  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси

Продажа новостроек в Тбилиси

квартиры
84
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
UP UP
Жилой комплекс Moma Liv
Жилой комплекс Moma Liv
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
1 объект недвижимости 1
💡 Идеальное пространство для жизни и работы!   🏠 Moma Liv – это современная компания, создающая жилую недвижимость премиум-класса, где каждый метр продуман до мелочей. Мы сочетаем уникальную архитектуру с передовыми строительными технологиями, чтобы ваш дом стал не только местом для от…
Застройщик
Moma liv
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Moma liv
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом City Home Avlabari
Многоквартирный жилой дом City Home Avlabari
Тбилиси, Грузия
от
$175,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Тбилиси, Грузия
от
$95,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 35
ул. Акакия Бакрадзе, 7
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Тбилиси, Грузия
от
$120,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 37
Новые квартиры строятся на улице Шартава в районе Сабуртало в Тбилиси. Проект имеет удобное расположение и будет особенно интересен тем, кто ведет активный образ жизни, а также тем, кто стремится купить квартиру для инвестиций или сдачи в аренду. &бык; Строительство началось. &бык; Дат…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Тбилиси, Грузия
от
$57,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Встаньте в элегантность «Критсаниси Маргалити от развлечений», настоящей архитектурной жемчужины от уважаемой группы. Расположенное в самом сердце столицы Грузии, в районе Критсаниси, это святилище стоит, где когда -то проживает правительство. Среди его причудливых направлений «Критсаниси Ма…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Тбилиси, Грузия
от
$50,050
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Площадь 46–102 м²
12 объектов недвижимости 12
Roof Development's new project Roof Imedashvili features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 9 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the reside…
Застройщик
Roof Development
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Kikvidze Garden
Многоквартирный жилой дом Archi Kikvidze Garden
Тбилиси, Грузия
от
$1,300
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
Площадь 63 м²
1 объект недвижимости 1
Residential complex Archi Kikvidze Garden is located in Nadzaladevi district, in an ideal location, on Z. Kikvidze Street, a 2-minute walk from the Gotsiridze and Didube metro stations. The complex stands out with a green courtyard of 15,000 sq.m. which includes a recreation areas, sports an…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Тбилиси, Грузия
от
$54,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Information about the project m² at Mirtskhulava is a new project designed by a well-known developer and located by the Kura River in Tbilisi. The new project has a lot to offer, including: location by the river; many amenities and facilities; transport links; landscaped te…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Kazbegi Residence
Многоквартирный жилой дом Kazbegi Residence
Тбилиси, Грузия
от
$81,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
пр. Казбеги №34 Kazbegi Residence – многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, включающий в себя: - 3 жилых блока - 1000 квадратных метров зоны отдыха с детскими игровыми площадками - 2-х уровневый крытый гараж - 2 коммерческих и офисных этажа - Пентхаусы расположены на последних…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Saburtalo Residence
Жилой комплекс Saburtalo Residence
Тбилиси, Грузия
от
$70,319
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 13
Площадь 91–179 м²
8 объектов недвижимости 8
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. На первом этаже жилого комплекса будут размещены различные торговые объекты, в том числе гипермаркет международного бренда. В комплексе есть рекреационные зоны отдыха, подземный паркинг, а из окон откр…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом City Home Kipshidze
Многоквартирный жилой дом City Home Kipshidze
Тбилиси, Грузия
от
$305,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от
$1,300
Количество этажей 9
Information about the project Archi Nucubidze Residential Complex is another innovative project with improved energy efficiency indicators from developer Archi. Where is Archi Nucubidze located? Archi Nucubidze is located in the Nutsubidze district, on the territory of the 4th micro-dis…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Diplomatic Residence
