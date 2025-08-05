Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!

Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров.

Гарантия обратного выкупа!

Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет!

Цена:

1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 USD в год!

1/4 номера от 82.053 USD доход - от 8.205 USD в год!

Номер целиком от 275.364 USD доход - от 27.536 USD в год!

Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запуска отеля.

То есть Вы начинаете зарабатывать уже на следующий день после полной оплаты.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua - уникальный двадцатиэтажный отель с санаторными функциями, аква-зоной и панорамным рестораном на крыше.

Отель входит в комплекс Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, первый в Грузии комплекс с сервисами All Inclusive и самой большой инфраструктурой – 90 объектов на 15 000 м2, что делает его привлекательным для туристов круглый год, независимо от сезона.

3 категории номеров:

Standard

Номер 31,2 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Доступны различные видовые характеристики, в том числе на море и горы.

De Luxe

Номер 50,9 м2 - 51,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Из каждого номер открывается вид на море и горы.

Luxe

Номер 44,8 м2 - 58,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Просторный балкон, Из каждого номер открывается панорамный видом на море.

В номерах:

Шкаф-купе

Кровать

Письменный стол

Рабочее кресло

Прикроватные тумбочки

Комод

Приставной столик

Диван в гостиной (планировки deLuxe и Luxe)

Мебель для террасы

Зеркала

Телефоны

Телевизор

Электронный сейф

Утюг и гладильная доска

Фен

Электрическая соковыжималка

Тостер

Чайник

Кофемашина

Варочная панель

Холодильник

Духовка

Микроволновка

Посуда, Столовые приборы

Постельное белье, Халаты, Тапочки



Инфраструктура комплекса:

12 ресторанов, кафе, баров

7 бассейнов

СПА

Фитнес-центра

2 спортивные площадки

Детских площадок, игровых комнат, кафе и клубов

Детский парк

Веревочный городок с батутом и скалодромом

Конференц-зал

4 meeting-room

Коворкинг

Мини-гольф

Боулинг

Кинозал

Бильярд

Библиотека

Шахматные столики

Прокат велосипедов и электросамокатов

Настольные игры

Винный дом

Дегустационный зал

Чача-дом

Банкетный зал

Банный комплекс

Центр винотерапии и фитотерапии

Душ Шарко

Соляные комнаты

Джакузи

Массажные кабинеты

Артезианский источник

Брендированная фотозона

Сувенирная лавка

Маркеты и эколавка

Парковка

Вертолетная площадка

Расположение:

Курортный поселок Гонио

До моря - 400 м

До центра Батуми - 14 км

До аэропорта - 8 км



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.