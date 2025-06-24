  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Отель Wellness by Wyndham Garden

Отель Wellness by Wyndham Garden

улица Мераба Коставы, Грузия
от
$125,000
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20
ID: 33063
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.12.2025

Местонахождение

Показать на карте

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

улица Мераба Коставы, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Отель Инвестиции в первый 5★ Rotana в Грузии
Батуми, Грузия
от
$155,000
НДС
Вы просматриваете
Отель Wellness by Wyndham Garden
улица Мераба Коставы, Грузия
от
$125,000