Жилой комплекс Diplomatic Residence
Тбилиси, Грузия
от
$124,642
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 61–287 м²
16 объектов недвижимости 16
Комплекс расположен в дипломатическом районе Крцаниси. На территории комплекса находятся изысканные зоны отдыха с ландшафтным дизайном, а также детская игровая площадка. Комплекс имеет панорамные виды на старый Тбилиси, ухоженный и озелененный двор, круглосуточную охрану & консьержа, подземн…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Gldani
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Gldani
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 26
Infrastructure: well-furnished yard with children's and sports grounds, parking lot: underground parking, above-ground apartment size: 1-room, 2-room apartment areas: 47.1-117.9 m2 District: Gldani Completion time: 2026 Nearby facilities: Fitness club Trusted Builder: Yes C…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Dighomi Residence X2
Многоквартирный жилой дом Dighomi Residence X2
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Информация о проекте House on Bokhua 10 — новый проект от известного застройщика X2 Development, который сочетает в себе современные комфортабельные квартиры, благоустроенную территорию и удачное расположение в престижном районе Тбилиси. Расположение нового комплекса Комплекс расположен в …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Nea
Многоквартирный жилой дом Domus Nea
Тбилиси, Грузия
от
$120,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
Расположенный по адресу ул. Кавтарадзе, 22, вдохновлен оживленной городской атмосферой и создает современную жилую и деловую среду в центре города. Этот архитектурно привлекательный проект включает в себя два жилых блока, коммерческие и офисные помещения, ресторан и большой внутренний двор…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 25
Информация о проекте Жилой комплекс на улице Чкондидели, 22 - это новый многоквартирный дом, выполненный в современном стиле с учетом особенностей региона и всех международных стандартов. Где находится комплекс? Новое здание на улице Чкондидели, 22 в Тбилиси возводится в быстро развивающе…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Тбилиси, Грузия
от
$123,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 35
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$56,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
blox varketili, Victor Kupradze St, 35
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Тбилиси, Грузия
от
$193,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
Церетели Делюкс — многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса, который включает в себя: - 2-х уровневый закрытый гараж - 4 коммерческих и офисных этажа< /p> - 20 жилых этажей с квартирами лучшей планировки. Пентхаусы с панорамным видом на весь город будут расположены на п…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze 2
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze 2
Тбилиси, Грузия
от
$1,350
Год сдачи 2026
Количество этажей 21
The new residential complex, "Archi Nutsubidze 2," is situated on Saburtalo, specifically on IV Plateau, offering a convenient 10-minute proximity to Lisi Lake. This complex stands out among other buildings in the area with its distinctive exterior design. The facades are finished using vent…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 21
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с прост…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Lisi Perspective
Многоквартирный жилой дом Lisi Perspective
Тбилиси, Грузия
от
$285,000
Количество этажей 3
Lisi Perspective — новый жилой комплекс, расположенный на окраине Тбилиси. Проект предлагает широкий выбор новых вилл с фантастическим видом на Тбилиси. Все виллы в Lisi Perspective включают террасы, так что вы можете наслаждаться фантастическими видами из своего дома днем и ночью.Проект рас…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Blox Avlabari
Жилой комплекс Blox Avlabari
Тбилиси, Грузия
от
$63,000
Год сдачи 2022
Количество этажей 22
Площадь 59–83 м²
3 объекта недвижимости 3
BLOX подписал меморандум с брендом Hilton о строительстве Hampton by Hilton в Грузии, Тбилиси. Этот товарный знак является одним из десяти ведущих брендов Hilton Worldwide.  Это первый Hampton by Hilton, который начнет работать в Кавказском регионе, и он станет одним из первых Hampton, постр…
Застройщик
BLOX
Оставить заявку
Жилой комплекс Lisi Residence
Жилой комплекс Lisi Residence
Тбилиси, Грузия
от
$49,812
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Площадь 35–54 м²
7 объектов недвижимости 7
Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл и малоэтажных многоквартирных домов, построенный на территории площадью 23 000 м2. Комплекс имеет низкую плотность застройки и расположен недалеко от озера Лиси. На территории комплекса есть бассейн, кругл…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 42
5 -звездочный гостиничный комплекс в Тбилиси Центральный парк Тауэрс расположен на проспекте Александра Казбеги, прилегающего к Центральному парку в Тбилиси. Он воплощает многофункциональный 5-звездочный гостиничный комплекс. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 300 миллионов до…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$545,400
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 91–376 м²
5 объектов недвижимости 5
Элитный жилой комплекс, расположенный в историческом центре Старого Тбилиси, на одной из старейших улиц города, недалеко от места, где, по легенде, в середине V века царём Вахтангом Горгасали был основан город Тбилиси. Комплекс находится в непосредственной близости от Национального ботаничес…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Jikia
Многоквартирный жилой дом White Square Jikia
Тбилиси, Грузия
от
$170,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
О проекте "Белый Квадрат Джикия" строится в Тбилиси, в центре Сабуртало, на улице Политковской (бывшая Джикия). Проект удобно расположен и особенно привлекателен для тех, кто ведет активный образ жизни. Он также имеет большой потенциал для инвестиций и сдачи в аренду. 19-этажный жилой дом…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Тбилиси, Грузия
от
$130,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
„White Square on Gamrekeli“ A recently constructed residential property is underway in Tbilisi, situated in the heart of Saburtalo on Gamrekeli Street. The eight-story structure encompasses 41 living spaces and includes commercial areas. Access to the premises is available from Gamrekeli Str…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Vashlijvari
Многоквартирный жилой дом Archi Vashlijvari
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
The new, modern Archi project is located on Brotseuli Street, in a quiet and green area of Vashlijvari. The 13-storey residential building features a refined exterior and offers panoramic views from its apartments. Archi Vashlijvari includes 208 apartments, a closed parking lot, a generator,…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
О проекте Представляем новейшую разработку White Square - «Белый Квадрат Варкетили 2»," проект, расположенный в самом выгодном месте Варкетили. Район вокруг резиденции имеет развитую инфраструктуру, до которой легко добраться различными видами общественного транспорта. Всего 10 минут ходь…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 25
Archi Dighomi 3 - многофункциональный жилой комплекс в Диди Дигоми, отличающийся эстетической привлекательностью, изысканной архитектурой и характерным стилем. Он включает в себя коммерческое помещение, 7000 кв.м. зеленый двор, один детский и два спортивных поля. Энергоэффективные немецкие б…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Тбилиси, Грузия
от
$115,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
About the project The new large-scale project of the white square "Filigreen2" - a residential area is being built at 61 Danelia St. The concept behind this project is to provide a serene escape in the heart of the bustling city, allowing residents to escape the urban hustle and fin…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Blox Didi Dighomi
Многоквартирный жилой дом Blox Didi Dighomi
Тбилиси, Грузия
от
$46,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Lisi Panorama
Жилой комплекс Lisi Panorama
Тбилиси, Грузия
от
$365,400
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 261–310 м²
5 объектов недвижимости 5
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от озера Лиси. Проект состоит из 8 премиум вилл, расположенных на площади 2379 м2 в непосредственной близости от центра города. Из каждой виллы открывается потрясающий панорамный вид на город. Каждая вил…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Isani Park
Многоквартирный жилой дом Isani Park
Тбилиси, Грузия
от
$55,000
Количество этажей 30
About the project Isani Park from White Square – a new, multifunctional residential complex, adapted to modern life, equipped with all the necessary infrastructure, in Isani, on Navtlughi Steet. All the details here are designed for those who want to create a perfect living environm…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 3
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 3
Тбилиси, Грузия
от
