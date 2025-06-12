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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Грузии

Тбилиси
545
Батуми
11
Аджарская Автономная Республика
56
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604 объекта найдено
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
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Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 1
Квартира, свежеотремонтированная, первое покрытие, долгосрочная арендаНедавно отремонтирован…
$340
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 14/21
Недавно отремонтированная квартира в аренду на Сабуртало, ул. университета, резиденция Гринх…
$1,100
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/12
Недавно отремонтированная квартира в аренду на Сабуртало, Besarion Zghenti St. 6, новое здан…
$700
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 17/22
1 квартира с главной спальней в аренду в резиденции Green Hill! Квартира полностью меблирова…
$950
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 10/18
Сдается  квартира с 2 спальнями рядом с парком 6 мая. Имеется центральное отопление Полнос…
$700
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 24/31
Сдается  квартира 1+1 в элитном жилом комплексе Горизонт 2. В квартире есть газ для пригото…
$450
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
Сдаётся квартира с 2 спальнями в Старом Батуми. Огороженный двор. Центральное отопление. …
$1,000
в месяц
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Студия 1 комната в Тбилиси, Грузия
Студия 1 комната
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/12
Недавно отремонтированная квартира в аренду в Багеби, Цкнети шоссе, новое здание.32 кв.мэтаж…
$400
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/17
2-комнатная квартира в аренду в М2 Тамарашвили в Тбилиси!!! Квартира полностью меблирована, …
$1,200
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 24/31
Сдается  квартира 1+1 в элитном жилом комплексе Горизонт 2. В квартире есть газ для пригото…
$450
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/14
Однокомнатная квартира в аренду на Гагарини, улица Черкезишвили! 1 спальня, полностью меблир…
$550
в месяц
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1 Bedroom Apartmet for Rent in Tbilisi в Тбилиси, Грузия
1 Bedroom Apartmet for Rent in Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 11/21
Квартира в аренду SaburtaloДомашний1 спальня1 ванная комнатаОбщая площадь 55 мэтаж 11/21
$900
в месяц
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Flat for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Сдается 4-комнатная квартира площадью 140 кв.м. в Сабуртало, на ул. Львова, в новом доме, на…
$2,000
в месяц
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Квартира 54м2 на Лермонтова (Лот А078ЮТ) в Батуми, Грузия
Квартира 54м2 на Лермонтова (Лот А078ЮТ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 7/8
Сдаётся 1+1 на год уютная и комфортная квартира с качественным ремонтом. Во дворе есть парки…
$400
в месяц
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Apartment for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Apartment for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 14/40
2-комнатная 46 кв.м. квартира в аренду в Ваке, на Чавчавадзе, в новом комплексе премиум-клас…
$1,000
в месяц
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2 Bedrooms Apartment For Rent в Тбилиси, Грузия
2 Bedrooms Apartment For Rent
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/8
Квартира для аренды сабуртало Ваш дом в Jikia/ 2 спальни 1 ванная комната Общая …
$600
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 20/21
1 спальня в аренду на улице Тбилисского университета. 107632. Свяжитесь с нами для получения…
Цена по запросу
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Flat for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 10/10
Сдается 2-комнатная квартира площадью 70 кв.м. в Сабуртало, на ул. Квернадзе, в новом доме, …
$700
в месяц
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Flat for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Tbilisi, Mtatsminda-Sololaki
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
2-roomed 60 sq.m. apartment for rent in Mtatsminda-Sololaki, on Ritsi str, I floor, new reno…
$400
в месяц
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Apartment for rent in Tbilisi, Vera в Тбилиси, Грузия
Apartment for rent in Tbilisi, Vera
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/5
3-комнатная 80 кв.м. квартира в аренду на Вере, Меликишвили аве, на третьем этаже, отремонти…
$1,000
в месяц
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Квартира в аренду в Диди Дигоми в Тбилиси, Грузия
Квартира в аренду в Диди Дигоми
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5/5
00995557100075 в аренду УЛ. ДИДИ ДИГХОМИ АСМАТИ 14 75 м² 2 спальни 5/5 этаж 600 $ 65102
$600
в месяц
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Сдается квартира в Сабуртало в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Сабуртало
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/22
00995557100075 в аренду ул. Сабуртало Картозия 10 м2 55 м² 1 спальня 10/22 этаж 650 $ 80091
$650
в месяц
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Сдается квартира в Сабуртало в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Сабуртало
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 9/22
0099557100075 в аренду САБУРТАЛО КАРТОЗИЯ УЛ.10 М2 90 м² 2 спальни 9/22 этаж 1200 $ 65956
$1,200
в месяц
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Flat for rent in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/8
Сдается 3-комнатная квартира 105 кв.м. в Ваке, на ул. Шроша, в новом доме, на высоком I этаж…
$800
в месяц
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Flat for rent in Saburtalo, Tbilisi в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Saburtalo, Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 11/29
2-roomed 81 sq.m. apartment for rent in Saburtalo, on Asatiani str, in new complex Tbilisi G…
$1,000
в месяц
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Сдается квартира в Исани в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Исани
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 11/20
00995557100075 в аренду ул. Исани Навтлуги 10 архи 50 м² 1 спальня 11/20 этаж 500 $ 74111
$500
в месяц
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Flat for rent in Tbilisi, Isani в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Tbilisi, Isani
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 10/26
Сдается 2-комнатная квартира площадью 53 кв.м. в Исани, на ул. Надирашвили, в новом комплекс…
$450
в месяц
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Сдается квартира в Ваке в Тбилиси, Грузия
Сдается квартира в Ваке
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/9
00995557100075 в аренду УЛ. ВАКЕ ТАБИДЗЕ 74 70 м² 1 спальня 3/9 этаж 1100 $ 68988
$1,100
в месяц
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Flat for rent in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Flat for rent in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/16
Сдается 2-комнатная квартира площадью 76 кв.м. в Сабуртало, на ул. Капанели, в новом доме, н…
$800
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/3
2-roomed 55 sq.m. apartment for rent in Gldani, on Gmiri Kursantebi str, in new building, on…
$500
в месяц
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