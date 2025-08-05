Квартира в новостройке "Lux Blue Wave" (СС)

🔹ЖК Lux Blue Wave в Батуми — уникальный проект, который занимает центральное положение в курортном городе. Эта новостройка представляет собой идеальное сочетание современного стиля и комфорта, обеспечивая своим резидентам изысканное проживание на берегу Черного моря. 🔹Преимущества престижное жилье; район со сформировавшейся инфраструктурой; через дорогу от моря и пляжей; хорошее транспортное сообщение; красивые виды; оригинальная конфигурация; выразительная архитектура; улучшенная звукоизоляция; высокие эксплуатационные свойства; скоростные лифты; подземный и наземный паркинги; панорамные окна; дизайнерская входная группа; мультифункциональный двор; безопасность и охрана; терраса и бассейн; собственная инфраструктура; зоны отдыха; центральные коммуникации; широкий выбор апартаментов; эргономичные планировки; ипотека от банка-партнера; объект для выгодной инвестиции; опытный девелопер.