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Продажа новостроек в Горийский муниципалитет

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Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Хидистави, Грузия
от
$265,000
Количество этажей 2
Information about the project Villa Ambassadori is a new residential project that creates a haven away from the hustle and bustle. The complex offers a collection of exclusive villas a 40-minute drive away from Tbilisi. Perks of owning a property at Villa Ambassadori: great envir…
Агентство
Sisno Group
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