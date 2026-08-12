Программы иммиграции в Грузии

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Гражданство
Гражданство Грузии за инвестиции
Гражданство Грузии за инвестиции
Грузия Грузия
от
$400,000
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 4 месяцев
Грузия, страна, известная своей богатой историей, захватывающими дух пейзажами и гостеприимной атмосферой, предлагает уникальную возможность лицам, желающим получить второе гражданство. Согласно специальному положению, Президент Грузии имеет полномочия предоставлять гражданство лицам, которы…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
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ВНЖ
Вид на жительство по получению образования
Вид на жительство по получению образования
Грузия Грузия
от
$1,500
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 1 месяцев
В случае поступления в образовательное учреждение, которое имеет аккредитацию в соответствии с законодательством Грузии обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Гр…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
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ВНЖ
Вид на жительство по покупке недвижимости
Вид на жительство по покупке недвижимости
Грузия Грузия
от
$130,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 1 месяцев
Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита При наличии ВНЖ Вы сможете оф…
Иммиграционный консультант
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ВНЖ
Вид на жительство по бизнес активности
Вид на жительство по бизнес активности
Грузия Грузия
от
$2,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 1 месяцев
Обладатель вида на жительство получает следующие преимущества: Вы можете оформить шенгенскую визу, визу в Англию или США в посольствах, расположенных на территории Грузии Наличие ВНЖ существенно повышает Ваши шансы на получение потребительского кредита При наличии ВНЖ Вы сможете оф…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
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