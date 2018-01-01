Программы иммиграции в Грузии

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Вид на жительство по бизнес активности
ВНЖ
Грузия Грузия
Вид на жительство по бизнес активности
Срок получения: от 1 месяцев
от
€1,825
Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита При наличи
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
Вид на жительство по получению образования
ВНЖ
Грузия Грузия
Вид на жительство по получению образования
Срок получения: от 1 месяцев
от
€913
В случае поступления в образовательное учреждение, которое имеет аккредитацию в соответствии с законодательством Грузии обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположе
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
Вид на жительство по покупке недвижимости
ВНЖ
Грузия Грузия
Вид на жительство по покупке недвижимости
Срок получения: от 1 месяцев
от
€118,632
Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита При наличи
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
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