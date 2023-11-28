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Аджарская Автономная Республика
8
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8 объектов найдено
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Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
56 м²
16/41
1-комнатная квартира площадью 56,55 кв. М, полностью меблированная по стандартам международн…
€155,135
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Инвестиционная 3 ванных
Батуми, Грузия
3
399 м²
27
Представляем Вашему вниманию уникальный инвестиционный проект, который помимо гарантирова…
€547,534
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Инвестиционная в центре города, с центральным отоплением
Батуми, Грузия
366 м²
1
Здравствуйте! Предлагаем Вашему вниманию прекрасное помещение в центре города Батуми. Квадр…
€638,789
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Инвестиционная
Батуми, Грузия
650 м²
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
€456,278
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Инвестиционная
Батуми, Грузия
375 м²
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
€273,767
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Инвестиционная
Батуми, Грузия
1 000 м²
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
€730,045
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Инвестиционная
Батуми, Грузия
1 000 м²
26
Если Вы хотите эффективно вложить деньги в надежный и перспективный строительный проект, поз…
€912,556
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Инвестиционная с видом на море, с видом на горы, у моря
Батуми, Грузия
31 418 м²
25
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …
€2,28 млн
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