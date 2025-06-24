  1. Realting.com
  2. Грузия
  Жилой комплекс Tbilisi W. Residences

Жилой комплекс Tbilisi W. Residences

, Грузия
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
25
ID: 33163
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.01.2026

Местонахождение

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскошной жизни.

 

Концепция проекта объединяет в себе сохранение природы и развитие сообщества, признавая, что самая эффективная защита исходит от людей, которые понимают и ценят природные системы. Жители знакомятся с удивительной природой Грузии, пользуясь при этом инфраструктурой первоклассного уровня. Динамичная прибрежная среда создает беспрецедентное ощущение гармонии во всем комплексе, предлагая жителям постоянный доступ к отдыху на воде, а также охлаждающий и успокаивающий эффект реки.

 

Основные характеристики проекта:

  • Общая площадь: 590 гектаров мастерски спланированного пространства.

  • Набережная: 10 километров первозданной береговой линии и променада.

  • Зеленые зоны: 310 гектаров открытой природы и парков.

  • Социальная инфраструктура: Элитные школы, клиники мирового уровня, профессиональные спортивные объекты и охрана.

  • Роскошный образ жизни: Отели премиум-класса, брендовые резиденции, дизайнерские магазины, а также авторские рестораны и бары.

  • Искусство и культура: Специальные развлекательные районы, спа и велнес-центры.

  • Роскошные виллы, апартаменты и таунхаусы для одной или нескольких семей.

 

В жилом комплексе мосты символизируют нечто большее, чем просто переход: они олицетворяют единство и преемственность. Здесь традиции вдохновляют на инновации, а каждое пространство отражает теплоту грузинского гостеприимства.

 

Доступные планировки (с отделкой):

  • Резиденция с 1 спальней: 61.3 м² — цена по запросу

  • Резиденция с 2 спальнями: 93.8 м² — цена по запросу

  • Резиденция с 3 спальнями: 149.8 м² — цена по запросу

 

Расположенный в заповеднике Поничала, проект предлагает прямой доступ к уникальному очагу биоразнообразия. Эта сохранившаяся лесная экосистема гарантирует, что ваши виды останутся изумрудно-зелеными, а воздух — чистейшим, создавая постоянный природный буфер между вашим домом и городской суетой.

Местонахождение на карте

, Грузия

