Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden

  2. Грузия
  3. Тбилиси
  Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden










ID: 32655
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Грузия
  Город
    Тбилиси

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    
    Бизнес-класс
  Год сдачи
    
    2026

О комплексе

Archi Kikvidze Garden — современный жилой комплекс в районе Надзаладеви, на улице З. Киквидзе, всего в двух минутах ходьбы от станций метро Didube и Gotsiridze. Проект выделяется большим зелёным двором площадью 15 000 м², где расположены зоны отдыха, спортивные площадки и детский парк.

Комплекс сочетает комфорт городской жизни с атмосферой природы. В инфраструктуру входят коммерческие помещения, подземный паркинг, зоны для отдыха и спорта. При строительстве используются экологичные, энергоэффективные блоки YTONG (Германия), сохраняющие тепло и снижающие расходы на коммунальные платежи до 40 %.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2027 года. Цены начинаются от $1 500 за м². Это выгодное вложение в растущий район Тбилиси с высоким потенциалом аренды и комфортом для жизни.

Местонахождение на карте


Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %


Процентная ставка


Сумма кредита


Срок


Ежемесячный платеж






