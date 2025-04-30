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💡 Идеальное пространство для жизни и работы!
🏠 Moma Liv – это современная компания, создающая жилую недвижимость премиум-класса, где каждый метр продуман до мелочей. Мы сочетаем уникальную архитектуру с передовыми строительными технологиями, чтобы ваш дом стал не только местом для от…
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Застройщик
Moma liv
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Новые квартиры строятся на улице Шартава в районе Сабуртало в Тбилиси. Проект имеет удобное расположение и будет особенно интересен тем, кто ведет активный образ жизни, а также тем, кто стремится купить квартиру для инвестиций или сдачи в аренду.
&бык; Строительство началось.
&бык; Дат…
Встаньте в элегантность «Критсаниси Маргалити от развлечений», настоящей архитектурной жемчужины от уважаемой группы.
Расположенное в самом сердце столицы Грузии, в районе Критсаниси, это святилище стоит, где когда -то проживает правительство. Среди его причудливых направлений «Критсаниси Ма…
Roof Development's new project Roof Imedashvili features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 9 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the reside…
Residential complex Archi Kikvidze Garden is located in Nadzaladevi district, in an ideal location, on Z. Kikvidze Street, a 2-minute walk from the Gotsiridze and Didube metro stations. The complex stands out with a green courtyard of 15,000 sq.m. which includes a recreation areas, sports an…
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Information about the project
m² at Mirtskhulava is a new project designed by a well-known developer and located by the Kura River in Tbilisi.
The new project has a lot to offer, including:
location by the river;
many amenities and facilities;
transport links;
landscaped te…
пр. Казбеги №34
Kazbegi Residence – многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, включающий в себя:
- 3 жилых блока
- 1000 квадратных метров зоны отдыха с детскими игровыми площадками
- 2-х уровневый крытый гараж
- 2 коммерческих и офисных этажа
- Пентхаусы расположены на последних…
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. На первом этаже жилого комплекса будут размещены различные торговые объекты, в том числе гипермаркет международного бренда. В комплексе есть рекреационные зоны отдыха, подземный паркинг, а из окон откр…
Information about the project
Archi Nucubidze Residential Complex is another innovative project with improved energy efficiency indicators from developer Archi.
Where is Archi Nucubidze located?
Archi Nucubidze is located in the Nutsubidze district, on the territory of the 4th micro-dis…
Комплекс расположен в дипломатическом районе Крцаниси. На территории комплекса находятся изысканные зоны отдыха с ландшафтным дизайном, а также детская игровая площадка. Комплекс имеет панорамные виды на старый Тбилиси, ухоженный и озелененный двор, круглосуточную охрану & консьержа, подземн…
Информация о проекте
House on Bokhua 10 — новый проект от известного застройщика X2 Development, который сочетает в себе современные комфортабельные квартиры, благоустроенную территорию и удачное расположение в престижном районе Тбилиси. Расположение нового комплекса
Комплекс расположен в …
Расположенный по адресу ул. Кавтарадзе, 22, вдохновлен оживленной городской атмосферой и создает современную жилую и деловую среду в центре города.
Этот архитектурно привлекательный проект включает в себя два жилых блока, коммерческие и офисные помещения, ресторан и большой внутренний двор…
Информация о проекте
Жилой комплекс на улице Чкондидели, 22 - это новый многоквартирный дом, выполненный в современном стиле с учетом особенностей региона и всех международных стандартов.
Где находится комплекс?
Новое здание на улице Чкондидели, 22 в Тбилиси возводится в быстро развивающе…
Церетели Делюкс — многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса,
который включает в себя:
- 2-х уровневый закрытый гараж
- 4 коммерческих и офисных этажа< /p>
- 20 жилых этажей с квартирами лучшей планировки.
