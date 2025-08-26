Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden

Archi Kikvidze Garden — современный жилой комплекс в районе Надзаладеви, на улице З. Киквидзе, всего в двух минутах ходьбы от станций метро Didube и Gotsiridze. Проект выделяется большим зелёным двором площадью 15 000 м², где расположены зоны отдыха, спортивные площадки и детский парк.

Комплекс сочетает комфорт городской жизни с атмосферой природы. В инфраструктуру входят коммерческие помещения, подземный паркинг, зоны для отдыха и спорта. При строительстве используются экологичные, энергоэффективные блоки YTONG (Германия), сохраняющие тепло и снижающие расходы на коммунальные платежи до 40 %.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2027 года. Цены начинаются от $1 500 за м². Это выгодное вложение в растущий район Тбилиси с высоким потенциалом аренды и комфортом для жизни.