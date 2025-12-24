  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Гардабанский муниципалитет

Продажа новостроек в Гардабанском муниципалитете

квартиры
2
Жилой комплекс Заповедник Крцаниси Таунхаусы
Жилой комплекс Заповедник Крцаниси Таунхаусы
Каратакла, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 2
Площадь 215–277 м²
2 объекта недвижимости 2
Krtsanisi Park на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскош…
Жилой комплекс Заповедник Крцаниси Виллы
Жилой комплекс Заповедник Крцаниси Виллы