$35,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
О проекте «Белая площадь в Варкетили 3» строится на улице Триалети, недалеко от станции метро Варкетили в Тбилиси. Инфраструктура вокруг дома полностью развита, доступен любой вид общественного транспорта. Станция метро «Варкетили» находится в 850 метрах 10-этажное здание включает в себя …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Central Park
Многоквартирный жилой дом Archi Central Park
Тбилиси, Грузия
от
$2,200
Количество этажей 29
Information about the project Archi Pinetrees Tamarashvili Residential Complex is a new premium real estate project that will soon appear on the map of Tbilisi. Where is Archi Pinetrees Tamarashvili located? The building is situated in the Saburtalo area on Tamarashvili Street No 13…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$35,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$42,500
Год сдачи 2028
Количество этажей 27
Площадь 44–107 м²
4 объекта недвижимости 4
Cовременный жилой комплекс, отличительной чертой которого является качественная инфраструктура и экологически чистая среда. Концепция комплекса направлена ​​на создание спокойной и комфортной среды проживания резидентов. На территории, помимо жилой застройки, также разместятся различные разв…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$90,440
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 28
Площадь 33–112 м²
5 объектов недвижимости 5
Роскошный комплекс гостиничного типа, под брендом Trademark Collection by Wyndham 4* расположенный в дипломатическом районе Тбилиси - Крцаниси. При разработке проекта основное внимание уделялось созданию здоровой среды обитания и именно поэтому была выбрана территория, окруженная живописными…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Апарт - отель Old City Panorama
Апарт - отель Old City Panorama
Тбилиси, Грузия
от
$105,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Жилой комплекс премиум-класса состоит из двух очередей: процесс строительства первой очереди постепенно подходит к концу. Началась подготовка площадки под строительство второй очереди и земляные работы. Преимущество комплекса заключается в используемых материалах и их качестве. Опытная, проф…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Matiani
Многоквартирный жилой дом Matiani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 31
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life. Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом Metropol Kavtaradze
Тбилиси, Грузия
от
$75,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
"Метрополь Кавтарадзе" - новый захватывающий жилой проект, строящийся сейчас в центре города. Что отличает его, так это обширная зона отдыха. Комплекс состоит из двух 25-этажных зданий, предлагающих широкий выбор квартир: от уютных студий с 1 спальней до роскошных пентхаусов. Эта резиденция…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domusi Gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domusi Gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
$105,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 21
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 подъездов, где рассчитано 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, где можно разместить более 200 автомобилей. Проект интересен, особенно тем, что на площади 4000 кв. м. раскинулось рекреационное пространство с разнообразными зонами …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом GREEN ROCK
Многоквартирный жилой дом GREEN ROCK
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2022
Количество этажей 11
GREEN ROCK - о проекте Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости. Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортну…
Застройщик
Green Rock
Оставить заявку
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
от
$95,200
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 63–208 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект Blox Krtsanisi расположен на территории бывшего посольства Швейцарии. Крцаниси - это дипломатический район с рядом посольств и других дипломатических учреждений в окрестностях, что позволяет нам создавать безопасное, тихое и безопасное поселение. В проект было инвестировано 50 миллион…
Застройщик
BLOX
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс премиум-класса Archi Rivertown расположен на аллее Агмашенебели, рядом с престижным районом Дигоми 8 и торговым центром Тбилиси Молл. Многофункциональный комплекс состоит из 5-этажных жилых зданий и включает в себя 5000 кв.м. зеленый двор, бассейн, спа, спортивная площад…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Lilac
Многоквартирный жилой дом Archi Lilac
Тбилиси, Грузия
от
$1,011
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Жилой комплекс Archi Lilacs расположен в лучшем месте Мухьяна, на улице Р. Габашвили, где полностью развита инфраструктура. Особую уникальность Archi Lilacs придает зеленый двор площадью 15 000 кв. м., который объединяет в себе сиреневый сад, фонтан, детскую и 2 спортивные площадки. Комплекс…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом RiverFront Residence
Многоквартирный жилой дом RiverFront Residence
Тбилиси, Грузия
от
$53,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
Ул. Н. Хошараули, д. 29 RiverFront Residence — многофункциональный жилой комплекс, сочетающий в себе комфорт и жилые блоки бизнес-класса: ParkView, SideView и FrontView. В состав проекта входят: - Внутренний двор площадью 2500 кв. м, из которых 1900 кв. м будет отведено под зону отдыха. …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Тбилиси, Грузия
от
$560,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Информация о проекте Где расположен комплекс? Жилой комплекс Domus Chavchavadze 31 находится в районе Ваке в Тбилиси, на расстоянии трех километров от центра столицы. По соседству расположен парк Мзиури, что обеспечивает зеленое и естественное окружение. В этом районе нет промышленных предп…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Многоквартирный жилой дом Filigreen
Тбилиси, Грузия
от
$125,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
О проекте На улице Георгия Данелия в Сабуртало строится эксклюзивный жилой дом на 80 квартир. Идея Filigreen заключается в создании места в центре города, которое одновременно воплощает в себе современный ритм города и красоту природы; место, где его жители будут окружены другой реальность…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом m3 Saburtalo
Многоквартирный жилой дом m3 Saburtalo
Тбилиси, Грузия
от
$81,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
South Valley — первый комплекс премиум-класса в Нью-Фоничала. Это эксклюзивный закрытый комплекс, спроектированный с учетом вашего ежедневного комфорта. ​ Зеленая, безопасная внутренняя территория площадью 10 000 квадратных метров разделена на 5 зон для отдыха и занятий спортом. Чтобы …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Тбилиси, Грузия
от
$2,100
Год сдачи 2027
Количество этажей 27
Archi's new premium-class complex, Archi Universe, is set to establish a distinctive presence in the esteemed Saburtalo district of Tbilisi, particularly along University Street. Boasting 26 stories, Archi Universe comprises 257 apartments, embodying a commitment to meeting the preferences o…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Тбилиси, Грузия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 29
Площадь 31–127 м²
3 объекта недвижимости 3
Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Guramishvili
Многоквартирный жилой дом Archi Guramishvili
Тбилиси, Грузия
от
$1,100
Год сдачи 2025
Количество этажей 32
The residential project Archi Guramishvili is being built in the best location in Sanzona, on Guramishvili Avenue, near the metro station "Ghrmaghele". The multifunctional 32-storey building also includes commercial space. 1 500 sq.m. green yard will ideally balance the exterior of the moder…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Skhva Ubani
Многоквартирный жилой дом Skhva Ubani
Тбилиси, Грузия
от
$50,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 23
petre iberi st 13
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tbilisi Terrace
Многоквартирный жилой дом Tbilisi Terrace
Тбилиси, Грузия
от
$123,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
The main advantage of Tbilisi Terrace is its prime location in the center of Tbilisi, situated at R. Agladze Street #1. Being centrally located, residents of Tbilisi Terrace enjoy easy access to the city's main attractions, amenities, and public transportation, making it a highly desirable p…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Тбилиси, Грузия
от
$180,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 23
Площадь 55–67 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс Greenhill Residence расположен на Университетской улице № 5 в экологически чистом районе Сабуртало, который расположен на окраине Тбилиси. Рядом с комплексом обилие общественного транспорта, который позволяет легко быстро добраться до любой части столицы. Всего в 300 метрах от…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Isani 2
Многоквартирный жилой дом Archi Isani 2
Тбилиси, Грузия
от
