  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Квартира в новостройке "Lux Blue Wave" (СС)

Квартира в новостройке "Lux Blue Wave" (СС)

Батуми, Грузия
от
$49,665
;
11
Оставить заявку
ID: 20917
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

🔹ЖК Lux Blue Wave в Батуми — уникальный проект, который занимает центральное положение в курортном городе. Эта новостройка представляет собой идеальное сочетание современного стиля и комфорта, обеспечивая своим резидентам изысканное проживание на берегу Черного моря. 🔹Преимущества престижное жилье; район со сформировавшейся инфраструктурой; через дорогу от моря и пляжей; хорошее транспортное сообщение; красивые виды; оригинальная конфигурация; выразительная архитектура; улучшенная звукоизоляция; высокие эксплуатационные свойства; скоростные лифты; подземный и наземный паркинги; панорамные окна; дизайнерская входная группа; мультифункциональный двор; безопасность и охрана; терраса и бассейн; собственная инфраструктура; зоны отдыха; центральные коммуникации; широкий выбор апартаментов; эргономичные планировки; ипотека от банка-партнера; объект для выгодной инвестиции; опытный девелопер.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Все новости
Похожие комплексы
Апарт - отель Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Shekvetili
Шекветили, Грузия
Цена по запросу
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Батуми, Грузия
от
$49,020
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Вы просматриваете
Квартира в новостройке "Lux Blue Wave" (СС)
Батуми, Грузия
от
$49,665
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Батуми, Грузия
от
$38,000
Год сдачи 2028
Количество этажей 17
ELT Group с гордостью представляет проект STATUS HOUSE, расположенный в Новом Бульваре Батуми, в нашем престижном «ELT Квартале». Этот уникальный проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для долгосрочной аренды.
Застройщик
ELT Building
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
ELT Building
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Тбилиси, Грузия
от
$52,000
Количество этажей 10
Information about the project Green District in Gldani is a relatively modest project, ready to offer housing with the most thoughtful level of comfort and quality. Where is the complex located? Green District in Gldani is located on the territory in the 1st quarter of the Gldani distri…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Батуми, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Next Collection – современный жилой комплекс в элитном пригороде Батуми - Махинджаури. Этот первый на грузинском побережье апарт-комплекс в формате all in one предлагает всё для комфортной жизни и стабильного дохода. В проекте доступны к продаже апартаменты - студии, апартаменты с 1 и …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
Показать все публикации