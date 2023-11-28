ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Коммерческая
Офисы
Продажа офисных помещений в Грузии
Абхазия
30
Тбилиси
30
Офис
Очистить
20 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Тбилиси, Грузия
3
2
120 м²
1
€273,767
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 20 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Тбилиси, Грузия
20
2
584 м²
2
584 sq.m. office space for sale in Vake, on Chavchavadze ave, in new building, on the second…
€905,986
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат в центре города, с центральным отоплением, с c ремонтом
Тбилиси, Грузия
5
1
110 м²
1
110 кв.м. офис / коммерческое помещение на продажу в Сололаки, на улице Г. Табидзе, на I эта…
€127,758
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
5
4
200 м²
1
200 кв.м. офисные помещения на продажу в Мтацминда-Сололаки, на улице Зубалашвили, I этаж, 5…
€237,265
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 10 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
10
5
1 450 м²
4
Продается отдельное здание (бизнес-центр) в Сабуртало, на улице Нуцубидзе, общая полезная пл…
€1,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси, Грузия
6
3
190 м²
12/2
190 кв.м. офисные помещения на продажу в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором …
€365,022
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Офис 4 комнаты в центре города, с подвалом, с парковка
Тбилиси, Грузия
4
2
135 м²
1
135 кв.м. офисные помещения на продажу в Дидубе, на проспекте Церетели, I этаж, угловые квар…
€132,321
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты с подвалом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Тбилиси, Грузия
4
1
90 м²
1
90 кв.м. ( + 35 кв.м. подвал ) офисные помещения на продажу в Чугурети, на улице Боржоми, I …
€68,442
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4
1
133 м²
2
133 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором эт…
€913
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4
1
85 м²
1
85 кв.м. офисное помещение в аренду на Вере, улица Петриашвили, I этаж, 4 комнаты, ремонт, с…
€548
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 9 комнат
Тбилиси, Грузия
9
5
580 м²
1
580 кв.м. офисные помещения, 3-этажный частный дом в аренду в Мтацминда-Сололаки, на улице К…
€5,475
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5
2
300 м²
1
300 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, 3-этажный частный дом,…
€913
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5
2
200 м²
2
200 кв.м. офисное помещение в аренду на правом берегу Мтквари, ул. Z. Gamsakhurdia, в новом …
€913
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 10 комнат
Тбилиси, Грузия
10
1
260 м²
1
260 кв.м. офис / коммерческие помещения в аренду на Вере, ул. Костава, I этаж, 10 комнат, но…
€2,008
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3
1
76 м²
2
76 кв.м. офисные помещения на продажу в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, рядом с парком Ваке, …
€100,381
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4
2
126 м²
1
126 кв. Сдается офисное помещение в Сабуртало, на Пекин-авеню, на этаже, комната 4, недавно …
€639
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3
1
60 м²
14
60 кв.м. офис / коммерческое помещение в аренду в Ваке, на улице Кипшидзе, на I этаже, комна…
€274
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5
2
150 м²
2
150 кв. Сдается офисное помещение в Вере, ул. Барнова, на втором этаже, комната 5, недавно о…
€913
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4
1
100 м²
1
100 кв. Сдается офисное помещение на Вере, ул. Костава, I этаж, комната 4, недавно отремонти…
€730
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3
1
90 м²
3
90 кв. Сдается офисное помещение в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, на третьем этаже, комната …
€639
Рекомендовать
Оставить заявку
Типы недвижимости в Грузии
коммерческая недвижимость
отели
инвестиционная недвижимость
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL