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Производственные здания в Грузии

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Кахетия
5
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11 объектов найдено
Производство 2 300 м² в Озургети, Грузия
Производство 2 300 м²
Озургети, Грузия
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 2
🚀Продаётся готовый производственный комплекс в Озургети 📍 Локация: посёлок Мэрия, Озургет…
$1,60 млн
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Продаётся или сдаётся – Новопостроенный современный промышленно-складской комплекс в Авчале 📍 в Тбилиси, Грузия
Продаётся или сдаётся – Новопостроенный современный промышленно-складской комплекс в Авчале 📍
Тбилиси, Грузия
Площадь 3 750 м²
Продаётся или сдаётся – Новопостроенный современный промышленно-складской комплекс в Авчале …
$3,50 млн
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Производство в Тбилиси, Грузия
Производство
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 4
A fully operational commercial property is for sale, ready to become a key growth point for …
$2,10 млн
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TekceTekce
Продается действующий винный погреб – недалеко от Сигнахи, на перевале Цнори–Сигнахи в Сигнахи, Грузия
Продается действующий винный погреб – недалеко от Сигнахи, на перевале Цнори–Сигнахи
Сигнахи, Грузия
Продается действующий винный погреб – недалеко от Сигнахи, на перевале Цнори–Сигнахи Располо…
Цена по запросу
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🍇 Продаётся действующий винный завод с виноградниками в Доеси, Грузия
🍇 Продаётся действующий винный завод с виноградниками
Доеси, Грузия
🍇 Продаётся действующий винный завод с виноградниками 📍 В муниципалитете Касп, село Доэси —…
Цена по запросу
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Выставлен на продажу!!! Винный погреб в Хашми. в микрозоне Хашми. в , Грузия
Выставлен на продажу!!! Винный погреб в Хашми. в микрозоне Хашми.
, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Эксклюзивное право!!! Выставлен на продажу!!! Винный погреб в Хашми. в микрозоне Хашми. 900 …
Цена по запросу
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Выставлен на продажу! Новый винный комплекс в Кахетии, Телавский муниципалитет, село Напареули, в микрозоне Напареули. в Напареули, Грузия
Выставлен на продажу! Новый винный комплекс в Кахетии, Телавский муниципалитет, село Напареули, в микрозоне Напареули.
Напареули, Грузия
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивное предложение! Выставлен на продажу! Новый винный комплекс в Кахетии, Телавский …
Цена по запросу
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🏭 Продаётся современное винодельческое предприятие – в Греми, Кахетия в 1 st, Грузия
🏭 Продаётся современное винодельческое предприятие – в Греми, Кахетия
1 st, Грузия
🏭 Продаётся современное винодельческое предприятие – в Греми, Кахетия 📍 Расположение: сел…
Цена по запросу
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Уникальный семейный винный дом с погребом, гостиничными номерами в , Грузия
Уникальный семейный винный дом с погребом, гостиничными номерами
, Грузия
Исключительное право!!! Выставлен на продажу!!! Уникальный семейный винный дом с погребом, г…
Цена по запросу
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Operating premium class winery – cellar “Zenishi”, located in Kakheti, Sagarejo municipality, in the village of Khashmi в Хашми, Грузия
Operating premium class winery – cellar “Zenishi”, located in Kakheti, Sagarejo municipality, in the village of Khashmi
Хашми, Грузия
Площадь 1 000 м²
Эксклюзивное предложение! Продается!!! Действующая винодельня премиум-класса – погреб «Зениш…
Цена по запросу
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НА ПРОДАЖУ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ЛЮБОЙ ВИД ИНВЕСТИЦИИ – ДЕЙСТВУЮЩАЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁННАЯ ТЕПЛИЧНАЯ ФЕРМА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ МАРНЕУЛИ в Марнеули, Грузия
НА ПРОДАЖУ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ЛЮБОЙ ВИД ИНВЕСТИЦИИ – ДЕЙСТВУЮЩАЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁННАЯ ТЕПЛИЧНАЯ ФЕРМА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ МАРНЕУЛИ
Марнеули, Грузия
Площадь 30 000 м²
ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ЛЮБОЙ ВИД ИНВЕСТИЦИИ – ДЕЙСТВУЮЩАЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩ…
Цена по запросу
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