$1,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Archi Isani 2 расположен в зеленом и тихом месте, на улице Beri Gabriel Salosi. 17-этажный жилой дом включает в себя коммерческие помещения, открытые и закрытые парковки и зеленый двор. Для покрытия фасада здания использованы высококачественные панели HPL. Жилой дом строится из экологически …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Blox Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Blox Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от
$800
Год сдачи 2023
Количество этажей 13
Площадь 78–91 м²
3 объекта недвижимости 3
13 Жилой комплекс Bloks Nutsubidze расположен недалеко от озера Лизи на улице Датуашвили. N 7. Различные магазины расположены на первом этаже жилого комплекса, в том числе международный бренд гипермаркета. За счет оптимального планирования это возможно, купить квартиру в нужном районе с вид…
Застройщик
BLOX
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Park Home Saburtalo
Многоквартирный жилой дом Park Home Saburtalo
Тбилиси, Грузия
от
$175,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 29
За пределами удачного расположения главное превосходство "Park Home Saburtalo" - окружающий парк и коммерческое пространство, где можно посетить рестораны, кафе, купить предметы домашнего обихода или другие вещи, отдохнуть и восстановиться в фитнес-центре или бассейне и т.д. - сделать все, ч…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Alpha Eristavi
Многоквартирный жилой дом Alpha Eristavi
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Количество этажей 10
Информация о проекте Альфа Эристави - новый жилой комплекс в Тбилиси, расположенный прямо перед парком Киквидзе, вдали от шума и суеты центра города. Новому проекту есть что предложить, в том числе отличное расположение; станция метро в нескольких минутах ходьбы; благоустроенный двор; удоб…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili 2
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili 2
Тбилиси, Грузия
от
$1,100
Количество этажей 18
Archi Varketili 2 is a residential house, which is being built in Varketili III massif, 5 minutes' walk from Varketili metro station. 2,600 sq.m. green yard is provided for the 18-storey project, where a children's playground will be located. High quality Alucobond material is used for facad…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Barcelo Tbilisi
Многоквартирный жилой дом Barcelo Tbilisi
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 22
Испанский квартал в Тбилиси Это предложение для тех, кто ищет что-то уникальное, где дом значит больше, чем просто стены! Представляем «Испанский квартал», новый жилой и гостиничный комплекс, расположенный в самом сердце города, с захватывающим видом на реку Мтквари и Старый Тбилиси, всего…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Tbilisi Veranda
Жилой комплекс Tbilisi Veranda
Тбилиси, Грузия
от
$63,358
Год сдачи 2024
Количество этажей 20
Площадь 29–82 м²
77 объектов недвижимости 77
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие панорамные виды на город. Комплекс состоит из 3 блоков, имеет парковку на 343 автомобиля, 2600 м2 рекреационной зоны, 9900 м2 коммерческих площадей, алюминиевые панорамные двери и окна, а также лифты Kone.
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом White Square Kavtaradze
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 17
О проекте В Тбилиси, в центре Сабуртало, на улице Кавтарадзе, строится новый жилой дом «Белая площадь на Кавтарадзе». 17-этажное здание включает 137 квартир, различные типы коммерческих и офисных помещений. Попасть на территорию можно как с Кавтарадзе, так и с Университетской улицы. Уд…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$1,050
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Жилой комплекс Архи Варкетили расположен в 3-м массиве, в инфраструктурно развитом месте, 10 минут' пешком от станции метро Варкетили. Территория комплекса Архи Варкетили включает в себя пять жилых домов, детский сад и 8000 кв.м. Зеленый двор, с детской и спортивной площадкой. В строительств…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Апарт - отель Taghi
Апарт - отель Taghi
Тбилиси, Грузия
от
$140,000
Количество этажей 4
Проект «Таги» расположен в Старом Тбилиси и, учитывая существующие ограничения, здесь есть низкоэтажные, индивидуально спроектированные квартиры. Жители комплекса смогут воспользоваться полным сервисом, предоставляемым многофункциональным проектом Old City Panorama, расположенным рядом с ним…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом York Town
Многоквартирный жилой дом York Town
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Количество этажей 3
