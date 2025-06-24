  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс

Жилой комплекс

Батуми, Грузия
от
$141,000
23.02.2025
$141,000
08.09.2023
$81,000
BTC
1.6771669
ETH
87.9074894
USDT
139 404.5153221
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9 1
Оставить заявку
ID: 5688
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Элитная резиденция для семьи с панорамным видом на море, созданная по принципу "город-курорт", который состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого (всего около 90 объектов). 

 

Планировки резиденций (под ключ)

  • С 1 спальней - от 46.8 m² / Цена от $137,000

  • С 2 спальнями - от 86.9 m² / Цена от $200,000

  • С 2 спальнями (Duplex Penthouse) - от 151.4 m² / Цена от $334,500

 

Под эгидой управляющей компании Ambridge Hospitality - крупнейшей в мире по управлению отелями, которая имеет более 1,500 отеля под своим управлением и 60 лет опыта работы на рынке. Став владельцем резиденции в этом комплексе, инвесторы будут иметь возможность обменять время отдыха в своих резиденциях, на отдых в самых роскошных отелях по всему миру (4,500 отеля, в 110 странах мира). RCI - ведущая в мире сеть по обмену отельными номерами для отдыха, существует на рынке с 1974 года.

 

Варианты доходности

  • Гарантированная доходность: 5-7% ROI/Год

  • Реальная доходность: 15-20% ROI/Год

  • Капитализация: 30%/Год

  • Функция обратного выкупа по возросшей цене

 

Инфраструктура

  • 7 бассейнов & 3 SPA (халяль)

  • 12 ресторанов, кафе и баров

  • 2 фитнес центра & Спортивные площадки

  • 7 детских площадок & Детский парк

  • Веревочный городок с батутом и скалодромом

  • Клиника физиотерапии и реабилитации

  • Конференц-зал & Переговорные комнаты

  • Коворкинг & Банкетный зал

  • Кинозал & Боулинг

  • Мини-гольф & Бильярд

  • Библиотека & Шахматные столики

  • Прокат велосипедов и электросамокатов

  • Винный дом & Чача дом и дегустационный зал

  • Банный комплекс & Душ Шарко

  • Центр винотерапии и фитотерапии

  • Соляные комнаты, джакузи и массажные кабинеты

  • Артезианский источник

  • Маркеты и эколавка

  • Вертолетная площадка

 

Комплекс расположен в элитном районе Батуми — Гонио-Квариати. Эта территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Именно здесь формируется наиболее престижный район Батуми, являющийся крупнейшим туристическим городом страны. Курорт расположился в красивейшей зеленой парковой зоне с реликтовыми субтропическими растениями, а во всем комплексе реализуется благоустроенная территория с ландшафтным дизайном. Данный комплекс является рекордсменом и обладает самой большой в Грузии отельной инфраструктурой, которая обеспечит высокую заполняемость, независимо от сезона. 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 46.9 – 77.8
Цена за м², USD 2,802 – 3,010
Цена квартиры, USD 141,000 – 218,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 86.9 – 93.9
Цена за м², USD 1,977 – 2,368
Цена квартиры, USD 185,650 – 205,800
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 143.9 – 151.4
Цена за м², USD 2,022 – 2,276
Цена квартиры, USD 291,000 – 344,500
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 31.8
Цена за м², USD 2,547
Цена квартиры, USD 81,000

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Видеообзор жилой комплекс

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Metropol Bagebi
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Жилой комплекс Archi Rivertown
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$60,260
Многоквартирный жилой дом White Line
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Бакуриани, Грузия
от
$22,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$141,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
О проектеВ 100 метрах от проспекта Маршалла Геловани, 5А Петре Сараджишвили, «Пала Инвест» представляет строящийся 14-этажный жилой комплекс высокого класса – «Башня Геловани»
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Hisni
Многоквартирный жилой дом Hisni
Кварели, Грузия
от
$90,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Тбилиси, Грузия
от
$115,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
About the project The new large-scale project of the white square "Filigreen2" - a residential area is being built at 61 Danelia St. The concept behind this project is to provide a serene escape in the heart of the bustling city, allowing residents to escape the urban hustle and fin…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
19.01.2023
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
Показать все публикации