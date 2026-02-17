Апарт-отель Sioni Lake Resort and Spa

, Грузия
$173,433
$3,965/м²
ID: 35042
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.03.2026

  Год сдачи: 2028
    Год сдачи
    2028

Роскошная жизнь в Sioni Lake Resort & Spa
Первый блок нового элитного комплекса Archi, Sioni Lake Resort & Spa, представляет собой пятиэтажный апарт-отель с 75 роскошными, художественными и современными апартаментами-студиями. Разработанное испанской фирмой Chapman Taylor Madrid Studio, здание сочетает в себе стиль, комфорт и энергоэффективную конструкцию с блоками YTONG, декоративной штукатуркой и стеклянными перилами.

Полностью готов и готов наслаждаться
Все квартиры полностью отремонтированы, меблированы и оснащены современной техникой. Жители и гости могут наслаждаться исключительной инфраструктурой курорта, не выходя из комплекса.

Непревзойденные четырехсезонные удобства
Испытайте открытые и крытые бассейны общей площадью 2500 м2, аквапарк, зимний горячий бассейн, спа-центр и оздоровительный центр, фитнес-зал (3000 м2), банкетный зал для 550 гостей, конференц-залы, 5 ресторанов, бары, лаунджи, кинотеатр под открытым небом, амфитеатр, детская развлекательная зона, зимний сад, вертолетная площадка и 3-километровый бульвар на берегу озера с пешеходными и велосипедными дорожками. Спортивные объекты включают теннис, баскетбол, футбольные корты, суды паделя, рыболовную зону и зиплайн.

Захватывающие природные окружения
Расположенный в 50 км от Тбилиси на высоте 1100 метров над уровнем моря, недалеко от Тбилисского национального парка в деревне Сиони, курорт предлагает четырехсезонный климат с видом на озеро, горы и лес - идеально подходит для тех, кто ценит природу, спокойствие и близость к городу.