Информация о проекте Йорк-Таун - идеальное пространство для жизни и отдыха, отвечающее современным стандартам стиля и качества. Где находится комплекс? Участок под застройку находится в районе Табахмела, в непосредственной близости от популярного туристического района у подножия знамениты…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Тбилиси, Грузия
от
$180,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
“m² в Mtatsminda Park” в Окрокане строится на территории рядом с парком Мтацминда. Проект включает в себя 6 5-этажных домов различной планировки, дворы, террасы, мезонеты. Проект предназначен для тех, кто хочет жить в большей зелени и спокойствии, кто предпочитает здоровую окружающую среду и…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Akhmeteli in Gldani
Многоквартирный жилой дом Archi Akhmeteli in Gldani
Тбилиси, Грузия
от
$1,100
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Комплекс Архи Ахметели расположен в центральной части Глдани, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Ахметели». Проект имеет коммерческую площадь и 5000 кв.м. зеленого двора, где будут размещены спортивная и детская площадки. Комплекс Архи Ахметели создан для комфорта каждого жителя. В жилых д…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Tbilisi Town
Жилой комплекс Tbilisi Town
Тбилиси, Грузия
от
$63,700
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 46–600 м²
8 объектов недвижимости 8
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает роскошное проживание и объединяет в себе лучшее. Комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Тбилиси, находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Проект предлагает гостиничные и коммерческие …
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом ZenX Dighomi
Многоквартирный жилой дом ZenX Dighomi
Тбилиси, Грузия
от
$50,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 21
ZenX Дигоми ул. Петре Ибери №6. ZenX Digomi — жилой комплекс комфорт-класса компании X2 Development, включающий в себя 3 многоквартирных жилых блока, площадью 6000 кв.м. внутренний двор, из которых 2500 кв.м. будет посвящен зоне отдыха. Также в комплексе предусмотрены открытые и закрытые авт…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Outlook Forest
Многоквартирный жилой дом Outlook Forest
Тбилиси, Грузия
от
$110,000
Количество этажей 28
The upscale mixed-use complex offers a variety of experiences and a unique environment to both Georgian and foreign clients. One of the main criteria of the project is an environmentally friendly and healthy environment. The area is surrounded by forest, mountains and green landscapes. Its…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Тбилиси, Грузия
от
$43,800
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Площадь 44–57 м²
5 объектов недвижимости 5
Roof Development's new project Roof Gagarini features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 12 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the resident…
Застройщик
Roof Development
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Тбилиси, Грузия
от
$52,000
Количество этажей 10
Информация о проекте Green District in Gldani — сравнительно скромный проект, готовый предложить жилье с максимально продуманным уровнем комфорта и качества. Где находится комплекс? Green District in Gldani находится на территории в 1-м квартале района Глдани в Тбилиси. Хотя локация находит…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
О проектеВ 100 метрах от проспекта Маршалла Геловани, 5А Петре Сараджишвили, «Пала Инвест» представляет строящийся 14-этажный жилой комплекс высокого класса – «Башня Геловани»
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
в 100 метрах от проспекта Маршалла Геловани, 5А Петре Сараджишвили, "Pala Invest" представляет строящийся 14-этажный жилой комплекс высокого класса - “Tower Gelova
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Тбилиси, Грузия
от
$68,040
Год сдачи 2022
Площадь 48–59 м²
3 объекта недвижимости 3
«Моэдани» - многофункциональный комплекс, расположенный на площади 1,3 гектара и объединяющий в себе жилые апартаменты, отель, коммерческие и рабочие помещения и, что самое главное, 5100 м2 свободного общественного пространства. «Моэдани» состоит из 4 жилых блоков, на первых этажах которых б…
Застройщик
Moedani
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Тбилиси, Грузия
от
$660,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
Современная архитектура, замечательный внешний вид и дизайн интерьера, один вход, 11 этажей и всего 32 квартиры. Фасад от испанской компании Neolith; Раздвижные двери и окна от бельгийской компании Reynaers; низкоэмиссионное стекло британского производителя Pilkington; лифт Kone и озелененный двор
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти