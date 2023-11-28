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Продажа офисных помещений в Грузии

Абхазия
30
Тбилиси
30
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20 объектов найдено
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
€273,767
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Офис 20 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Тбилиси, Грузия
Офис 20 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Тбилиси, Грузия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
584 sq.m. office space for sale in Vake, on Chavchavadze ave, in new building, on the second…
€905,986
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Офис 5 комнат в центре города, с центральным отоплением, с c ремонтом в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат в центре города, с центральным отоплением, с c ремонтом
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
110 кв.м. офис / коммерческое помещение на продажу в Сололаки, на улице Г. Табидзе, на I эта…
€127,758
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Офис 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
200 кв.м. офисные помещения на продажу в Мтацминда-Сололаки, на улице Зубалашвили, I этаж, 5…
€237,265
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Офис 10 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Тбилиси, Грузия
Офис 10 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
Продается отдельное здание (бизнес-центр) в Сабуртало, на улице Нуцубидзе, общая полезная пл…
€1,10 млн
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Офис 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Тбилиси, Грузия
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 12/2
190 кв.м. офисные помещения на продажу в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором …
€365,022
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Офис 4 комнаты в центре города, с подвалом, с парковка в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты в центре города, с подвалом, с парковка
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
135 кв.м. офисные помещения на продажу в Дидубе, на проспекте Церетели, I этаж, угловые квар…
€132,321
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Офис 4 комнаты с подвалом, с центральным отоплением, с c ремонтом в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты с подвалом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
90 кв.м. ( + 35 кв.м. подвал ) офисные помещения на продажу в Чугурети, на улице Боржоми, I …
€68,442
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Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
133 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором эт…
€913
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Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
85 кв.м. офисное помещение в аренду на Вере, улица Петриашвили, I этаж, 4 комнаты, ремонт, с…
€548
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Офис 9 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 9 комнат
Тбилиси, Грузия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
580 кв.м. офисные помещения, 3-этажный частный дом в аренду в Мтацминда-Сололаки, на улице К…
€5,475
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Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
300 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, 3-этажный частный дом,…
€913
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Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
200 кв.м. офисное помещение в аренду на правом берегу Мтквари, ул. Z. Gamsakhurdia, в новом …
€913
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Офис 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 10 комнат
Тбилиси, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
260 кв.м. офис / коммерческие помещения в аренду на Вере, ул. Костава, I этаж, 10 комнат, но…
€2,008
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Офис 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
76 кв.м. офисные помещения на продажу в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, рядом с парком Ваке, …
€100,381
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Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
126 кв. Сдается офисное помещение в Сабуртало, на Пекин-авеню, на этаже, комната 4, недавно …
€639
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Офис 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 14
60 кв.м. офис / коммерческое помещение в аренду в Ваке, на улице Кипшидзе, на I этаже, комна…
€274
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Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
150 кв. Сдается офисное помещение в Вере, ул. Барнова, на втором этаже, комната 5, недавно о…
€913
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Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
100 кв. Сдается офисное помещение на Вере, ул. Костава, I этаж, комната 4, недавно отремонти…
€730
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Офис 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
90 кв. Сдается офисное помещение в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, на третьем этаже, комната …
€639
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