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Офисы в Грузии

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Тбилиси
61
Аджарская Автономная Республика
5
Батуми
4
67 объектов найдено
Офис 112 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 112 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 5
$207,335
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Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Офис 70 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 70 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
$98,000
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Офис 119 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 119 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
$140,000
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Integrated Real Estate Services
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English, Русский
TekceTekce
Офис 430 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 430 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
$1,40 млн
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Офис 232 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 232 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
$626,400
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Офис 165 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 165 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 7
$400,000
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Офис 326 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 326 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 326 м²
Количество этажей 3
$641,826
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Integrated Real Estate Services
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Продается офис в Тбилиси в Тбилиси, Грузия
Продается офис в Тбилиси
Тбилиси, Грузия
Площадь 215 м²
Количество этажей 37
Предлагаем вашему вниманию офисное помещение в престижном бизнес-центре Axis Towers, обладаю…
$1,18 млн
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Площадь 144 м²
Количество этажей 5
144 sq.m. office space for sale in Saburtalo, on Nucubidze str, in business center, on the 5…
$360,000
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Офис 127 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 127 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
$368,298
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Integrated Real Estate Services
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Офис 253 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 253 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 253 м²
$759,000
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Integrated Real Estate Services
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
80 sq.m. office space for sale in Saburtalo, Shanghai area, on Lortkifanidze street, on the …
$120,000
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Офис 593 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 593 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 593 м²
Количество этажей 5
$2,00 млн
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Офис 147 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 147 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
$290,969
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Офис 282 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 282 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 282 м²
Количество этажей 1
$1,00 млн
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Офис 148 м² в Батуми, Грузия
Офис 148 м²
Батуми, Грузия
Площадь 148 м²
Количество этажей 8
🏢 Коммерческое помещение с арендаторами! 📍 ул. Думбадзе 7, Батуми — вид на площадь Европы …
$450,000
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FreeDom
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Офис 54 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 54 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
$116,388
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Агентство
Integrated Real Estate Services
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Офис 125 м² в Батуми, Грузия
Офис 125 м²
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 10/2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$213,180
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Офис 303 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 303 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 303 м²
Количество этажей 2
$1,06 млн
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Integrated Real Estate Services
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Офис 85 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 85 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Integrated Real Estate Services
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Офис 50 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 50 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
$140,000
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Офис 100 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 100 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$291,460
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Офис 528 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 528 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 528 м²
Количество этажей 3
$1,69 млн
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Офис 117 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 117 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
$211,000
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Integrated Real Estate Services
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Офис 50 м² в Батуми, Грузия
Офис 50 м²
Батуми, Грузия
Площадь 50 м²
Количество этажей 12
Сдаются в аренду коммерческие помещения в новом Офисном центре по ул. Мамуладзе. Доступны п…
$800
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Офис 74 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 74 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
$336,360
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Integrated Real Estate Services
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Офис 118 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 118 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
$195,000
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Integrated Real Estate Services
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Площадь 70 м²
Количество этажей 7
70 sq.m. office space for sale in Saburtalo, on Nucubidze str, in new building, on the 7th f…
$170,000
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Офис 80 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 80 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
$256,485
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Офис 620 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 620 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 28
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
$990,000
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Типы недвижимости в Грузии

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
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