Программы иммиграции в Грузии

Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества:
Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии
Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита
При наличи
В случае поступления в образовательное учреждение, которое имеет аккредитацию в соответствии с законодательством Грузии обладатель вида на жительство получает следующие преимущества:
Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположе
Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества:
Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии
Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита
При наличи