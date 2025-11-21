Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Апартаменты в отельном комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Отельный комплекс Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness расположен у подножия Кавказских гор, рядом с горнолыжным курортом Гудаури и близко к столице Грузии Тбилиси.



Уникальное сочетание природы, термальных источников и близости к популярным направлениям делает локацию идеальной для отдыха, бизнеса и событийного туризма круглый год.

Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness - инвестиция в прибыльную модель отельного бизнеса, которая работает за счет профессионального управления и глобальной сети продаж.

Гарантированный доход в размере 5% в год уже на этапе строительства!

Курортный комплекс входит в международную сеть отелей Wyndham Hotels & Resorts.

Обратный выкуп

Страховка ваших инвестиций: мы выкупим у Вас номер обратно за 110% от стоимости при вашем желании.

Юридические гарантии

Все условия зафиксированы в договоре, зарегистрированном в Министерстве юстиции Грузии.

Инвесторам:

Пассивный доход в долларах до 13% в год

Рост стоимости от 30% в год

Гарантия дохода 5% по договору

Управление от международной компании

План оплаты:

Первый взнос - 30%

Без% рассрочка на 14 месяца

Окончание строительства: 2026 года.

Номера:

Standard

Номер от 26 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Suite

Номер 165 м2 с отдельной спальней и просторной гостиной и огромной террасой.

В номерах

Шкаф-купе

Кровать

Письменный стол

Рабочее кресло

Прикроватные тумбочки

Комод

Приставной столик

Диван в гостиной (планировки De Luxe и Suite)

Мебель для террасы

Зеркала

Телевизор

Электронный сейф

Утюг и гладильная доска

Фен

Электрическая соковыжималка

Тостер

Чайник

Кофемашина

Холодильник

Постельное белье, Халаты, Тапочки



Инфраструктура комплекса:

Бассейн и Джакузи

Ресепшн

Фитнес

СПА-центр

Ресторан и кафе

Детская игровая зона

Благоустроенный двор

Парковка

Охрана 24/7 и видеонаблюдение



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.