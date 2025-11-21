Апарт-отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.

Отельные номера в Grand Life Batumi
Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет!
Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality.
Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров.
Инвесторам:
План оплаты:
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.
Grand Life Batumi - уникальный комплекс с отельными номерами и апартаментами в центре Батуми.
Комплекс состоит из двух 8-этажных корпусов, где всё предусмотрено для комфортной жизни. К продаже доступны отельные номера и апартаменты с разнообразной планировкой: от студий до квартир с двумя спальнями площадью от 30 м2 до 116 м2. Жилье сдаётся в эксплуатацию в состоянии “под ключ”.
Номера:
Standard
Номер от 30 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Доступны различные видовые характеристики, в том числе на море и горы.
De Luxe
Номер от 62 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Из каждого номер открывается вид на море и горы.
Suite
Номер от 113 м2 с двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной.
Просторный балкон, Из каждого номер открывается панорамный видом на море и горы.
В номерах
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.