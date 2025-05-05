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Продажа новостроек в Озургетском муниципалитете

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Многоквартирный жилой дом Alpha Home Shekvetili
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Shekvetili
Шекветили, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
in Natanebi village
Агентство
Sisno Group
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