Пентхаусы с панорамным видом на весь город будут расположены на п…
The new residential complex, "Archi Nutsubidze 2," is situated on Saburtalo, specifically on IV Plateau, offering a convenient 10-minute proximity to Lisi Lake. This complex stands out among other buildings in the area with its distinctive exterior design. The facades are finished using vent…
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с прост…
Lisi Perspective — новый жилой комплекс, расположенный на окраине Тбилиси. Проект предлагает широкий выбор новых вилл с фантастическим видом на Тбилиси. Все виллы в Lisi Perspective включают террасы, так что вы можете наслаждаться фантастическими видами из своего дома днем и ночью.Проект рас…
BLOX подписал меморандум с брендом Hilton о строительстве Hampton by Hilton в Грузии, Тбилиси. Этот товарный знак является одним из десяти ведущих брендов Hilton Worldwide. Это первый Hampton by Hilton, который начнет работать в Кавказском регионе, и он станет одним из первых Hampton, постр…
Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл и малоэтажных многоквартирных домов, построенный на территории площадью 23 000 м2. Комплекс имеет низкую плотность застройки и расположен недалеко от озера Лиси. На территории комплекса есть бассейн, кругл…
5 -звездочный гостиничный комплекс в Тбилиси
Центральный парк Тауэрс расположен на проспекте Александра Казбеги, прилегающего к Центральному парку в Тбилиси. Он воплощает многофункциональный 5-звездочный гостиничный комплекс. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 300 миллионов до…
Элитный жилой комплекс, расположенный в историческом центре Старого Тбилиси, на одной из старейших улиц города, недалеко от места, где, по легенде, в середине V века царём Вахтангом Горгасали был основан город Тбилиси. Комплекс находится в непосредственной близости от Национального ботаничес…
О проекте
"Белый Квадрат Джикия" строится в Тбилиси, в центре Сабуртало, на улице Политковской (бывшая Джикия).
Проект удобно расположен и особенно привлекателен для тех, кто ведет активный образ жизни. Он также имеет большой потенциал для инвестиций и сдачи в аренду.
19-этажный жилой дом…
„White Square on Gamrekeli“ A recently constructed residential property is underway in Tbilisi, situated in the heart of Saburtalo on Gamrekeli Street. The eight-story structure encompasses 41 living spaces and includes commercial areas. Access to the premises is available from Gamrekeli Str…
The new, modern Archi project is located on Brotseuli Street, in a quiet and green area of Vashlijvari. The 13-storey residential building features a refined exterior and offers panoramic views from its apartments. Archi Vashlijvari includes 208 apartments, a closed parking lot, a generator,…
О проекте
Представляем новейшую разработку White Square - «Белый Квадрат Варкетили 2»," проект, расположенный в самом выгодном месте Варкетили.
Район вокруг резиденции имеет развитую инфраструктуру, до которой легко добраться различными видами общественного транспорта.
Всего 10 минут ходь…
Archi Dighomi 3 - многофункциональный жилой комплекс в Диди Дигоми, отличающийся эстетической привлекательностью, изысканной архитектурой и характерным стилем. Он включает в себя коммерческое помещение, 7000 кв.м. зеленый двор, один детский и два спортивных поля. Энергоэффективные немецкие б…
About the project
The new large-scale project of the white square "Filigreen2" - a residential area is being built at 61 Danelia St.
The concept behind this project is to provide a serene escape in the heart of the bustling city, allowing residents to escape the urban hustle and fin…
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от озера Лиси. Проект состоит из 8 премиум вилл, расположенных на площади 2379 м2 в непосредственной близости от центра города. Из каждой виллы открывается потрясающий панорамный вид на город. Каждая вил…
About the project
Isani Park from White Square – a new, multifunctional residential complex, adapted to modern life, equipped with all the necessary infrastructure, in Isani, on Navtlughi Steet.
All the details here are designed for those who want to create a perfect living environm…
О проекте
«Белая площадь в Варкетили 3» строится на улице Триалети, недалеко от станции метро Варкетили в Тбилиси. Инфраструктура вокруг дома полностью развита, доступен любой вид общественного транспорта. Станция метро «Варкетили» находится в 850 метрах
10-этажное здание включает в себя …
Information about the project
Archi Pinetrees Tamarashvili Residential Complex is a new premium real estate project that will soon appear on the map of Tbilisi.
Where is Archi Pinetrees Tamarashvili located?
The building is situated in the Saburtalo area on Tamarashvili Street No 13…
Cовременный жилой комплекс, отличительной чертой которого является качественная инфраструктура и экологически чистая среда. Концепция комплекса направлена на создание спокойной и комфортной среды проживания резидентов. На территории, помимо жилой застройки, также разместятся различные разв…
Роскошный комплекс гостиничного типа, под брендом Trademark Collection by Wyndham 4* расположенный в дипломатическом районе Тбилиси - Крцаниси. При разработке проекта основное внимание уделялось созданию здоровой среды обитания и именно поэтому была выбрана территория, окруженная живописными…
Жилой комплекс премиум-класса состоит из двух очередей: процесс строительства первой очереди постепенно подходит к концу. Началась подготовка площадки под строительство второй очереди и земляные работы. Преимущество комплекса заключается в используемых материалах и их качестве. Опытная, проф…
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life.
Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
"Метрополь Кавтарадзе" - новый захватывающий жилой проект, строящийся сейчас в центре города. Что отличает его, так это обширная зона отдыха. Комплекс состоит из двух 25-этажных зданий, предлагающих широкий выбор квартир: от уютных студий с 1 спальней до роскошных пентхаусов.
