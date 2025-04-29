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Продажа новостроек в Чохатаурском муниципалитете

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Апарт - отель Orbi Bakhmaro
Апарт - отель Orbi Bakhmaro
Бахмаро, Грузия
от
$1,500
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Компания Orbi Group начала строительство нового многофункционального гостиничного комплекса в Бахмаро, который придаст курорту международное значение. Автор проекта — известный архитектор Сэм Райт, партнер и директор WilkinsonEyre, входящей в пятерку крупнейших компаний мира. Многофункционал…
Агентство
Sisno Group
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