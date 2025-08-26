  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Квартира в новостройке Avlabari Residence.

Квартира в новостройке Avlabari Residence.

Тбилиси, Грузия
$2,800
$3,500/м²
4
ID: 32754
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    Nadzaladevi (~ 900 м)

О комплексе

Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул. Вахтанга Мееквси N10, проект Avlabari Residence, 53,6 кв.м., 1 кв.м., цена 2800 долларов США, итого 150 080 долларов США, 2 этаж, первоначальный взнос 20%, что составляет 30 016 долларов США, 40% по завершении строительства, строительство здания будет завершено в декабре 2025 года.

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение

Квартира в новостройке Avlabari Residence.
Тбилиси, Грузия
от
$2,800