Эта резиденция…
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 подъездов, где рассчитано 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, где можно разместить более 200 автомобилей.
Проект интересен, особенно тем, что на площади 4000 кв. м. раскинулось рекреационное пространство с разнообразными зонами …
GREEN ROCK - о проекте
Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости.
Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортну…
Проект Blox Krtsanisi расположен на территории бывшего посольства Швейцарии. Крцаниси - это дипломатический район с рядом посольств и других дипломатических учреждений в окрестностях, что позволяет нам создавать безопасное, тихое и безопасное поселение. В проект было инвестировано 50 миллион…
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Новый жилой комплекс премиум-класса Archi Rivertown расположен на аллее Агмашенебели, рядом с престижным районом Дигоми 8 и торговым центром Тбилиси Молл. Многофункциональный комплекс состоит из 5-этажных жилых зданий и включает в себя 5000 кв.м. зеленый двор, бассейн, спа, спортивная площад…
Жилой комплекс Archi Lilacs расположен в лучшем месте Мухьяна, на улице Р. Габашвили, где полностью развита инфраструктура. Особую уникальность Archi Lilacs придает зеленый двор площадью 15 000 кв. м., который объединяет в себе сиреневый сад, фонтан, детскую и 2 спортивные площадки. Комплекс…
Ул. Н. Хошараули, д. 29
RiverFront Residence — многофункциональный жилой комплекс, сочетающий в себе комфорт и жилые блоки бизнес-класса: ParkView, SideView и FrontView.
В состав проекта входят:
- Внутренний двор площадью 2500 кв. м, из которых 1900 кв. м будет отведено под зону отдыха. …
Информация о проекте
Где расположен комплекс? Жилой комплекс Domus Chavchavadze 31 находится в районе Ваке в Тбилиси, на расстоянии трех километров от центра столицы. По соседству расположен парк Мзиури, что обеспечивает зеленое и естественное окружение. В этом районе нет промышленных предп…
О проекте
На улице Георгия Данелия в Сабуртало строится эксклюзивный жилой дом на 80 квартир.
Идея Filigreen заключается в создании места в центре города, которое одновременно воплощает в себе современный ритм города и красоту природы; место, где его жители будут окружены другой реальность…
Information about the project
Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares.
Where is the complex located?
m3 Saburtalo is located in the cen…
South Valley — первый комплекс премиум-класса в Нью-Фоничала.
Это эксклюзивный закрытый комплекс, спроектированный с учетом вашего ежедневного комфорта.
Зеленая, безопасная внутренняя территория площадью 10 000 квадратных метров разделена на 5 зон для отдыха и занятий спортом. Чтобы …
Archi's new premium-class complex, Archi Universe, is set to establish a distinctive presence in the esteemed Saburtalo district of Tbilisi, particularly along University Street. Boasting 26 stories, Archi Universe comprises 257 apartments, embodying a commitment to meeting the preferences o…
Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра …
The residential project Archi Guramishvili is being built in the best location in Sanzona, on Guramishvili Avenue, near the metro station "Ghrmaghele". The multifunctional 32-storey building also includes commercial space. 1 500 sq.m. green yard will ideally balance the exterior of the moder…
The main advantage of Tbilisi Terrace is its prime location in the center of Tbilisi, situated at R. Agladze Street #1. Being centrally located, residents of Tbilisi Terrace enjoy easy access to the city's main attractions, amenities, and public transportation, making it a highly desirable p…
Жилой комплекс Greenhill Residence расположен на Университетской улице № 5 в экологически чистом районе Сабуртало, который расположен на окраине Тбилиси. Рядом с комплексом обилие общественного транспорта, который позволяет легко быстро добраться до любой части столицы. Всего в 300 метрах от…
Archi Isani 2 расположен в зеленом и тихом месте, на улице Beri Gabriel Salosi. 17-этажный жилой дом включает в себя коммерческие помещения, открытые и закрытые парковки и зеленый двор. Для покрытия фасада здания использованы высококачественные панели HPL. Жилой дом строится из экологически …
13 Жилой комплекс Bloks Nutsubidze расположен недалеко от озера Лизи на улице Датуашвили. N 7. Различные магазины расположены на первом этаже жилого комплекса, в том числе международный бренд гипермаркета. За счет оптимального планирования это возможно, купить квартиру в нужном районе с вид…
За пределами удачного расположения главное превосходство "Park Home Saburtalo" - окружающий парк и коммерческое пространство, где можно посетить рестораны, кафе, купить предметы домашнего обихода или другие вещи, отдохнуть и восстановиться в фитнес-центре или бассейне и т.д. - сделать все, ч…
Информация о проекте
Альфа Эристави - новый жилой комплекс в Тбилиси, расположенный прямо перед парком Киквидзе, вдали от шума и суеты центра города.
