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Инвестиционная недвижимость в Грузии

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Аджарская Автономная Республика
3
Батуми
3
Инвестиционная Удалить
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7 объектов найдено
Инвестиционная 282 м² в Тбилиси, Грузия
Инвестиционная 282 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 282 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажное коммерческое помещение – ул. Джавахишвили, Н58 (за заводом) 📍 Престижное…
$620,000
НДС
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Агентство
Aura Homes
Языки общения
English, Русский
Инвестиционная 24 м² в Батуми, Грузия
Инвестиционная 24 м²
Батуми, Грузия
Площадь 24 м²
Количество этажей 16
СПЕШИТЕ ВЛОЖИТЬСЯ В ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА В ЦЕНТРЕ БАТУМИ! Прямо у стадиона …
$53,000
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ПРОДАЁТСЯ!!! ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РОЗЛИВУ ФРУКТОВЫХ СОКОВ — ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁННЫЙ, ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Гори, Грузия
ПРОДАЁТСЯ!!! ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РОЗЛИВУ ФРУКТОВЫХ СОКОВ — ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁННЫЙ, ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Гори, Грузия
ПРОДАЁТСЯ!!! ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РОЗЛИВУ ФРУКТОВЫХ СОКОВ — ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЁН…
Цена по запросу
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TekceTekce
Инвестиционная 402 000 м² в Кварели, Грузия
Инвестиционная 402 000 м²
Кварели, Грузия
Площадь 402 000 м²
✦ Эксклюзивное предложение! ✦ В самом сердце Кахетии, рядом с деревней Шилда, на плодородной…
Цена по запросу
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Инвестиционная 399 м² в Батуми, Грузия
Инвестиционная 399 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 27
Представляем Вашему вниманию уникальный инвестиционный проект, который помимо гарантирова…
$600,000
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Инвестиционная 366 м² в Батуми, Грузия
Инвестиционная 366 м²
Батуми, Грузия
Площадь 366 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Предлагаем Вашему вниманию прекрасное помещение в центре города Батуми. Квадр…
$700,000
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ПРОДАЁТСЯ – Коммерческая недвижимость с высоким инвестиционным потенциалом в центре Амбролаури, регион Рача! Продаётся уникальный объект — бывший винный дом в Амбролаури, Грузия
ПРОДАЁТСЯ – Коммерческая недвижимость с высоким инвестиционным потенциалом в центре Амбролаури, регион Рача! Продаётся уникальный объект — бывший винный дом
Амбролаури, Грузия
Площадь 1 000 м²
ПРОДАЁТСЯ – Коммерческая недвижимость с высоким инвестиционным потенциалом в центре Амбролау…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Грузии

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отели
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