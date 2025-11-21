Апарт-отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.

Отельные номера в Grand Life Batumi

Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет!

Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality.

Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров.

Инвесторам:

Пассивный доход в долларах до 13% в год

Рост стоимости от 30% в год

Гарантия дохода 8% по договору

Управление от международной компании

Бесплатный отдых по всему миру с RCI и ITC

План оплаты:

Первый взнос - 30%

Без% рассрочка на 42 месяца

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Grand Life Batumi - уникальный комплекс с отельными номерами и апартаментами в центре Батуми.

Комплекс состоит из двух 8-этажных корпусов, где всё предусмотрено для комфортной жизни. К продаже доступны отельные номера и апартаменты с разнообразной планировкой: от студий до квартир с двумя спальнями площадью от 30 м2 до 116 м2. Жилье сдаётся в эксплуатацию в состоянии “под ключ”.

Номера:

Standard

Номер от 30 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Доступны различные видовые характеристики, в том числе на море и горы.

De Luxe

Номер от 62 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Из каждого номер открывается вид на море и горы.

Suite

Номер от 113 м2 с двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной.

Просторный балкон, Из каждого номер открывается панорамный видом на море и горы.

В номерах

Шкаф-купе

Кровать

Письменный стол

Рабочее кресло

Прикроватные тумбочки

Комод

Приставной столик

Диван в гостиной (планировки De Luxe и Suite)

Мебель для террасы

Зеркала

Телефоны

Телевизор

Электронный сейф

Утюг и гладильная доска

Фен

Электрическая соковыжималка

Тостер

Чайник

Кофемашина

Варочная панель

Холодильник

Духовка

Микроволновка

Посуда, Столовые приборы

Постельное белье, Халаты, Тапочки



Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Ресепшн

Фитнес

СПА-центр

Ресторан и кафе

Детская площадка

Благоустроенный двор

Подземная парковка

Охрана 24/7 и видеонаблюдение

Расположение:

Батуми, 1-й переулок Ангиса, 47.

До моря - 1 км.

До центра Батуми - 3,7 км.

До аэропорта - 3 км.



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.