Новому проекту есть что предложить, в том числе
отличное расположение;
станция метро в нескольких минутах ходьбы;
благоустроенный двор;
удоб…
Archi Varketili 2 is a residential house, which is being built in Varketili III massif, 5 minutes' walk from Varketili metro station. 2,600 sq.m. green yard is provided for the 18-storey project, where a children's playground will be located. High quality Alucobond material is used for facad…
Испанский квартал в Тбилиси
Это предложение для тех, кто ищет что-то уникальное, где дом значит больше, чем просто стены!
Представляем «Испанский квартал», новый жилой и гостиничный комплекс, расположенный в самом сердце города, с захватывающим видом на реку Мтквари и Старый Тбилиси, всего…
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие панорамные виды на город. Комплекс состоит из 3 блоков, имеет парковку на 343 автомобиля, 2600 м2 рекреационной зоны, 9900 м2 коммерческих площадей, алюминиевые панорамные двери и окна, а также лифты Kone.
О проекте
В Тбилиси, в центре Сабуртало, на улице Кавтарадзе, строится новый жилой дом «Белая площадь на Кавтарадзе». 17-этажное здание включает 137 квартир, различные типы коммерческих и офисных помещений.
Попасть на территорию можно как с Кавтарадзе, так и с Университетской улицы.
Уд…
Жилой комплекс Архи Варкетили расположен в 3-м массиве, в инфраструктурно развитом месте, 10 минут' пешком от станции метро Варкетили. Территория комплекса Архи Варкетили включает в себя пять жилых домов, детский сад и 8000 кв.м. Зеленый двор, с детской и спортивной площадкой. В строительств…
Проект «Таги» расположен в Старом Тбилиси и, учитывая существующие ограничения, здесь есть низкоэтажные, индивидуально спроектированные квартиры. Жители комплекса смогут воспользоваться полным сервисом, предоставляемым многофункциональным проектом Old City Panorama, расположенным рядом с ним…
Информация о проекте
Йорк-Таун - идеальное пространство для жизни и отдыха, отвечающее современным стандартам стиля и качества.
Где находится комплекс?
Участок под застройку находится в районе Табахмела, в непосредственной близости от популярного туристического района у подножия знамениты…
“m² в Mtatsminda Park” в Окрокане строится на территории рядом с парком Мтацминда. Проект включает в себя 6 5-этажных домов различной планировки, дворы, террасы, мезонеты.
Проект предназначен для тех, кто хочет жить в большей зелени и спокойствии, кто предпочитает здоровую окружающую среду и…
Комплекс Архи Ахметели расположен в центральной части Глдани, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Ахметели». Проект имеет коммерческую площадь и 5000 кв.м. зеленого двора, где будут размещены спортивная и детская площадки. Комплекс Архи Ахметели создан для комфорта каждого жителя. В жилых д…
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает роскошное проживание и объединяет в себе лучшее. Комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Тбилиси, находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Проект предлагает гостиничные и коммерческие …
ZenX Дигоми
ул. Петре Ибери №6.
ZenX Digomi — жилой комплекс комфорт-класса компании X2 Development, включающий в себя 3 многоквартирных жилых блока, площадью 6000 кв.м. внутренний двор, из которых 2500 кв.м. будет посвящен зоне отдыха. Также в комплексе предусмотрены открытые и закрытые авт…
The upscale mixed-use complex offers a variety of experiences and a unique environment to both Georgian and foreign clients.
One of the main criteria of the project is an environmentally friendly and healthy environment. The area is surrounded by forest, mountains and green landscapes.
Its…
Roof Development's new project Roof Gagarini features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 12 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the resident…
Информация о проекте
Green District in Gldani — сравнительно скромный проект, готовый предложить жилье с максимально продуманным уровнем комфорта и качества. Где находится комплекс? Green District in Gldani находится на территории в 1-м квартале района Глдани в Тбилиси. Хотя локация находит…
«Моэдани» - многофункциональный комплекс, расположенный на площади 1,3 гектара и объединяющий в себе жилые апартаменты, отель, коммерческие и рабочие помещения и, что самое главное, 5100 м2 свободного общественного пространства. «Моэдани» состоит из 4 жилых блоков, на первых этажах которых б…
Современная архитектура, замечательный внешний вид и дизайн интерьера, один вход, 11 этажей и всего 32 квартиры. Фасад от испанской компании Neolith; Раздвижные двери и окна от бельгийской компании
Reynaers; низкоэмиссионное стекло британского производителя Pilkington; лифт Kone и озелененный двор