.

Гарантированный доход в размере 5% в год уже на этапе строительства!
Курортный комплекс входит в международную сеть отелей Wyndham Hotels & Resorts.

Обратный выкуп
Страховка ваших инвестиций: мы выкупим у Вас номер обратно за 110% от стоимости при вашем желании.

Юридические гарантии
Все условия зафиксированы в договоре, зарегистрированном в Министерстве юстиции Грузии.

Инвесторам:

  • Пассивный доход в долларах до 13% в год
  • Рост стоимости от 30% в год
  • Гарантия дохода 5% по договору
  • Управление от международной компании

План оплаты:

  • Первый взнос - 30%
  • Без% рассрочка на 14 месяца

Окончание строительства: 2026 года.

Номера:

Standard
Номер от 26 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Suite
Номер 165 м2 с отдельной спальней и просторной гостиной и огромной террасой.

В номерах

  • Шкаф-купе
  • Кровать
  • Письменный стол
  • Рабочее кресло
  • Прикроватные тумбочки
  • Комод
  • Приставной столик
  • Диван в гостиной (планировки De Luxe и Suite)
  • Мебель для террасы
  • Зеркала
  • Телевизор
  • Электронный сейф
  • Утюг и гладильная доска
  • Фен
  • Электрическая соковыжималка
  • Тостер
  • Чайник
  • Кофемашина
  • Холодильник
  • Постельное белье, Халаты, Тапочки
     

Инфраструктура комплекса:

  • Бассейн и Джакузи
  • Ресепшн
  • Фитнес
  • СПА-центр
  • Ресторан и кафе
  • Детская игровая зона
  • Благоустроенный двор
  • Парковка
  • Охрана 24/7 и видеонаблюдение


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Гудаури, Грузия
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.
Батуми, Грузия
от
$63,000
Многоквартирный жилой дом Hisni
Кварели, Грузия
от
$90,000
Многоквартирный жилой дом South Valley
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Апарт - отель Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Тбилиси, Грузия
от
$57,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Гудаури, Грузия
от
$125,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Тбилиси, Грузия
от
$75,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
"Метрополь Кавтарадзе" - новый захватывающий жилой проект, строящийся сейчас в центре города. Что отличает его, так это обширная зона отдыха. Комплекс состоит из двух 25-этажных зданий, предлагающих широкий выбор квартир: от уютных студий с 1 спальней до роскошных пентхаусов. Эта резиденция…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Показать все Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "LBF complex”
Батуми, Грузия
от
$31,414
Год сдачи 2026
Количество этажей 19
Квартиры в La Batumi Familia — рассрочка до конца 2026 года La Batumi Familia — современный многоэтажный жилой комплекс в актуальном архитектурном стиле. Преимущества комплекса: удобная локация недалеко от морского побережья; развитая инфраструктура и хорошая транспорт…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Показать все Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Батуми, Грузия
от
$81,360
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 19
Площадь 32–70 м²
4 объекта недвижимости 4
Green Side Gonio - это премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 50 метрах от побережья Черного моря в живописном поселке Гонио, Батуми. Этот современный комплекс сочетает в себе комфорт пятизвездочного отеля со свободой неограниченного проживания для владельцев квартир. Комплекс сос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.1 – 56.1
81,360 – 155,680
Квартира 2 комнаты
69.7
223,040
Застройщик
GREEN SIDE CONSTRUCTION
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
GREEN SIDE CONSTRUCTION
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Показать все публикации